Mansoor Rashid Al-Khater: La 5G et l’IA pour le développement de la Tunisie

Plus qu’une très grande vitesse, une latence très réduite, et une fiabilité accrue : un levier essentiel de développement et de progrès. Mais aussi une ambition stratégique: faire de la Tunisie un hub de connexion de l’Afrique du Nord avec l’Europe. Pour Mansoor Rashid Al-Khater, Directeur général d’Ooredoo Tunisie, la vision est claire. A la tête de cette entreprise qui s’investit pleinement dans sa responsabilité citoyenne, l’objectif est d’apporter des services de technologie avancée à toutes les composantes de la société tunisienne, particuliers et professionnels, partout dans les différentes régions du pays. A la base, il s’agit de contribuer à transformer les usages numériques, d’ouvrir de nouvelles perspectives d’innovation et de progrès, et de contribuer au développement économique, social, scientifique et culturel de la Tunisie.

Le concept est : «Empower Tunisia». Ooredoo Tunisie s’inscrit en effet dans une grande ambition que se donne le pays: devenir un hub significatif en Afrique du Nord, connectant l’ensemble du continent africain à celui d’en face immédiatement, l’Europe. La Tunisie ne manque pas d’atouts, d’infrastructures, de technologies et de compétences pour porter cette mission hautement stratégique, affirme Mansoor Rashid Al-Khater. «Avec l’obtention de la licence 5G, dit-il, nous réaffirmons notre position de leader et notre engagement absolu envers la transformation numérique de la Tunisie. L'objectif de Ooredoo reste centré sur le client, en introduisant des solutions innovantes adaptées pour répondre aux besoins et aux attentes des clients, tout en favorisant la progression numérique.»

La feuille de route d’Ooredoo est tracée. La trilogie fibre optique, data centers et cloud est essentielle. L’étendue de la connectivité et sa puissance seront incitatives pour le développement économique, renforcer les entreprises et soutenir les startups. En renforçant son infrastructure technologique, la Tunisie sera attractive pour les grandes compagnies digitales internationales à la recherche de sites favorables au développement de leurs activités.

Quels sont les principaux bénéfices de la 5G?

Pour les entreprises, les services de 5e génération offrent une vitesse ultrarapide et une fiabilité accrue, ce qui facilitera la transition digitale de leurs opérations commerciales. Grâce en effet à des vitesses très élevées et à un temps de latence extrêmement faible, il sera possible de soutenir des applications qui demandent de larges bandes de fréquence, à l’instar de l'Internet des objets (IoT), des solutions Cloud et des services industriels sécurisés. Cette technologie ouvre également de nouvelles opportunités dans des secteurs vitaux comme la santé, l’agriculture, l’intelligence artificielle, l’industrie 4.0 et les villes intelligentes, contribuant à l'essor global de l'économie tunisienne.

Pour les particuliers, les services de 5e génération permettront une expérience inédite de téléphone mobile, avec des vitesses de téléchargement et d’envoi beaucoup plus rapides. Ils bénéficieront aussi des services tels que la réalité virtuelle augmentée et les jeux électroniques de haute définition, en plus de supports multimédias riches et variés. Le réseau 5G constituera une incitation pour la promotion des objets connectés, ce qui permettra la gestion des équipements ménagers, des véhicules et des équipements sanitaires connectés, d’une manière plus facile et plus fluide.

Quel impact sur l’écosystème, notamment les startups et les développeurs en général?

Le réseau 5G aura un impact significatif sur l’écosystème numérique en Tunisie, notamment pour les startups et les développeurs. Les vitesses élevées et de grande fiabilité offriront des avantages qui permettront aux professionnels locaux d’accélérer l’innovation et de tester des solutions nouvelles dans des secteurs tels que la technologie financière (Fintech), l’e-santé, la logistique, l’IoT et autres. Cela contribuera à créer de nouveaux emplois à travers des applications et des services qui bénéficient d’un temps de latence très réduit et d’un très haut débit. Quant aux développeurs, le réseau 5G constituera une plateforme idéale pour concevoir des applications plus complexes et plus interactives, notamment dans des secteurs comme la réalité virtuelle augmentée, l’automatisation et l’intelligence artificielle.

Nous sommes déterminés à soutenir les développeurs et les entrepreneurs en fournissant l’infrastructure et les outils indispensables, en plus de la création d’un écosystème incitatif à l’innovation. Grâce à ces efforts, nous visons à développer les entreprises et à élever la position de la Tunisie en tant que leader de la transformation numérique dans la région.

