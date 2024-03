QNB soutient les artisans et les artisanes à travers la manifestation Balade Solidaire ,au Palais de l’Artisan, les Berges du Lac 1

QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique, a participé à l'exposition des artisans dans le cadre de son soutien au programme Balade Solidaire, organisée par le « Palais de l’Artisan » sous la tutelle de l’Office National de l'Artisanat Tunisien (ONAT).

Le programme « Balade Solidaire », qui se déroule jusqu’au 3 Mars 2024, représente une plateforme idéale pour présenter les savoir-faire et les produits des artisans hommes et femmes, et mettre en valeur le patrimoine culturel et artisanal tunisien. L'exposition a été très bien accueillie par les visiteurs et les participants, permettant d’échanger leurs expériences et acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine de l’artisanat.

Cette participation s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la banque envers la communauté et de son souci constant de préserver l’esprit d’innovation et de solidarité avec les industries de biens traditionnels produits par les femmes artisanes.

Cette action renforce davantage les orientations stratégiques du Groupe QNB, réaffirmant son engagement à incarner le concept de responsabilité sociétale dans toutes ses filiales internationales et apportant son soutien continu pour renforcer la cohésion entre les différents membres de la société.

QNB Tunisia est présente dans 11 gouvernorats à travers 29 agences, dont deux agences dédiées aux clients QNB First, sur l’avenue Mohamed V à Tunis , et Sousse, 3 centres d'affaires pour les entreprises à Tunis et Hammam-Sousse et 2 bureaux de change aux aéroports de Tunis Carthage et de Djerba.