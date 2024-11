Hommage à feu Professeur Abderrahmane Jerraya, l’éminent et passionné entomologiste écologiste: Un rôle prépondérant dans la modernisation de l’agriculture tunisienne

Par Synda Boulahia Kheder - Professeur émérite à l’Institut national agronomique de Tunisie (Inat), le professeur Abderrahmane Jerraya est décédé le 1er août 2024, à l’âge de 84 ans. Il était né le 14 octobre 1940. L’un des pionniers de la sensibilisation à l’écologie dans la région, cet entomologiste lègue une œuvre riche qui inspire les chercheurs. Un hommage lui a été rendu fin septembre dernier à l’Inat, dont il a été directeur général. Retour sur un parcours et une œuvre remarquables.

Pr Jerraya était titulaire d’un diplôme d’ingénieur agricole de l’Ensat (Ecole nationale supérieure d’agriculture de Tunis) en 1965, puis d’un DEA de biologie animale (option Entomologie) de la faculté des Sciences de Paris en 1967, puis d’un doctorat 3e cycle de la faculté des Sciences de Paris VI en 1969 et enfin d’un doctorat d’Etat ès sciences biologiques de l’Université Paris VI-Pierre et Marie Curie, en 1975. Il avait commencé sa carrière d’enseignant-chercheur en entomologie en 1972, assurant des cours d’entomologie, de zoologie, d’écologie, de biologie des populations, de phytopharmacie et de parasitologie dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur, en particulier à l’Inat (1972-2002) où il était affilié, mais également à l’Ecole de médecine vétérinaire de Sidi-Thabet (1975-1981) ainsi qu’à la faculté des Sciences de Tunis (1991-1997).

Tous ses étudiants, et en particulier moi-même, témoignent de son enseignement exceptionnel mû par une passion communicatrice pour les insectes. Pr Jerraya donnait ses cours avec ses tripes, avec son éloquence habituelle, et ne ménageait pas ses efforts pour décrire dans les moindres détails les insectes allant jusqu’à les mimer... Ce qui ne manquait pas de susciter la curiosité de nous autres étudiants, pour ce monde extraordinaire mais peu connu. Il nous avait également inculqué les bases de l’écologie et de la préservation des ressources naturelles et de la santé humaine, cherchant toujours à réduire l’utilisation des pesticides et promouvant la gestion intégrée des ravageurs, faisant appel à des méthodes durables.

Lors d'une cérémonie organisée à Sfax en 2004 pour lui rendre hommage

Au cours des années 1970, le Pr Jerraya a fondé le laboratoire d’entomologie-écologie de l’Inat, qui va bientôt fêter ses 50 ans. En collaboration avec l’équipe qu’il a formée, il a pu conduire de nombreuses recherches sur les ravageurs des cultures, notamment sur les insectes des denrées stockées, du pistachier, de l’olivier, du palmier dattier, des agrumes ainsi que les arbres à noyau. Les observations du Pr Jerraya ont été menées en connexion étroite avec les problématiques du terrain dans le but de mettre à la disposition des agriculteurs des solutions applicables. Ses travaux se sont toujours basés sur une bonne connaissance des espèces nuisibles dans leur environnement, autrement dit sur l’analyse des facteurs écologiques régulant leurs populations (cycle vital, stades sensibles, dynamique des populations, facteurs favorisant ou limitant les densités, pratiques culturales, etc.) afin de proposer des stratégies de lutte, laissant l’usage des insecticides en dernier recours tout en assurant une protection satisfaisante des récoltes.

Le Pr Jerraya a encadré plus d’une quinzaine de travaux d’étudiants, de projets de fin d’études et de thèses soutenus à l’Inat ou d’autres établissements universitaires. Ses étudiants, dont moi-même, gardent de lui le souvenir d’un encadrant passionné et perfectionniste qui transmettait non seulement un savoir immense mais également des valeurs d’honnêteté intellectuelle, d’éthique et de rigueur.

Au laboratoire d'entomologie écologie de l'INAT en 2000 avec: Feu Prof. A. Jerraya, Dr P. Cantot, Prof. S. Bouhachem et moi même

Les résultats des travaux de recherche du Pr Jerraya ont largement contribué au progrès de la protection des plantes et à celui du développement agricole en général, en proposant des programmes de gestion des ravageurs innovants avec toujours le souci de préserver la nature et l’humain. Il a été l’auteur de plus d’une trentaine de publications dans des revues nationales et internationales, ainsi que des chapitres d’ouvrages, sans parler des nombreuses études auxquelles il a contribué ou qu’il a réalisées. Parmi ces études, citons notamment celles sur la promotion de la lutte intégrée, ou sur la biodiversité en Tunisie ou l’élaboration d’une stratégie sur l’utilisation et le stockage des pesticides en milieux naturels et agricoles, commanditées par le ministère de l’Environnement et l’Anged. Le Pr Jerraya, attaché à sensibiliser le grand public à des causes importantes, était également l’auteur de plusieurs articles parus dans la presse. L’expertise du Pr Jerraya en entomologie, environnement et développement durable a été reconnue au plan international comme en atteste son invitation à donner des cours spécialisés en France (années 80-90), ou en tant que membre de l’Organisation internationale de lutte biologique (Oilb) (1985-1993) ou membre du Jury Ahmed El Fasi de recherche en agronomie et productions végétales (1993-1996 et 1999), etc. Au plan national, en qualité de conseiller auprès du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche de 1991 à 2000.

Lors de la commémoration du 40ème jour après le décès de Si Abderrahmane à l'INAT

Durant la période 1981-1989, le Pr Jerraya a été directeur général de l’Inat. Durant son mandat, il s’est distingué par son sérieux, sa promotion du travail bien fait, son humanité, sa bonne gestion des affaires pédagogiques et administratives et il s’est toujours battu pour faire de l’Inat un institut d’excellence adapté à son époque et pourvoyeur des futurs cadres du secteur agricole. C’est notamment durant son mandat qu’ont été créés le cycle de spécialisation et le doctorat d’Etat en sciences agronomiques.

Après son départ à la retraite en 2002, Pr Jerraya s’est consacré à l’activité associative, œuvrant pour un développement rural intégré, équitable et durable. Parmi ses œuvres, Pr Jerraya a laissé un ouvrage(1) dont il a été coauteur et coordinateur, réalisé à l’occasion du centenaire de l’Inat. Cet évènement, organisé par Pr Jerraya en tant que chef de file, a été célébré en grande pompe en 1998 avec la participation de nombreux invités prestigieux et anciens de l’école venus de divers pays. Un deuxième ouvrage(2), portant sur les insectes ravageurs des cultures principales en Afrique du Nord et les moyens de leur gestion, a également été élaboré par Pr Jerraya et publié en 2003. Ce dernier ouvrage ainsi que ses publications scientifiques sont disponibles au laboratoire d’entomologie-écologie de l’Inat. Je voudrais ainsi rendre hommage à mon cher grand professeur qui est un modèle exceptionnel pour moi-même et pour les générations qui l’ont côtoyé pour sa droiture, son attachement à l’effort et au progrès et pour tant d’autres valeurs qu’il nous a transmises.

Paix à son âme..

Synda Boulahia Kheder

Professeur d’entomologie-écologie

à l’Inat, ex-étudiante et assistante (1988-2006) de feu Professeur A. Jerraya

1: L’Inat, un siècle sur la voie de l’excellence. Tunis 1998. Association des Anciens de l’Inat. 568 p.

2: Principaux insectes nuisibles des plantes cultivées et des denrées stockées en Afrique du Nord (leur biologie, leurs ennemis naturels, leurs dégâts et leur contrôle). 2003. Edition Climat Pub. 415 p.