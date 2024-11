"Skill-Up BTE": Le nouveau centre de formation intégré de la Banque de Tunisie et des Émirats

Nouvelle étape franchie par la Banque de Tunisie et des Émirats (BTE) dans son engagement en faveur du développement de son capital humain avec l'inauguration de son centre de formation intégré: "Skill-Up BTE – Votre allié pour l’évolution et le progrès". La cérémonie, qui s’est tenue le lundi 4 novembre 2024, a été l’occasion de célébrer la réussite des collaborateurs ayant obtenu des diplômes et certifications en études bancaires complémentaires et dans divers domaines de compétences.

La BTE place l’apprentissage et la montée en compétences au cœur de sa stratégie de développement et de RSE. Ce nouveau centre de formation sera un lieu privilégié pour favoriser l’innovation pédagogique et renforcer l’excellence professionnelle de ses équipes.

Un nom et un slogan choisis par les collaborateurs

Le nom et le slogan de ce centre de formation: "Skill-Up BTE" " Votre allié pour l’évolution et le progrès "ont été conçus et choisis par les collaborateurs eux-mêmes. Cette initiative reflète l’importance de l’implication des employés dans le processus de transformation de la banque, soulignant leur rôle central dans la construction d’un avenir commun et tourné vers l’innovation.

Le capital humain au cœur de la stratégie de la BTE

La Banque place le capital humain comme un véritable atout stratégique. En développant continuellement les compétences de ses collaborateurs, la banque s'engage dans une dynamique de croissance durable, où l'apprentissage et l'évolution des talents sont au cœur de son développement. Cet investissement dans la montée en compétences des équipes reflète une vision à long terme, alignée avec les transformations du secteur et les besoins d'un marché en perpétuelle mutation. "Le capital humain est notre principal asset et la clé de notre réussite collective, a déclaré Mme Feriel Chabrak, Directrice générale de la BTE, lors de l’inauguration du Centre. Nous souhaitons accompagner chaque collaborateur dans son parcours professionnel, lui fournir les outils et les connaissances nécessaires pour exceller. Cette initiative s'inscrit dans notre volonté de maintenir un dynamisme de groupe, où chacun, à son rythme, développe son potentiel au diapason de l'évolution de notre institution. Plus qu'une simple formation, c'est une véritable gymnastique du cerveau que nous proposons, afin de cultiver une culture d'excellence et de succès partagé".

Un centre de formation innovant pour répondre aux enjeux de demain

Le centre Skill-Up BTE proposera des formations à la fois pratiques et théoriques, axées sur les compétences bancaires et les enjeux stratégiques du secteur. Les collaborateurs pourront y développer tant leurs compétences professionnelles que personnelles. Ce centre vise à être un véritable catalyseur de talents et un levier de performance pour toute l’organisation.

"Nous sommes convaincus que l’évolution de notre métier passe par l’évolution de nos collaborateurs, a déclaré pour sa part Mme Selma Zouari, Directrice du Capital Humain. Ce centre représente non seulement un investissement dans leurs compétences, mais également un engagement vers une banque plus agile, plus innovante et plus proche de ses collaborateurs".

Une banque responsable et proactive dans la formation

L'initiative s’inscrit pleinement dans les valeurs RSE de la banque, visant à promouvoir une croissance inclusive et durable. En offrant à ses collaborateurs un accès à des programmes de formation variés et de qualité, la Banque de la Tunisie et des Émirats renforce sa position de leader en matière d’innovation et de développement des compétences dans le secteur bancaire.