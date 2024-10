QNB soutient la campagne de prévention du cancer du sein avec le tournoi de Padel «pink october padel trophy by QNB»

QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique, a annoncé son parrainage de la deuxième édition du Tounoi de Padel à l'occasion du mois de sensibilisation au cancer du sein «Octobre Rose», organisé par «Olympysky Club» sous le slogan «Pink October Padel Trophy by QNB».

Une partie des revenus et tous les dons collectés seront versés à l'hôpital Salah Azaiez, l'un des hôpitaux publics spécialisés dans le traitement des patients atteints de cancer. Cette initiative vise à soutenir la campagne internationale de lutte contre le cancer du sein et à sensibiliser les communautés à l'importance du dépistage précoce. Au cours de ce tournoi, des examens médicaux gratuits pour le dépistage précoce du cancer du sein ont été effectués en présence d'un certain nombre de médecins sur place pour fournir les conseils et orientations nécessaires aux femmes présentes.

Cette manifestation reflète la volonté du Groupe QNB de soutenir le secteur de la santé, l'un des piliers de sa stratégie de responsabilité sociétale qui vise à bâtir une société plus saine et plus prospère.

Convaincue de l'importance du sport féminin et en particulier le Padel, QNB, a récemment apporté son soutien aux deux joueuses Aida Fehri et Dorra Chemli, qui sont en tête du classement national des joueuses de Padel en Tunisie.

QNB Tunisia est présente dans 11 Gouvernorats à travers 29 agences, dont deux agences destinés aux clients First à Tunis et Sousse, 3 centres d’affaires pour les entreprises à Tunis et Hammam Sousse et deux bureaux de change à l’aéroport de Tunis-Carthage et à l’aéroport de Djerba.