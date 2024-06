Ce qui changera dans la carte du réseau diplomatique tunisien

Ouverture d’un nouveau consulat à Bologne en Italie, début juillet et, bientôt, d’un bureau consulaire et commercial à Sao Paolo au Brésil, élévation du consulat de Tunisie à Montréal en consulat général et changement de locaux mieus situés et plus vastes, et une série de nouvelles nominations, tant pour pourvoir à des postes vacants que dans le cadre d’un mouvement à la tête de missions diplomatiques et consulaires à l’étranger. Sans oublier la reprise en mode présentiel de la conférence annuelle des ambassadeurs. «Le processus est engagé » a révélé le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar. Pour le redéploiement du réseau diplomatique, il s’agit d’épouser les nouvelles mutations qui interviennent dans le monde, explique-t-il, assurer une meilleure couverture de la communauté tunisienne à l’étranger et soutenir l’expansion économique.

De nouveaux consuls généraux seront bientôt nommés à Paris, Munich, et Dubaï, notamment. Aussi, une douzaine d’ambassades et de consulats seront concernés par le mouvement diplomatique annuel.

« Il y a aussi un effort de rationalisation de notre patrimoine immobilier à l’étranger, indique le ministre, quitte à revendre certains locaux peu appropriés, pour en acquérir d’autres, mieux indiqués". La relation avec l’Office des Tunisiens à l’étranger et la coordination avec les différents organismes tunisiens représentés à l’étranger, retient également son attention « Il n’y a qu’une seule diplomatie, avec diverses composantes, celle fixée par le chef de l’Etat, souligne-t-il. C’est l’ambassadeur qui est le chef de file. Il va falloir réévaluer la relation avec les Affaires sociales et le l’OTE, notamment pour ce qui est des synergies nécessaires et pour le profil du personnel affecté à l’étranger. Certains profils ne sont plus ni adaptés, ni acceptés. Nous entretenons une excellente coordination avec le nouveau ministre des Affaires sociales et saurons traiter ensemble toutes ces questions. »

Après plus de trois ans d’interruption, la conférence annuelle des ambassadeurs, consuls et consuls généraux de Tunisie à l’étranger, se tiendra à nouveau en mode présentiel, se réjouit d’annoncer le ministre Ammar. La date en est fixée au 31 juillet 2024 et sera marquée cette année, outre les différents formats, par des rencontres entre nos chefs de postes avec leurs homologues étrangers accrédités en Tunisie. Ce sera l’occasion de passer en revue les différents dossiers et de les faire aboutir, à travers ces contacts, escompte le ministre.

