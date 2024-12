Docteur Mohamed Jemaà, lauréat du prix d’excellence Sadok Besrour 2024 en recherche médicale

Le samedi 23 novembre 2024, à l’amphithéâtre cérémonial de la faculté de médecine de Tunis, c’est tenu la cérémonie de remise du prix Sadok Besrour d’excellence en médecine et en sciences de la santé.

Le Prix d’Excellence Sadok Besrour, créé en 2007, récompense chaque année des chercheurs pour leurs contributions en recherche médicale. Ce prix vise à valoriser l’excellence dans la formation médicale, le développement de programmes innovants, et les travaux de recherche ayant un impact significatif en Tunisie et à l’international.

Il est le fruit d’une entente entre la fondation Sadok Bessrour, la faculté de médecine de Montréal au Canada, ainsi que le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Tunisie représentant les 4 facultés de médecine tunisiennes (Tunis, Sousse, Monastir et Sfax).

La cérémonie de remise de Prix s’est déroulée, en présence des doyens des universités tunisiennes, d’universitaires tunisiens et canadiens, du chef du cabinet du ministre tunisien de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique tunisien, du directeur général de la coopération internationale au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la vice-rectrice aux partenariats communautaires et internationaux de l’Université de Montréal, la directrice du département de médecine de famille et de médecine d'urgence de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, ainsi que le représentant de l’ambassade du Canada en Tunisie.

Cette année, le prix a été attribué au docteur Mohamed Jemaà pour son travail sur les formes agressives et métastatiques des cancers. Docteur Jemaà est chercheur en cancérologie travaillant au laboratoire de génétique de la faculté de médecine de Tunis et enseignant universitaire à la faculté des sciences de Tunis. Docteur Jemaà est reconnut à l’échelle internationale pour ses travaux avec plusieurs articles scientifique et des brevets ainsi que ses distinctions nationales, notamment le prix de l’association tunisienne de lutte contre le cancer ATCC ou celui de l’académie tunisienne des science, lettres et arts beit el hikma, et à l’échelle internationale, dont l’académie africaine des science AAS à Nairobi au Kenya, la fondation royale de physiologie de Lund et la fondation crafoord tous deux en suède, ou encore la fondation Pole Rabelais à Montpellier et le Cancéropôle île de France, entre autres.

Docteur Jemaà œuvre aussi à travers des manifestations scientifiques qu’il co-organise annuellement au pays à appuyer le transfert de technologies en Tunisie et à faire de notre pays une locomotive régionale et africaine dans les sciences et technologies médicales et biomédicales.