Le 8 mars, « Investir dans les femmes entrepreneuses : accélérer le changement » vers un entrepreneuriat plus inclusif

Ce mercredi 6 mars, l’Union européenne en Tunisie et ses États membres, dont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, les Pays-Bas et la Suède, célèbrent la Journée Internationale des Droits des Femmes avec un événement engagé. Dans l’esprit Team Europe, ils mettent en avant l'accès des femmes aux financements et à l'entrepreneuriat lors de la rencontre-débat intitulée "Investir dans les femmes entrepreneuses : accélérer le changement", qui aura lieu à l’auditorium de l’INSAT.

Cet événement vise à rendre hommage à l'engagement des femmes tunisiennes remarquables qui œuvrent pour un monde entrepreneurial plus inclusif. Il comprendra des témoignages d'entrepreneuses tunisiennes qui se distinguent, ainsi qu'un panel d’actrices du changement, évoluant dans l’écosystème de l’entrepreneuriat et du financement. Écouter leurs réussites, leurs analyses et recommandations et les mettre en lumière demeure essentiel pour soutenir le leadership des femmes et favoriser leur accès aux postes de décision au sommet des entreprises, grandes organisations et institutions financières.

Malgré les importantes contributions des femmes tunisiennes dans des domaines tels que les STIM et la recherche, elles demeurent sous-représentées dans le monde entrepreneurial et font face à des défis pour obtenir le financement nécessaire au lancement ou au développement de leurs entreprises. Elles rencontrent notamment des obstacles dans les institutions financières, comme les demandes de garanties bancaires, et manquent de programmes adaptés à leurs besoins, tout en étant confrontées à des normes sociales et culturelles qui sous-estiment leurs capacités entrepreneuriales.

L’Union européenne et ses États membres accompagnent la Tunisie à travers divers programmes de coopération visant à promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat tout en assurant une meilleure inclusion des femmes entrepreneuses et innovatrices dans plusieurs secteurs de développement, contribuant ainsi à créer une économie plus inclusive.

À l'échelle mondiale, l’Union européenne et ses États membres intensifient leurs efforts en faveur de l’égalité des genres, notamment via le troisième plan d'action genre de l’UE, le GAP III 2021-2025. L'objectif est de soutenir l’égalité des chances et de lutter contre les discriminations dans 85% des actions de coopération.

Les enjeux liés à l’égalité des genres sont partagés entre les deux rives de la Méditerranée, renforçant ainsi l’engagement euro-tunisien pour un modèle de développement reconnaissant le rôle crucial des femmes dans l’économie mondiale. Il est crucial de s’attaquer à la discrimination de genre structurelle et systémique pour renforcer la compétitivité de la Tunisie à l'échelle internationale.