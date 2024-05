L’ambassadeur Mohamed Ali Nafti : Il partira à la retraite, mais restera toujours actif au service du rayonnement de la Tunisie

Un hommage unanime salue le départ aujourd’hui à la retraite de l’ambassadeur Mohamed Ali Nafti. Ministre plénipotentiaire hors-classe, jusque-là directeur général de la Gouvernance au ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, après avoir été secrétaire d’Etat et ambassadeur (à Séoul), il aligne une longue et riche carrière diplomatique de près de 42 ans.

Alors jeune diplomate, Mohamed Ali Nafti avait été en poste à Riadh, mais aussi à Djedda pour couvrir l’Organisation de la Conférence islamique (OCI), puis enchainé les affectations en postes à l’étranger: Athènes, puis Madrid. Au sein du Département, il avait été chargé de mission auprès du ministre, Habib Ben Yahya, directeur de l’Information et directeur général des Affaires consulaires.

Parmi les nombreux témoignages d’amitié et de considération qui lui sont rendus en ce jour de départ, celui de l’ambassadeur Salem Fourati, exprime des sentiments profonds, largement partagés par les amis d’un diplomate très apprécié, Mohamed Ali Nafti.

Cher frère Mohamed Ali, Il n'y a pas de meilleur témoin à une aussi longue carrière que celle de ta '"moitié "qui a partagé avec toi le plus de temps de ta carrière diplomatique avec ses divers moments de bonheur, d'émotions, de stress et de devoirs aussi bien familiaux que professionnels. Je peux te dire, mon cher, que les grandes qualités que possède Kalthoum, ont rendu fluide la diversité des humeurs professionnels et offert un terrain de renouveau psychologique à de meilleures initiatives dans l'ensemble de tes initiatives. Ton succès renferme une douceur stimulante et d'attentions continus de Khalthoum qui ont favorisé l'accomplissement de tes diverses obligations. Nous devrions reconnaître aux épouses des Diplomates leur rôle primordial dans la représentativité de l'image de notre pays et de son rayonnement.

Ta riche expérience Mohamed Ali, conjuguée à un sens de haut niveau de dévouement à la Patrie et à ses Institutions témoigne du succès d'une carrière positive et diversifiée te situant dans la catégorie de nos meilleurs Diplomates des générations de l'indépendance que vos regrettés parents t'ont inculqué de substantielles doses de militantisme et d'amour de la chère Patrie.

Tes grandes qualités d'humanisme, de droiture et de compétence, te permettront de rester un acteur pour un plus grand rayonnement de notre cher Pays. Le succès de ta carrière, tu le dois, mon cher, à une famille solidaire et exemplaire et à l'équilibre de ta personnalité qui font que là où tu es passé, tu n'as laissé que des amis pour ta Patrie. Bonne santé et restes toujours actif !

Salem Fourati