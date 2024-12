QNB a organisé des ateliers pédagogiques intitulés « Finance et Économie simplifiée »au sein de l’école primaire 20 Mars Sejoumi pour les élèves de 6èmeannée.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement de la banque à promouvoir l'inclusion financière comme moyen important de parvenir au développement durable. Au cours de la visite, les responsables de la banque ont présenté d’une manière simple les principes d'une bonne gestion financière et l'importance de l'épargne et de l'investissement. L’équipe QNB a incité les participants à développer leurs compétences dès le plus jeune âge pour réussir et construire leur avenir financier.

Cette approche a suscité la curiosité des élèves les poussant à interagir avec les collaborateurs QNB en posant diverses questions pour approfondir leurs connaissances dans le domaine. Cette matinée a été clôturé avec un Quiz et la distribution des livrets d’Epargne «QNB Success» aux meilleurs participants.

QNB Tunisia est présente dans 11 Gouvernorats à travers 29 agences, dont deux agences destinés aux clients First à Tunis et Sousse, 3 centres d’affaires pour les entreprises à Tunis et Hammam Sousse et deux bureaux de change à l’aéroport Tunis-Carthage et à l’aéroport de Djerba.