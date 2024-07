Accréditation des formations d’ingénieurs: Clé de l’excellence et Reconnaissance des Diplômes

Par Najoua Essoukri Ben Amara - Les résultats du concours national pour l'accès aux écoles d'ingénieurs ont été proclamés le 15 juillet 2024, sincères félicitations à nos futurs ingénieurs. Pour les candidats admis, il est essentiel de faire un choix éclairé en matière de spécialité, en tenant compte de leurs ambitions, projets personnels, et des exigences spécifiques des programmes. Le recrutement se fait selon le score obtenu lors des concours nationaux, organisés selon les 4 filières suivantes: Mathématiques et Physique (MP), Physique et Chimie (PC), Technologie (T), et Biologie et Géologie (B-G).

Le nombre de places disponibles par filière, établissement, et type de concours a été fixé cette année par l’arrêté conjoint du 21 mars 2024 de Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et Messieurs les ministres concernés. Dans ce contexte, il est essentiel de savoir que choisir une formation d'ingénieur accréditée offre de meilleures perspectives, tant en termes de visibilité du diplôme qu'en termes de reconnaissance internationale.

L'accréditation est un processus rigoureux par lequel une formation ou un programme d'enseignement est évalué et reconnu pour satisfaire des normes de qualité élevées établies par des organismes indépendants. Ce processus assure non seulement la reconnaissance internationale des établissements, mais aussi la qualité des programmes de formation. Pour les étudiants, il garantit que le choix de leur formation est fondé sur des critères stricts et, pour les entreprises, il assure que les diplômés possèdent les compétences requises pour répondre aux exigences du marché.

Pour les formations d'ingénieurs, les principaux organismes accréditeurs sont:

• La Commission des Titres d'Ingénieur (CTI): Agence française chargée de l'accréditation des programmes d'ingénierie en France. La CTI délivre le label EUR-ACE (European Accreditation of Engineering Programs), reconnu au niveau européen. Ce label certifie que les programmes respectent des normes de qualité élevées et sont conformes aux exigences académiques et professionnelles européennes. L'accréditation est généralement valide pour une période de 5 à 6 ans, après quoi une évaluation de renouvellement est requise pour maintenir le label.

• L'Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET): Agence américaine spécialisée dans l'accréditation des programmes d'études en ingénierie, technologie, informatique et autres disciplines connexes. ABET délivre des accréditations aux États-Unis et à l'international. L'accréditation ABET est généralement valable pour une période de 6 ans, suivie d'une évaluation périodique pour le renouvellement.

• L'ASIIN (Accreditation Agency for Study Programs in Engineering, Informatics, the Natural Sciences and Mathematics): Agence allemande qui accorde des labels de qualité aux programmes d'ingénierie en Europe. L'ASIIN est spécialisée dans l'accréditation des programmes d'études en ingénierie, informatique, sciences naturelles et mathématiques. L’accréditation délivrée par l'ASIIN est valable pour une période de 5 à 6 ans, avec une évaluation de renouvellement nécessaire pour maintenir le label.

Ces organismes vérifient que les programmes répondent à des critères variés, tels que la qualité du contenu pédagogique, les ressources disponibles, les qualifications du corps enseignant, ainsi que l'engagement envers des partenariats socio-économiques, des collaborations internationales et la qualité de la vie étudiante. Si des conditions spécifiques sont identifiées lors de l'évaluation, une accréditation, si elle est accordée, peut être pour une période plus courte. Dans ces cas, des évaluations intermédiaires sont souvent requises pour garantir que les améliorations nécessaires sont mises en œuvre.

Les avantages de l'accréditation incluent:

1. Visibilité et reconnaissance: Un diplôme accrédité bénéficie d'une reconnaissance internationale, facilitant la mobilité des diplômés, leur employabilité à l'échelle mondiale, ainsi que l'accès aux universités internationales pour la poursuite de leurs études.

2. Assurance de qualité: Les étudiants reçoivent une formation conforme à des normes rigoureuses, garantissant une préparation adéquate aux exigences du marché du travail.

3. Partenariats et collaboration: Les programmes accrédités sont souvent soutenus par des partenariats avec l'industrie et des collaborations internationales, enrichissant l'expérience éducative et favorisant l'innovation.

En Tunisie, le premier cursus accrédité a été celui de l'école privée ESPRIT en 2014, suivi en 2017 par l'accréditation de neuf cursus de l'ENIT et d'un cursus de SupCom. Depuis, la majorité des établissements offrant des formations d'ingénieurs, tant publics que privés, encouragés par l'Ordre des Ingénieurs Tunisiens, ont obtenu cette accréditation, illustrant leur engagement envers l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement. La plupart de ces établissements ont opté pour l'accréditation par la CTI et bénéficient ainsi du label EUR-ACE®.

Cette accréditation a conféré aux établissements un avantage significatif en termes de visibilité et de reconnaissance internationale de leurs diplômes, renforçant leur compétitivité sur le marché global. En conséquence, des opportunités de mobilité internationale (vers et depuis la Tunisie) ont été facilitées, ouvrant la voie à des collaborations plus riches et à des co-diplômations avec des institutions internationales.

Nous aspirons à la mise en place de règlements spécifiques qui autoriseraient la mobilité des élèves ingénieurs entre les écoles tunisiennes disposant de programmes accrédités dans des spécialités apparentées. Une telle initiative favoriserait une coopération renforcée entre les établissements et offrirait aux élèves ingénieurs des parcours éducatifs plus diversifiés et enrichissants.

Par ailleurs, nous espérons que l'Agence Tunisienne d’Évaluation et d’Accréditation (ATEA), créée par le décret-loi n° 2022-46 du 24 juin 2022 dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, prendra en charge dès que possible «l’accréditation des établissements d’enseignement supérieur et de recherche publics et privés, nationaux et internationaux, ainsi que de leurs programmes de formation à leur demande» (Art. 4). Cela permettrait de garantir une autonomie nationale dans l'évaluation, l'accréditation et la ré-accréditation de nos formations d'ingénieurs, favorisant ainsi l'excellence et la reconnaissance internationale de nos diplômes.

N.B. : Pour consulter la liste des formations d'ingénieurs, publiques et privées, accréditées en Tunisie, vous pouvez visiter le site de l'European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) à l'adresse suivante : https://eurace.enaee.eu/node/163.

Najoua Essoukri Ben Amara