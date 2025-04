Monastir, capitale de l'Innovation verte: Quand la jeunesse réinvente la gestion des déchets !

Par Mounir Zili - Imaginez, des jeunes esprits brillants, armés de créativité et de détermination, se réunissant pour transformer un défi quotidien en une opportunité pour un avenir plus vert. C'est exactement ce qui s'est passé lors du hackathon déchets ménagers Monastir: Innover pour un avenir vert !, une initiative audacieuse portée par l'association scientifique Monastir Living-Lab (MoLL). Oubliez la simple compétition, ce fut une véritable explosion d'idées, un laboratoire bouillonnant où des solutions concrètes ont germé face à l'épineuse question de nos déchets ménagers. Accrochez-vous, vous allez découvrir comment la jeunesse tunisienne prend les choses en main !

Un tremplin d'idées: l'énergie de la jeunesse au service de l'environnement

Dès le lancement en novembre 2024, une vague d'enthousiasme a déferlé sur la jeunesse tunisienne. L'appel à candidatures a résonné auprès de ceux qui ne se contentent pas de constater les problèmes, mais qui veulent activement les résoudre. S'en est suivi un parcours stimulant, de la première étincelle créative à la présentation des projets devant un jury d'experts passionnés. Chaque étape a été marquée par une volonté collective de métamorphoser les obstacles en tremplins vers un avenir durable.

Au cœur de cette aventure: un accompagnement sur mesure pour les équipes sélectionnées. Un programme de formation intensif, axé sur la conception de projets novateurs et l'acquisition de compétences entrepreneuriales, a permis à ces jeunes talents de donner corps à leurs visions. Nous avons assisté à une véritable alchimie, où des concepts abstraits se sont transformés en projets tangibles, prêts à être déployés sur le terrain. Et l'engagement de MoLL ne s'est pas arrêté là: en finançant le prototypage des solutions gagnantes, l'association a clairement démontré sa volonté de traduire l'innovation en actions concrètes.

pleins feux sur les génies verts: Des projets qui changent la donne !

Le hackathon déchets ménagers Monastir a révélé un potentiel créatif illimité au sein de la jeunesse tunisienne. Découvrez les projets phares qui ont marqué cette édition, clôturée avec succès le 12 avril 2025:

• Eco-Ben: L'intelligence au service du compost des hôtels (piloté par Ameni Gallaoui). Imaginez des hôtels transformant leurs biodéchets en or vert ! C'est la promesse d'Eco-Ben. Face à la gestion coûteuse et polluante des restes alimentaires, Ameni a conçu des unités de compostage intelligentes, pilotées par une application mobile intuitive. Résultat ? Des coûts de gestion réduits, un impact environnemental minimisé, un compost de qualité pour les espaces verts, et une image de marque renforcée pour les hôtels soucieux du développement durable. Avec plus de 1200 hôtels à fort potentiel en Tunisie, Eco-Ben a tout pour devenir un acteur clé du tourisme vert.

• Oillio: Quand l'huile usagée devient un trésor (Signé Seifeddin Bouzid & Mouhamed Hachem Abdallah). Stop au gaspillage et à la pollution! Oillio propose une machine de filtration révolutionnaire, dopée à l'intelligence artificielle, pour redonner vie aux huiles de cuisson usagées. Grâce à un système biphasé ultra-efficace et une analyse précise par IA, l'huile filtrée peut être réutilisée, s'inscrivant ainsi dans une véritable économie circulaire. Le modèle économique astucieux repose sur une collaboration avec les collecteurs et la vente aux industries. Une solution gagnant-gagnant pour l'environnement et l'économie !

• Doc Stream: Le papier réinventé: Une plateforme pour un recyclage intelligent (créé par Louay Rbeh, Nahed Chaabane &Hachem Omri). Marre du gaspillage de papier ? Doc Stream arrive à la rescousse avec une plateforme numérique innovante pour optimiser la collecte et le recyclage du papier. Le principe est simple et efficace: entreprises, administrations, commerces et particuliers s'inscrivent, planifient la collecte en ligne, et des partenaires se chargent du reste (collecte, tri, recyclage). Doc Stream génère des revenus tout en ayant un impact environnemental positif concret. Le papier n'a jamais eu autant de valeur !

Ces projets, propulsés par un accompagnement personnalisé et un soutien financier pour le prototypage, sont la preuve éclatante que la jeunesse tunisienne a l'ingéniosité et la détermination nécessaires pour relever les défis environnementaux locaux.

Monastir Living-Lab trace la voie: des recommandations pour un futur durable

Au-delà des solutions brillantes qui ont émergé, le hackathon déchets ménagers Monastir a permis de tirer des enseignements précieux, des recommandations essentielles pour bâtir un avenir durable à Monastir et au-delà:

• Misons sur nos jeunes talents: Eco-Ben, Oillio et Doc Stream sont des exemples concrets du potentiel de la jeunesse.

- Recommandation: Intégrer activement les jeunes innovateurs dans les stratégies de développement durable en leur offrant un soutien financier, technique et un environnement stimulant pour l'expérimentation et le déploiement de leurs solutions.

• L'Union fit la force: Le succès de ce hackathon est le fruit d'une collaboration fructueuse entre l'Université de Monastir, la Faculté des Sciences de Monastir(FSM), l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGed), la Municipalité de Monastir, la société civile (ASCISSAT, AJL) et le soutien crucial du programme européen« Renforcement de la société civile Émergente » (ROSE).

- Recommandation: Pérenniser et institutionnaliser ces partenariats multi-acteurs pour créer un écosystème propice à l'innovation et à la mise en œuvre de projets durables.

• La technologie, notre alliée verte: L'IA (Oillio), les applications (Eco-Ben) et les plateformes numériques (Doc Stream) montrent le rôle clé de la technologie. Recommandation : Investir dans l'adoption et le développement de solutions technologiques innovantes pour une gestion des déchets optimisée (collecte, tri, recyclage, valorisation).

• Du rêve à la réalité: Soutenir le prototypage: L'engagement de MoLL à financer les prototypes a été déterminant.

- Recommandation: Mettre en place des mécanismes de financement et d'accompagnement dédiés au développement et à la mise à l'échelle des prototypes de solutions durables.

• Éduquer pour un avenir durable: Les ateliers organisés avec l'ANGed et le club environnement de la FSM ont souligné l'importance de la sensibilisation.

- Recommandation: Développer et pérenniser des programmes de sensibilisation environnementale pour tous, en faisant des jeunes les acteurs clés de cette démarche.

MoLL: Un phare d'inspiration pour un avenir vert

Le hackathon déchets ménagers Monastir: Innover pour un avenir vert! Est bien plus qu'un événement ponctuel. C'est un modèle inspirant, une preuve que l'engagement de la jeunesse, la collaboration et l'innovation sont les clés pour relever les défis environnementaux. Les résultats et les recommandations de cette initiative sont des bases solides pour un futur plan d'action durable à Monastir, et peuvent servir d'exemple pour d'autres régions confrontées à des problématiques similaires.

Monastir Living-Lab réaffirme son engagement à soutenir ces jeunes talents et à construire un avenir où les déchets ne seront plus un problème, mais une ressource à valoriser. Ensemble, en investissant dans la créativité de notre jeunesse et en tissant des partenariats solides, nous pouvons faire de cet avenir vert une réalité !

Mounir Zili

Professeur Universitaire

Président Monastir Living-Lab