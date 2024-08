Tajrabti : Une opportunité unique pour redéfinir l’expérience collective en entreprise?

Introduction

Et si, à l’aube d’accueillir de nouveaux talents, votre entreprise pouvait redéfinir le bien-être au travail ? Alors que l’été touche à sa fin, les entreprises sont confrontées à un défi de taille : créer un environnement propice à l’intégration et à l’épanouissement de leurs collaborateurs. Tajrabti, une start-up tunisienne fondée par Akram Bouslama, propose une solution innovante pour transformer leur approche du capital humain.

1. L’Émergence de Tajrabti

Tajrabti n’est pas simplement une entreprise de team building, mais un catalyseur pour recréer un lien profond entre les employés, leur environnement, et leur propre bien-être. Fondée sur des valeurs centrées sur le bien-être et la connexion humaine, Tajrabti offre aux entreprises une approche unique pour renforcer la cohésion et l'engagement de leurs équipes.

2. L’Hospitalité au service de la connexion humaine

L’hospitalité chez Tajrabti va bien au-delà de l’accueil traditionnel. Chaque expérience est conçue pour favoriser la connexion humaine et le bien-être des participants, en intégrant des éléments de l’hospitalité tunisienne avec des objectifs modernes de développement personnel. Dès leur arrivée, les participants sont plongés dans un environnement où l’hospitalité devient un levier pour renforcer les liens humains. Cet accueil chaleureux et personnalisé crée un sentiment d’appartenance et prépare les esprits à une immersion totale dans l’expérience.

3. Un engagement écologique, humain, et artistique profond

Chez Tajrabti, l’engagement écologique est intrinsèquement lié à la dimension humaine et artistique. Chaque événement est pensé pour minimiser l’impact sur l’environnement tout en maximisant l’impact sur les participants. En choisissant des lieux naturels et en collaborant avec des partenaires de renommée qui partagent ces valeurs, Tajrabti s’assure que chaque expérience favorise non seulement le bien-être des collaborateurs, mais aussi leur connexion à la nature, à l’art, et à eux-mêmes. Ce triple engagement – écologique, humain, et artistique – offre aux entreprises une chance inestimable de cultiver un environnement de travail harmonieux et durable.

4. L’innovation au cœur de l’expérience

Tajrabti ne se contente pas d’offrir des expériences immersives ; l’innovation est au cœur de son approche. L’entreprise intègre les dernières avancées en matière de Programmation Neuro-Linguistique (PNL) et d'intelligence artificielle (IA) pour créer des scénarios uniques et engageants. Le concept "Discover Love", par exemple, transporte les participants 300 ans dans le futur pour explorer une version idéale de leur entreprise, grâce à une scénographie futuriste et des interactions enrichies par l’IA. Chaque histoire et scénographie sont conçues pour stimuler l’imagination et renforcer les liens entre les collaborateurs. Cette approche innovante s’appuie sur des recherches démontrant que les programmes de bien-être peuvent augmenter la productivité de 31 % (Harvard Business Review), améliorer la satisfaction des employés de 23 % (World Health Organization), et réduire le taux de turnover de 32 % (Gallup), tout en garantissant que chaque participant se sente compris et valorisé.

5. Un projet à impact social

Au-delà du team building, Tajrabti se distingue par son engagement social. Akram Bouslama envisage un impact plus large, touchant non seulement les entreprises, mais aussi les universités, les écoles, et les hôpitaux. Son objectif ultime est d’utiliser les expériences créées par Tajrabti pour améliorer le bien-être et l’engagement au sein de ces institutions. Cette approche fait de Tajrabti un acteur clé dans la transformation sociale en Tunisie, alliant innovation, bien-être, et responsabilité sociétale.

6. L'avenir de Tajrabti : intégrer le bien être au quotidien des entreprises

L'avenir de Tajrabti repose sur l'intégration des expériences de bien-être directement au sein des entreprises pour qu'elles deviennent une partie intégrante du quotidien des collaborateurs. En implémentant des outils de Programmation Neuro-Linguistique (PNL) et des approches thérapeutiques, Tajrabti vise à créer un environnement de travail où le bien-être est non seulement valorisé, mais aussi ancré dans la culture organisationnelle.

7. Une opportunité à ne pas manquer pour les entreprises

Alors que la rentrée approche, les entreprises ont l’opportunité de repenser leur approche du bien-être au travail, particulièrement avec l’arrivée de nouveaux employés. Tajrabti se positionne comme un partenaire idéal pour accompagner cette transition. Avec plus de 30 événements réussis pour des clients tels que Sofrecom, Timsoft, El Amana Takaful, et l’Office du Tourisme, ayant déjà séduit B&B Hotels et Harrington à l'international, Tajrabti propose des expériences qui allient innovation, écologie, art, et connexion humaine. Cette approche offre aux entreprises la possibilité de renforcer leur capital humain de manière durable. Elle est d’autant plus pertinente en cette période, où l’intégration de nouvelles recrues nécessite une attention particulière pour garantir leur bien-être et leur engagement.

Conclusion

Tajrabti propose bien plus qu’un simple team building ; c’est une opportunité pour les entreprises de contribuer à l'amélioration de leur culture organisationnelle, en plaçant le bien-être et la connexion humaine au cœur de leur stratégie, en passant par l'innovation. Avec la fin de l’été, c’est le moment idéal pour investir dans des expériences qui marqueront durablement vos équipes et les aideront à aborder cette nouvelle saison avec énergie et cohésion. Ne manquez pas cette chance unique de transformer votre entreprise et d’offrir à vos collaborateurs un environnement où ils pourront véritablement s’épanouir.