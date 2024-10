Tunisie Telecom renouvelle sa convention avec la Fondation Tunisie pour le Développement pour la 7ème année consécutive

C’est en présence de Messieurs Lassâad Ben Dhiab, Président- Directeur Général de Tunisie Telecom, et Badreddine Ouali Président de la Fondation Tunisie pour le Développement ainsi que de nombreux responsables des deux organisations que s’est tenue le mardi 29 Octobre 2024, la signature du contrat renouvelant la collaboration entre Tunisie Telecom et la Fondation.

Ce contrat de partenariat entre la Fondation Tunisie pour le Développement et Tunisie Telecom s'inscrit dans la continuité puisque leur collaboration a été renouvelée pour la 7ème année consécutive et ce pour une nouvelle période de 3 ans.

Cette nouvelle convention entend étendre l’accord initial portant sur la mise en place de l’infrastructure de connectivité aux nouveaux centres ELIFE qui verront le jour à Tozeur, Sidi Bouzid, Kairouan et Sfax. La collaboration portera également sur le volet formation et entrepreneuriat et innovation. Ainsi, les employés de Tunisie Telecom pourront bénéficier des différents programmes de formations et d’accompagnements à l’entrepreneuriat disponibles. Les deux parties se sont également entendu à mettre en place des programmes permettant de promouvoir l’entrepreneuriat et l’innovation dans les régions.

Rappelons que le partenariat entre Tunisie Telecom et la Fondation Tunisie pour le Développement s'étend aux réseaux des centres ELIFE établis et gérés par la Fondation dans les régions du Nord-Ouest, Centre et Sud de la Tunisie. Tunisie Telecom a équipé les centres ELIFE de Siliana, Béja, le Kef et Djerba de toute l’infrastructure et la connectivité internet permettant ainsi à des milliers de bénéficiaires de profiter d’une connexion très haut-débit et de qualité.

A cet égard, M. Lassâad Ben Dhiab a souligné que Tunisie Telecom, l’opérateur national très actif dans le domaine de la responsabilité sociétale, est soucieux d’appuyer la stratégie nationale d’inclusion sociale et financière. A cet effet, Tunisie Telecom a prolongé son partenariat avec la Fondation Tunisie pour le Développement pour trois années supplémentaires tout en diversifiant les pistes de collaboration pour de meilleurs résultats.

Le Président de la Fondation Tunisie M. Badreddine Ouali a salué de son côté la coopération fructueuse entre la Fondation Tunisie pour le Développement et Tunisie Telecom, qui a favorisé la qualification des jeunes aux métiers du numérique, et au développement de leurs capacités pour réduire le chômage et créer des opportunités d’inclusion économique.

Le Projet ELIFE

Le projet ELIFE, initié et mis en œuvre par la Fondation Tunisie pour le Développement vise à construire 10 techno-hubs (Centres ELIFE) dans 10 gouvernorats du Nord-Ouest, Centre et Sud de la Tunisie. Les Centres ELIFE ont pour objectif de faciliter le recrutement des jeunes chômeurs en leur proposant des parcours de formations innovants, en prise avec les besoins du secteur, pour renforcer leur employabilité et les aider dans leur insertion économique et sociale. Au-delà du cycle de formation, les centres seront des lieux d’entrepreneuriat, de culture, d’échanges et d’accès aux nouvelles technologies.