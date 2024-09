Falsafa : Un projet de coopération pour la formation des ingénieurs sur les défis socio-écologiques

Le projet de coopération scientifique «Falsafa», du nom de «Philosophie» en arabe, fait écho à la pensée d'Ibn Khaldoun, qui soulignait l'importance des sciences et de l’éducation dans la vie sociale. Ce projet ambitieux se concentre sur le Développement durable et la Responsabilité sociale «DDRS», dans le cadre de la chaire Unesco de L’INSA-Lyon (France) dédiée à la formation des ingénieurs aux enjeux socio-écologiques.

Il faut rappeler que ce projet est le fruit d’un travail qui a commencé en 2018 et qui s’est concrétisé par la signature d’une convention cadre tripartite le 03 Juin 2021 lors du Haut conseil de coopération franco-tunisien entre l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT, Université de Carthage) et l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA-Lyon, France), l’Institut National des Sciences Appliquées de Haut de France (INSA-HdF, France) et l’Institut National des Sciences Appliquées de Centre Val de Loire (INSA-CVL, France). Trois ans plus tard, le premier consortium sur le développement durable et la responsabilité sociale a été signé le 2 mai 2024 à l’INSAT, grâce au projet Falsafa.

Le projet accepté récemment est coordonné par le professeur Adnane Abdelghani de l’INSAT et le professeur Jean Yves Champagne de INSA-Lyon. Financé par le ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (Fonds Equipe France) sur deux ans, il permettra de renforcer les liens entre la Tunisie et la France dans la formation d’ingénieurs de demain au sein d’un réseau original pluri-partenaires: académiques, industriels et associatifs. Le 5 septembre 2024 a eu lieu la signature de l'accord de partenariat organisée au siège du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (Direction Générale de la Coopération Internationale).

Les objectifs principaux du projet «Falsafa» incluent:

• L'élaboration de modules d'enseignement sur le «Développement Durable et la Responsabilité Sociale».

• Mise en place de FABLAB éco-responsables pour les étudiants dédiés aux changements climatiques et aux transitions énergétiques.

• La création d'une revue scientifique internationale dédiée à ces thématiques.

• La formation d'un réseau d'établissements méditerranéens et subsahariens engagés dans les principes des Chaires «UNESCO-DDRS» de l'INSA-Lyon et du Réseau Méditerranéen des Écoles d’Ingénieurs et de Management (RMEIM).

Le projet prévoit également le financement de workshops de «fabrication numérique» dans les écoles tunisiennes et le soutien à la mobilité des enseignants et des étudiants dans les deux sens.

Le partenariat s'étend désormais à cinq écoles d’ingénieurs Tunisiennes et quatre institutions Françaises: l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT), l’École Nationale d'Ingénieurs de Monastir (ENIM), l’École Nationale d'Ingénieurs de Gabès (ENIG), l’École Supérieure des Ingénieurs de Medjez El Bab (ESIM), l’École Nationale d'Ingénieurs de Sfax (ENIS), Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, Centrale Méditerranée, INSA-VALOR, le réseau RMEIM ainsi qu’une association des handicapés en Tunisie (UTAIM) et l’entreprise Michaud-France.

Deux premiers ateliers ont été menés avec succès à l'École Centrale Méditerranée de Marseille durant l'été 2024, sous la direction du Prof. Olivier Boiron avec le soutien du Service de la Coopération et d’Actions Culturelle de l’Ambassade de France en Tunisie.

Le projet «Falsafa» se distingue comme une initiative internationale ambitieuse, promettant des avancées notables dans le domaine du développement durable et de la responsabilité sociale.