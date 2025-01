Un festin des sens à “La table de la Côte”

Poursuivant ses «itinéraires gourmands à travers le patrimoine culinaire de Tunisie», Malek Labidi et son équipe nous invitent à «La table de la côte». Du Cap Bon à Mahdia, en passant par Sousse et Monastir, elles nous font savourer les délices d’un terroir si riche et varié, si merveilleux, agrémenté de ses mets et plats, de ses arômes et douceurs. Après La table du Nord, paru début 2024, elles poussent leur balade de gourmets sur le littoral de la côte Est du pays. La mer vient baigner des vergers-jardins qui, aux pêches d’une saveur inégalée, ajoutent de véritables friandises de la nature. Un régal pour les palais les plus fins. Tout s’associe, s’assaisonne, se marine, et se mijote dans une symphonie culinaire. Une expérience gastronomique simple, ingénieuse et toujours exceptionnelle. Malek ne fournit pas des recettes, mais raconte un pays, restitue la vie de famille, célèbre un art de vivre. Tout au long de 400 pages, illustrées avec raffinement, on plonge dans une imprégnation succulente de goûts, d’odeurs, d’arômes, d’épices, de légumes, de fruits, de viandes, de poissons, de blé, d’orge, de pâtes et d’huile. Festin des sens, émerveillement de l’âme, suspension du temps…Tout cela à la fois.

Cet immense plaisir, on le doit d’abord à Malek Labidi, dans sa curiosité, sa générosité, sa sensibilité et son talent. Fille de juriste et illustre ambassadrice, et d’un pionnier des systèmes d’information, cette diplômée de Paris-Dauphine a préféré les arts culinaires à l’économie et la finance pour donner libre cours à sa passion. Habile derrière les fourneaux, douée et innovante, elle décrochera son diplôme à l’Institut Paul Bocuse à Lyon. Se donnant pour mission de répertorier le patrimoine culinaire tunisien et de le sauvegarder, elle entraînera avec elle dans cette aventure Nadia Dimassi, directrice opérationnelle. Diplômée elle aussi de l’université de Paris Dauphine, Nadia est, à ses côtés, la cheville ouvrière au quotidien. Un photographe de talent s’adjoint à l’équipe, Béchir Zayene. Habitué à la mode, il exerce son regard à la beauté de la nature et aux trésors de ses richesses soigneusement mises en harmonie. Dans cette œuvre si noble et si agréable, Malek a su entraîner également la Fondation BIAT qui lui apporte, au-delà du soutien financier, un appui précieux sous de multiples formes. Ses dirigeants et bienfaiteurs, si efficaces et discrets, ont la grande satisfaction d’accomplir une incessante action plurielle. En attendant les tomes suivants.

Au grand bonheur des lecteurs, des gourmets et du terroir.

La Table de la Côte, itinéraire gourmand à travers

la Côte Est de la Tunisie

de Malek Labidi, 420 pages

Prix : 60 DT

Nougat glacé

Gourmand et frais, le nougat glacé est le dessert idéal pour une recette à la fois innovante et facile à faire. La chantilly bien frappée se mêle aux blancs d’œuf montés en neige pour un nougat riche et doux. Les fruits secs délicatement torréfiés, enrobés de caramel et concassés, ajoutent du croquant à l’ensemble. Ne nécessitant pas de matériel spécialisé, la recette suivante permet de préparer un dessert glacé pour l’été sans sorbetière ou ingrédients spécifiques. La décoration finale pourra également comprendre des morceaux de fruits secs caramélisés et du miel, pour un visuel plus appétissant.

Salade de mhamsa. oranges et crevettes

L’originalité de cette recette réside dans l’utilisation de la mhamsa similaire à un boulgour, en tant que base pour une salade composée. L’ajout de suprêmes d’oranges et de crevettes apporte une touche fruitée et délicate à cet aliment au goût neutre. La vinaigrette, l’aneth, le concombre et la graine de courge complètent l’ensemble et résultent en une salade à la fois élégante et surprenante.

Salade de pourpier aux figues

Le pourpier offre une saveur unique et distinctive. Ses feuilles charnues sont croquantes, ce qui crée un contraste agréable avec son goût vif. Cette combinaison de texture juteuse et de saveur acidulée en fait un ingrédient rafraîchissant pour les salades estivales. Le pourpier a une saveur fraîche qui se marie parfaitement avec des fruits de saison, créant ainsi des recettes légères et gourmandes.

Salade de chèvre et fraises de Korba

Associer les fraises au fromage et aux herbes peut paraître incongru. Pourtant, ça marche et le résultat est un parfait équilibre de gourmandise. Les fraises sucrées de Korba apportent une touche fruitée et rafraîchissante, tandis que le fromage de chèvre ajoute de l’onctuosité et de la richesse à la texture de la salade. Les herbes rehaussent l’ensemble et donnent à cette salade une note herbacée.

Espadon grillé. sauce vierge

L’espadon, ce noble poisson, occupe une place spéciale en Tunisie, où il est apprécié malgré sa cuisson délicate, qui le rend vulnérable au dessèchement. C’est la raison pour laquelle, afin de préserver toute sa tendreté, il est recommandé de le cuire rapidement, environ 2 minutes de chaque côté. Dans cette préparation, il est accompagné d’une sauce vierge, confectionnée à partir d’une huile d’agrumes parfumée, qui se révèle idéale pour d’autres préparations. Cette huile est ensuite agrémentée d’herbes fraîches et de jus de citron, créant ainsi une combinaison qui apporte une sensation de fraîcheur et une note acidulée qui se marient harmonieusement avec le poisson. Cette recette estivale, simple à réaliser, évoque à merveille les saveurs méditerranéennes, et il est bon de noter que la sauce vierge peut être préparée à l’avance pour plus de commodité.