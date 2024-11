L’Institut Pasteur de Tunis lance un cours en ligne en sciences humaines et sociales & gestion des épidémies

L’Institut Pasteur de Tunis, en partenariat avec l’Institut Pasteur de Paris et l’Institut Pasteur de Madagascar, est ravi d’annoncer le lancement du Massive Online Open Cours (MOOC) intitulé Sciences Humaines et Sociales & Gestion des Épidémies Les inscriptions sont ouvertes depuis le 23 septembre 2024. Le but de ce MOOC est de mettre à la disposition des chercheurs et des décideurs des approches permettant la mobilisation des données scientifiques en vue d’assurer que les interventions en santé soient adaptées aux contextes locaux.

Le MOOC est hébergé sur la plateforme France Université Numérique (FUN) sur le lien suivant: https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/sciences-humaines-et-sociales-et-gestion-des-epidemies.

Le cours est conçu par des experts du domaine des sciences humaines et sociales appliquées à la santé qui partagent leurs savoirs et expériences afin de doter les apprenants des outils méthodologiques et réflexifs dans les différentes étapes de la recherche qualitative en contexte d'épidémie.

Le cours se déroule sur treize semaines et autour des différents aspects des SHS et gestion des épidémies: “le rôle des SHS dans l’étude et le contrôle des maladies infectieuses émergentes”; “les contributions majeures des chercheurs en SHS à la préparation et à la réponse aux épidémies”; “interdisciplinarité et spécificités de la recherche qualitative en contexte épidémique”; “la production des données qualitatives en contexte épidémique”; “enjeux éthique de la recherche qualitative en contexte épidémique”; “renforcer l’impact de la recherche scientifique et la prise de décision éclairée en contexte épidémique”. Chaque chapitre est composé de 4 à 6 sessions, contenant des textes et des vidéos avec des sous-titres en anglais et en français. Chaque session est suivie de deux questions à choix multiple (QCM), permettant aux apprenants de tester leur compréhension des différents modules. A la fin de chaque chapitre, un ensemble de QCM est à nouveau proposé.

Le développement du MOOC s’inscrit dans le cadre du projet Alliances SHS Afrique financé par le Ministère français de l’Europe et des Affaires Étrangères et vise à améliorer la capacité de réponse des instituts de santé africains aux crises épidémiques pour une meilleure prise en compte des différentes dimensions des épidémies.

Public Cible



Ce cours s'adresse principalement aux étudiant•es - chercheur•euses en master et doctorat, aux chercheurs et chercheuses en SHS, ainsi qu'aux professionnel•les de santé. Il vise également les acteurs et actrices opérationnel•les chargé•es de la préparation et de la réponse aux épidémies.

Inscription

Les inscriptions au MOOC sont ouvertes le 23 septembre sur la plateforme FUN