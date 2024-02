Khalil Attia – Décès de Tahar Dalloua : Compétence, dévouement et patriotisme exemplaires

Si Taher Dalloua fait partie des premiers centraliens (École Centrale de Paris) qui sont revenus en Tunisie dans le début des années 1960 pour contribuer à la construction du pays fraîchement indépendant. Comme premier poste de responsabilité, il a été nommé responsable de la régie des eaux du Sud à Sfax (avant la création en 1968 de la SONEDE); et commissaire régional du développement agricole. Ensuite, il a été nommé comme directeur de l’exploitation à la SONEDE où il a énormément donné et formé.

Dans les années 1970, Tahar Dalloua été désigné (comme 1er PDG) pour monter un projet national ambitieux et précurseur en Afrique et le monde arabe qui est la création et la mise en place de l’Office National de l’assainissement (ONAS), suite à la révélation de plusieurs cas de choléra en Tunisie et notamment au Cap-Bon. Si Taher est resté 14 ans à la tête de l’ONAS où il a mis la base d’une institution nationale solide et où il a largement et longuement contribué à la formation des plusieurs générations d’ingénieurs, de cadres et agents spécialistes et experts de l’assainissement.

Il a ainsi contribué à la réalisation d’une belle œuvre à qui le pays doit beaucoup en matière d’hygiène et de protection de la santé du citoyen, mais aussi de protection de l’environnement. En 1987 il a été nommé PDG de la SONEDE (son institution d’origine) et ensuite PDG de la Régie des sondages (au ministère de l’Agriculture) d’où il est parti à la retraite.

En plus de sa compétence, de son dévouement et de son patriotisme exemplaires, feu si Taher était un homme accessible affable, charismatique et surtout très humain.

Que Dieu lui accorde son immense miséricorde et ses grands paradis.

Khalil Attia

Ancien PDG de l'ONAS

Lire aussi

Tahar Dalloua, l’éminent spécialiste de l’eau qui nous quitte

Abbas Mohsen – Décès de Tahar Dalloua : De grandes réalisations de l’ONAS seront à mettre à son crédit