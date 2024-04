Qui est Ouael Chouchène, secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, chargé de la Transition énergétique

Expérience Professionnelle

Depuis Octobre 2017: BERD - Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement

Chargé d’investissement Principal - Energie et Ressources Naturelles, Tunis

• Coordination d’un groupe de travail avec d’autres institutions de développement pour accompagner le Ministère en charge de l’Energie dans la mise en place et le renforcement du cadre législatif et contractuel des énergies renouvelables en Tunisie, dans l’objectif d’améliorer son attractivité pour les investisseurs internationaux;

• Initiation, négociation et exécution d’une facilité de restructuration financière de 300 millions d'euros au profit de la STEG, accompagnée d’un programme de réformes visant à moderniser la gouvernance et la gestion financière de la STEG. Coordination avec les différentes parties prenantes (Présidence du Gouvernement, Ministère des Finances,

Ministère en charge de l'Energie, Ministère en charge de la Coopération Internationale et la STEG) et consultations avec d'autres institutions de développement (Banque Mondiale, Union Européenne, AFD, KfW) pour la conception du programme de réformes. Mobilisation d'une enveloppe de 25 millions d'euros d’assistance technique sous forme de subvention pour soutenir la mise en oeuvre du programme de réformes;

• En tant que chef de projet, initiation, négociation et exécution de la participation de la BERD au financement du projet d’interconnexion électrique Tunisie-Italie (ELMED). Le financement sera accompagné d’un programme de réformes visant à intégrer la STEG dans les marchés européens de l’électricité et à soutenir la Tunisie dans ses efforts décarbonisation du secteur électrique;

• Initiation, négociation et exécution de mandats pour le financement de 7 projets photovoltaïques privés en Tunisie d'une capacité totale de 430 MW;

• En tant que responsable de projets en portefeuille, supervision active des opérations en cours dans le secteur

électrique en Tunisie impliquant une liaison étroite avec les bénéficiaires (STEG et Ministère en charge de l’Energie),

des interactions avec les autorités (Ministère en charge de la Coopération Internationale) et une coordination avec

les départements non bancaires afin de maintenir une supervision de qualité du portefeuille et d'atténuer l'impact

des risques pouvant affecter les projets ;

• Exécution de la sortie de la BERD d'une prise de participation dans le secteur des ressources naturelles en Tunisie (société cotée à la Bourse de Londres).

Jan 2016 – Oct 2017 : Deloitte, Consultant Senior, M&A Transaction Services, Paris

• Due Diligences financières pour le compte de fonds d’investissement et de vendeurs/acquéreurs stratégiques;

• Analyse des performances historiques et des plans d'affaires, et identification des risques liés aux transactions;

• Préparation de rapports de due diligences et d’offres commerciales, et supervision de consultants juniors.

Oct 2013 – Jan 2016: EY, Senior Financial Auditor, Paris

• Audits statutaires et contractuels en normes françaises, américaines et IFRS;

• Examen des manuels de procédures et des mécanismes de contrôle interne des clients ;

• Identification des potentielles sources de défaillance et analyse des risques associés ;

• Préparation de présentations clients et de rapports de commissariat aux comptes, et supervision d’auditeurs juniors.

Fév - Juil 2012: Mediterrania Capital Partners, Analyste Private Equity (stage), Casablanca

• Études de marché et analyses financières des cibles potentielles;

• Supervision des sociétés du portefeuille du fonds;

• Analyses financières et valorisation de toutes les sociétés du portefeuille du fonds;

• Participation à la rédaction d'un mémorandum de placement privé pour la levée d'un nouveau fonds.

Août 2011 – Jan 2012 : Trescal, Inc. filiale du Groupe Trescal, Assistant du Directeur Financier (stage), Hartland, Michigan

• Interface avec la direction financière du groupe et préparation des rapports financiers mensuels de la filiale;

• Suivi quotidien des indicateurs de trésorerie de la filiale;

• Participation à la mise en place d'un nouveau système d'information de gestion de la trésorerie.

Formation

2010 – 2013: ESCP Business School, Paris

Master en Management Grande Ecole - Majeure Finance

Sep - Déc 2012 : Maastricht University - School of Business and Economics, Maastricht

Programme d’échange - MSc International Business

2005-2010 : IHEC Carthage, Tunis

Maîtrise en Hautes Études Commerciales - Option Finance

Langues et Compétences

Langues

Arabe (langue maternelle), Français (bilingue), Anglais (courant)

Outils Office

Niveau avancé en Excel, Word et PowerPoint

CP3P

Certified Public-Private Partnerships Professional - Foundation and Preparation (certification en PPP - Niveaux 1 et 2)

Modélisation

Certifié FAST Niveau 1 (modélisation financière avancée)

Activités extraprofessionnelles

ATUGE

Membre et ancien Secrétaire Général de l’Association des Tunisiens des Grandes Ecoles

Tennis

Joueur amateur et ancien arbitre international (ITF White Badge)