La ministre du Commerce veut rassurer « les hommes d’affaires qui opèrent dans la légalité » et les assurer du soutien de l’Etat

Port- El-Kantaoui – « Je tiens, au nom du gouvernement tunisien, rassurer tous les hommes d’affaires et les opérateurs économiques qui œuvrent dans la conformité avec la loi, et Dieu merci, ils constituent l’immense majorité, et leur affirmer que l’Etat demeurera à leur soutien avec tous les moyens disponibles. Nous leur assurerons un climat d’affaires positif, leur permettant de contribuer à la création de richesse et au développement du pays. » C’est le message central qu’a porté la ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, à l’ouverture vendredi 8 décembre 2023 de la 37 -ème édition des Journées de l’Entreprise. Organisées par l’IACE, elles portent cette année sur « L’Entreprise et l’Informalité : Inégalités et Solutions en Suspens ». (Discours)

« Le gouvernement est déterminé, poursuit la ministre, à réunir les conditions de réussite en faveur de l’investissement privé, donner confiance aux hommes d’affaires tunisiens et étrangers ». Elle a également rendu hommage aux équipes de son département qui s’évertuent à "défendre le tissu économique national de tout ce qui pourrait l’atteindre". Évoquant la révision de certains accords commerciaux bilatéraux, Mme Ben Rejeb a indiqué que l’élan est pris pour « revoir les accords qui pourraient causer un déséquilibre de la balance commerciale tunisienne et constituer un danger pour l’industrie locale, l’objectif étant de garantir la pérennité de l’entreprise tunisienne et le renforcement de sa compétitivité. »

La ministre du Commerce a rappelé que l’émergence de l’informel et sa propagation "est dû, en une large partie, à la bureaucratie, à la complexité des procédures administratives, à la lenteur des délais de décision et à d'autres maux structurels auquels le gouvernement s’attaque, dit-elle, avec détermination."

Pour Mme Ben Rejeb, parmi les grandes réformes structurantes, « l’investissement dans l’éducation et le savoir sera essentiel au bénéfice des générations montantes. C’est ce qui élèvera le niveau éducatif de chacun, le préserve contre les risques de se laisser prendre dans le secteur informel et la contrebande. Mais aussi, cultiver en chacun les valeurs du travail et du respect de la loi, au sein de la société, dans un esprit de citoyenneté responsable. »