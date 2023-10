Mouldi Kéfi, le diplomate célébré en nouvelliste et poète : Dédicace à la Librairie Al Kitab (Album photos)

La séance de présentation et de dédicace s’est rapidement convertie en évocation de vieux souvenirs échangés, et surtout en célébration d’un grand talent littéraire révélé sur le tard. Mouldi Kéfi, diplomate de carrière, ancien ambassadeur et ancien ministre des Affaires étrangères (2011), vient en effet de publier, coup sur coup deux recueils, le premier de poésie intitulé «Cendres rosaces» et le second, de nouvelles sous le titre de «Destinées croisées», parus aux éditions Leaders. La Librairie Al Kitab à l’avenue Jugurtha a accueilli vendredi 20 octobre, une cérémonie de présentation et de dédicace qui a drainé des diplomates, des membres de la famille, de proches amis et des amateurs de belles lettres. La présence de Mejdouline Charni, ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports, sœur du martyrs Socrate Charni, auquel l’auteur consacre une nouvelle très émouvante, et solidement amarrée à ses origines keffoises, comme Mouldi Kéfi, accompagnée de membres de sa famille, a été significative.

La présentation des deux recueils a été assurée par Ali Benlarbi, fin lettré, homme de théâtre et de culture, qui avait été notamment directeur de l’information au ministère des Affaires étrangères. Le chef de cabinet du ministre Habib Ben Yahya, n’était autre que Mouldi Kéfi. «On connaissait la qualité de ses notes diplomatiques et appréciait son style, indique Ali Benlarbi, mais on ne se doutait jamais de ses talents littéraires de poète et de romancier. Il nous l’a longtemps caché.» Il revient en détail sur les 36 poèmes, les «visions» du poète, et les titres choisis pour les nouvelles, finissant tous par «age»: virages, carnages, rage, naufrages, outrages… Une lecture analytique fouinée qui met en perspective chaque texte et révèle ses significations.

Débattre avec Mouldi Kéfi, c’est revisiter un parcours de vie, d’un enfant du Kef, d’un jeune étudiant à Strasbourg, en France, d’un diplomate qui ira aux quatre coins du monde : à Berlin-Est, Prague, Londres, Lagos, Moscou, Jakarta… C’est aussi l’évocation de grands moments vécus au siège du ministère des Affaires étrangère, de collègues connus et appréciés et d’amis de toujours, certains depuis l’enfance. D’ailleurs, certains de ces amis sont venus assister à la rencontre de la Librairie Al Kitab, présentant à l’auteur un salut de scout, ou lui offrant de vieilles photos de jeunesse.

La séance de présentation se prolonge en échanges denses et instructifs. Avec son humour naturel, Mouldi Kefi rebondit sur les questions et les commentaires et livre un témoignage de première main sur tant d’épisodes de sa carrière. Il révèle surtout ce qui se cache souvent dans ses poèmes et ses nouvelles ainsi que les personnages choisis.

Deux recueils à lire, passionnants.



Les cendres rosacées

Poèmes

De Mohamed Mouldi El Kefi

Editions Leaders, 2023,116 pages, 20 DT



Destinées croisées

de Mouldi Kefi,

Editions Leaders, octobre 2023, 204 pages, 25 DT



Librairies et sur www.leadersbooks.com.tn