Qui est Sarra Zaafrani Zenzri, nouvelle cheffe du gouvernement

Sarra Zaafrani Zenzri, nommée cheffe du gouvernement est désormais la deuxième femme à occuper cette haute charge, après Najla Bouden.

Jusque-là ministre de l’Équipement et de l’Habitat, elle a exercé toute sa carrière, pendant près de 36 ans au sein de ce Département. Mme Zaafrani Zenzri avait suivi des études techniques, économiques, financières, environnementales et sociales des projets autoroutiers avec libération de leurs emprises foncières et suivi des études d’ouvrages d’art et des études routières. Elle est ingénieur diplômée en Génie Civil de l’École Nationale d’Ingénieurs de Tunis (bac+6) et titulaire d’un Master en géotechnique - Université de Hanovre, Allemagne.

La nouvelle cheffe du gouvernement est diplômée de l’Institut de Défense National - session nationale 37 (2019/2020) et de l’institut de leadership administratif relevant de l’école nationale d’administration – 12ème session (208/2019) ayant pour objet «leadership et gestion des crises».

Très concentrée sur l’étude et la réalisation des projets relevant de son département, constamment présente sur les chantiers, multipliant les réunions avec les équipes et les partenaires, elle tient un tableau de bord précis et détaillé des composantes de chaque chantier. Cette implication rigoureuse et l’adhésion des équipes ont pu faire débloquer tant de projets et accélérer leur aboutissement.

Carrière

Du 15/09/1989 au 10/10/2021: Ministère de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure - Direction Générale des Ponts et Chaussées , ayant occupé les postes suivants:

• Du 17/01/2014 au 10/10/2021: Directeur Général de l’Unité du Suivi de la Réalisation des Projets des Autoroutes et de la Libération d’emprise des Voiries Structurantes des Villes.

• Du 21/06/2013 au 16/01/2014: Directeur titulaire de la classe exceptionnelle, chargée de l’Unité de Suivi de la Réalisation des Projets des Autoroutes Sfax-Gabès et Oued Zarga -Boussalem.

• Du 28 /05/ 2009 au 20/06/2013: Directeur de l’Unité de Suivi de la Réalisation des Projets des Autoroutes Sfax-Gabès et Oued Zarga -Boussalem.

• Du 12 /08/ 2005 au 27/05/2009: Sous-Directeur de la programmation, titulaire de la classe exceptionnelle.

• Du 15/01/1997 au 11/08/2005: Sous -Directeur de la programmation.

• Du 28/12/1992 au 14/01/1997: Chef de Service des ouvrages spéciaux à la Direction des Études Techniques .

• Du 15/09/1989 au 27/12/1992: Ingénieur Principal à la Direction des Études Techniques.

Principales activités

- Mai 2009 au 10/10/2021: Ministère de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire -Direction Générale des Ponts et Chaussées– Unité de Réalisation des Projets des Autoroutes , chargée:

* Du suivi des études techniques, économiques, financières, environnementales et sociales des projets des autoroutes suivantes:

• Sfax-Gabès: 155 km

• Oued Zarga-Boussalem: 54 km

• Boussalem-frontière Algérienne: 80 Km

• Gabès -Médenine: 84,320 Km

• Médenine-Ras Jédir: 92 km

• Desserte autoroutière de Kairouan

• Sidi Bouzid, Kasserine et Gafsa: 385 Km

• Liaison autoroutière de la ville du Kef: 115 Km

* Des négociations avec les bailleurs de fonds pour le financement de ces projets,

* De la préparation des étapes organisationnelles avant le déroulement des travaux de ces projets,

* Du suivi des opérations d’acquisition des terrains et de la libération d’emprise de ces projets,

* Du suivi du déplacement de tous les réseaux des concessionnaires traversant l’emprise de ces autoroutes.

- Septembre 1989 à Mai 2009: Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire -Direction Générale des Ponts et Chaussées- Direction des Études Techniques, chargée: du suivi de plusieurs études routières, autoroutières et d’ouvrages d’art et participant à la réalisation des programmes d’investissement inscrits dans le cadre de quatre plans consécutifs (8ème,9ème,10ème et 11ème plan) depuis l’établissement des termes de référence relatifs aux études jusqu’au choix de l’entreprise pour l’exécution des travaux .

Autres activités

* Administrateur aux conseils d’administration de:

• La société Tunisie Autoroutes du 17/02/2010 à mai 2019, représentant le Ministère de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire. Membre du comité d’audit et de la commission des marchés de cette société.

• De la société du Port Enfidha du 18/02/2019 au 10/10/2021, représentant le Ministère de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire.

* Membre permanent à la commission de contrôle et d'audit spécialisée des marchés de bâtiment, de génie civil et des études y rattachées.

du 7/05/2013 jusqu’à novembre 2019, représentant le Ministère de l’Équipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire

* Membre du comité directeur chargé de l’édition des Annales de l’Équipement

* Élaboration des cahiers de prescriptions communes Tunisiennes:

- Chef de file de la commission d’élaboration du fascicule n°8 relatif à la conception et au calcul des fondations des ouvrages de génie civil

- Participation à l’élaboration des fascicules suivants:

• n°5 relatif à la conception et au calcul des ouvrages en béton armé suivant la méthode des états limites,

• n°6 relatif à la conception et au calcul des ouvrages en béton précontraint suivant la méthode des états limites,

• n°7 relatif à l’exécution des ouvrages de génie civil en béton précontraint,

• n°9 relatif à l’étanchéité des ouvrages d’art,

• n° 10 relatif au cuvelage des parties immergées des bâtiments,

• n° 11 relatif au comportement au feu des structures en acier,

• n°12 relatif à la protection des ouvrages métalliques contre la corrosion.

* Encadrement de projets de fin d’études:

- Encadrement de plusieurs projets de fin d’études réalisés par des élèves de l’École Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ENIT), de l’École Nationale d’Ingénieurs de Gabès (ENIG) et des Instituts Supérieurs de l’Enseignement Technologique (ISET),

- Membre de jury à plusieurs soutenances de projets de fin d’études réalisés par des élèves de l’ENIT, de l’ENIG et des instituts supérieurs de l’enseignement technologique (ISET).