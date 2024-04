Les fleurs, notre allié bonheur et bien-être

Par Ridha Bergaoui - A l’origine, les fleurs servent aux plantes à se reproduire. Les pétales très colorés avec le nectar et les odeurs attirent les insectes et les oiseaux qui vont participer à la fécondation. Depuis très longtemps l’homme a été séduit par la beauté et la magie des fleurs et les a utilisées à des fins multiples. Pour la parfumerie, la teinture, pour préparer des tisanes, parfumer et décorer des plats, se soigner et également pour embellir son environnement et les offrir.

Dans de nombreux pays, les fleurs représentent le cadeau parfait, indétrônable et indémodable. Offrir des fleurs génère tant de plaisir à la fois pour celui qui les reçoit que celui qui les offre et permet de renforcer les relations sociales entre les gens.

La magie des fleurs

Les fleurs ont toujours inspiré les artistes et les poètes. La composition des bouquets de fleurs est un art en lui-même (art floral) qui consiste à assembler les fleurs pour créer des bouquets et des compositions florales artistiques harmonieuses.

C’est que la vue et l’odeur des fleurs ont un impact sur notre moral et notre bien-être. La vue des fleurs stimule la sécrétion des hormones du bonheur, réduit notre niveau de cortisol (hormone du stress) et a un effet apaisant sur notre moral et notre esprit. Les fleurs aident à relâcher les tensions, à nous détendre, retrouver l’équilibre et le sourire. En offrant des fleurs à quelqu’un, on lui apporte un peu de bonheur et de gaieté et on lui procure sérénité et optimisme. Par ailleurs, la diversité des fleurs (leurs formes et leurs couleurs) a permis à l’homme d’inventer un langage spécifique qui traduit ses sentiments et ses émotions comme la joie, la tristesse, l’amour, l’amitié, la compassion, la tendresse…. Chaque fleur et chaque couleur permettent de traduire un sentiment particulier et d’accompagner un événement spécifique. Les fleurs sont ainsi offertes lors des occasions importantes comme une naissance, un mariage, un anniversaire, un décès et un enterrement, les réunions protocolaires… et même sans aucune occasion pour faire ou se faire plaisir, embellir les logis ou les bureaux. Offrir des fleurs à des parents, des amis, des connaissances, des proches et à toute personne à qui nous tenons est un acte anodin mais qui peut avoir une signification et un impact formidable pour la personne qui les reçoit. Un cadeau offert à quelqu’un peut ne pas plaire, un bouquet de fleurs fera toujours plaisir à celui qui le reçoit. Les fleurs sont l’incarnation de la beauté, de l’élégance et de la grâce. De véritables chefs-d’œuvre divins, impossibles à imiter. Tous les événements et toutes les occasions sont bons pour offrir des fleurs, pas forcément très coûteuses.

La rose, reine des fleurs, et les autres

La rose est la fleur la plus emblématique, la plus appréciée et la plus demandée dans le monde (elle représente 45% du marché de la fleur). Elégante, se déclinant en une multitude de couleurs (même du bleu), la rose est la fleur de toutes les occasions. Elle traduit l’amour, l’amitié, la tristesse…Le nombre de roses traduit l’intensité de ses sentiments.

D’autres fleurs sont également très sollicitées. On peut en citer ici brièvement quelques-unes comme :

• Les glaïeuls sont des fleurs sublimes, majestueuses arrangées en hampes aux multiples couleurs, ils symbolisent la force, la victoire, la fierté et l’amour franc.

• La strelitzia ou oiseau du paradis donne des fleurs exceptionnelles et magnifiques qui évoquent la silhouette d’une tête d’oiseau en vol surmontée de plumes. Elles peuvent être de couleur orange, bleue ou blanche. Originaire de l’Afrique du Sud, elle symbolise la liberté et l’unité. Elles représentent plus généralement la joie, le bonheur, le succès, la fidélité et l’optimisme.

• Les alstroemères : ces fleurs sont réputées pour leur excellente longévité, elles rappellent les fleurs du lys en miniature. On les rencontre sous diverses couleurs : jaune, orange, crème, rose… souvent panachées et tigrées. La fleur symbolise l’amitié, la compréhension, la compassion, le respect.

• Les chrysanthèmes : quoique les fleurs symbolisent la longévité et l’immortalité et au Japon le plaisir et le bonheur, les chrysanthèmes sont utilisés en France pour décorer les cercueils et les tombes et vendus surtout à la Toussaint (fête des morts).

• Les œillets avec une multitude de variétés de fleurs plus ou moins parfumées simples ou doubles avec des pétales ondulés ou frisés, ils offrent une large palette de couleurs généralement vives, surtout le rose, le rouge, le blanc avec également des mélanges.

• L’achillée dont les fleurs sont de 4 à 6 petites capitules (comme les marguerites) tenues par des pédoncules insérés à différents niveaux de la tige florale. Les fleurs de l’achillée millefeuille sont de couleur blanche ou légèrement rosées, les hybrides sont de couleurs chatoyantes du blanc au rouge en passant par le jaune vif et le mauve. Les fleurs symbolisent le courage et la persévérance. Elles expriment également un désir de réconciliation après une mésentente.

• La tulipe, fleur élégante et gracieuse. Elle se présente sous différentes couleurs vives, même le noir. Symbolise l’unité

• Le lys, fleur majestueuse, très élégante avec ses larges pétales et très parfumée. Avec ses couleurs variées, le lys permet de très belles compositions florales. Il représente la pureté et le raffinement.

• Les marguerites sont de petites fleurs simples avec un centre jaune vif et des pétales blanches tout autour. Fleurs agréables, fraîches et joyeuses, elles symbolisent l’innocence et la pureté.

• Le muguet avec ses petites fleurs blanches parfumées en forme de clochette. Les fleurs représentent la pureté, la paix et la sincérité. Elles sont associées à la fête des travailleurs du 1er -Mai où il est convenu d’offrir un petit bouquet de muguet.

• La jacinthe donne des fleurs tubulaires en forme d’épis parfumés et dans des coloris très variés. Elle symbolise la paix, le dévouement, le pouvoir, la fierté et le dévouement.

• Le narcisse, les fleurs blanches comportent une couronne centrale caractéristique, sont fortement parfumées et penchent légèrement. On les rencontre au bord des champs et dans les prairies non cultivées. Le narcisse symbolise la modestie et porte un message d’espérance et de renouveau.

• L’arum est une fleur en forme de cornet enroulé autour d’un spadice jaune et porté par une hotte. Elle peut prendre plusieurs couleurs comme le blanc, le jaune, le rose et le rouge. Elle est très appréciée dans la confection des bouquets. Elle représente le désir ardent et la fertilité.

Un marché local restreint

Il est certain que le Tunisien aime les fleurs et leurs odeurs. Il apprécie traditionnellement le jasmin souvent utilisé en bouquet ou en collier. Il a coutume de tenir des fleurs et de les sentir de temps en temps pour leur effet relaxant et calmant. Il utilise souvent les eaux florales de bigaradier, de rose ou de géranium pour la cuisine, la pâtisserie, comme produit de soin ou pour la santé. Cultiver chez soi des fleurs, parfois même dans des pots ou des récipients usagés, dans le cas où on ne disposerait pas de jardin, est assez courant. L’Islam n’a pas interdit ou imposé des restrictions sur l’usage, tout au contraire. Dans les milieux musulmans, on rencontre souvent des fleurs sur les tissus, les toiles, les tapis, certains objets… Dans de nombreux livres de Coran, de petites fleurs sont utilisées pour séparer les versets.

En Tunisie, l’habitude d’acheter et d’offrir des fleurs demeure très timide. Une certaine tradition commence toutefois à s’instaurer en des occasions particulières comme les fiançailles, les mariages, la fête des mères ou la fête des amoureux (la Saint Valentin) et parfois à l’occasion d’une naissance ou d’une réussite. A part ces occasions, qui demeurent limitées, la consommation des fleurs est très réduite. Les fleurs sont considérées comme un produit cher, de luxe, pour riches. On n’en achète qu’en cas de besoin absolu. A titre indicatif, les ménages français avaient dépensé en 2018 en moyenne 67 euros de fleurs coupées, essentiellement des roses (41 euros).

L’été, qui correspond à la saison des mariages, est la période d’activité principale des fleuristes qui généralement chôment le reste de l’année. Ceci explique en partie les prix relativement élevés des fleurs puisque les fleuristes ont tendance, pour se rattraper et rentabiliser leur commerce, à s’assurer une marge importante. A leur tour, ces prix découragent le citoyen qui achète les fleurs plutôt par obligation que pour le plaisir. Il est enfin évident qu’une faible demande se traduit également par une baisse de la production, surtout que les fleurs représentent un produit périssable qui se dégrade au bout de quelques jours seulement.

De nos jours, la vente des fleurs coupées ne se fait plus uniquement chez les fleuristes traditionnels. Internet et les réseaux sociaux sont devenus également des acteurs importants dans le commerce des plantes et des fleurs. Il est possible aussi de se faire livrer ou d’envoyer un bouquet de fleurs à un parent ou un proche. La poste a également développé un service spécial pour l’achat et la livraison des fleurs. Les grandes surfaces représentent un lieu de vente également important et peuvent proposer des fleurs à des prix abordables.

Booster le marché intérieur

L’effet stimulant des fleurs sur le moral, l’équilibre mental, le bien-être et la bonne humeur est incontestable et reconnu depuis très longtemps. Aussi bien les formes, les couleurs, les odeurs, l’harmonie des couleurs et entre les différentes parties de la fleur ont un effet relaxant et libèrent notre énergie et nos hormones bénéfiques du plaisir et du bonheur.

Certes, le consommateur a besoin de produits alimentaires pour rester en bonne santé physique, il a besoin également d’un bon mental pour pouvoir surmonter son stress, ses craintes, ses angoisses et son désespoir. Encourager l’utilisation des fleurs par le citoyen et renforcer la tradition de l’usage des fleurs, comme moyen d’exprimer ses sentiments, peut représenter une certaine thérapie pour adoucir les mœurs, renforcer le mental, l’état de bien-être et les sentiments positifs d’optimisme et d’espoir. Il est clair que le moral de nos concitoyens est actuellement au plus bas. Violences, féminicides, suicides, meurtres, délinquance, usage des drogues fortes… sont malheureusement de plus en plus fréquents. Encourager l’usage des fleurs contribue à forger des citoyens équilibrés, optimistes et armés de bons sentiments. En milieu professionnel, outre leur rôle décoratif, les fleurs améliorent l’ambiance de travail et génère un sentiment d’apaisement et de sérénité. Elles contribuent ainsi à améliorer le bien-être et les performances des salariés. Ceci valorise l’image de marque de l’entreprise également chez ses différents partenaires et clients.

Encourager la consommation des fleurs tout le long de l’année permettrait de promouvoir la production et l’investissement dans le domaine de la floriculture, de réduire les prix et de stimuler encore plus les ventes et l’habitude d’offrir des fleurs.

Les plantes n’ont certes ni oreilles ni cordes vocales. Toutefois, des études scientifiques très sérieuses ont montré que les fleurs sont capables de détecter certains bruits comme le chant des oiseaux, le bourdonnement des pollinisateurs et la mastication des chenilles et de réagir en conséquence. Elles sont également capables de nous parler, un langage éloquent fait de couleurs agréables, d’odeurs enivrantes et de formes harmonieuses, époustouflantes. Les fleurs sont notre allié pour notre plaisir, notre joie, notre bien-être et notre bonheur.

Ridha Bergaoui

