Glovo: La plateforme engagée qui séduit les Tunisiens

Depuis son arrivée sur le marché tunisien en mars 2022, Glovo, la plateforme multi-catégories née à Barcelone en 2015, ne cesse d'éblouir par sa croissance fulgurante et son influence sur la vie quotidienne des Tunisiens. L’entreprise, engagée tant sur le plan social que sur le bien-être des coursiers, s'est révélée être une solution incontournable pour les utilisateurs et les commerçants, couvrant déjà des zones stratégiques telles que le Grand Tunis, Bizerte, Sousse et Sfax.

L'histoire de Glovo commence en 2015, à Barcelone, avec une vision audacieuse: faciliter l’accès à tout ce qui se trouve dans sa ville en connectant les consommateurs avec des restaurants, commerçants et des coursiers locaux. Au fil des années, cette start-up s'est transformée en une plateforme technologique mondiale solidement établie. En 2022, Glovo a franchi un jalon significatif en accueillant le groupe allemand Delivery Hero en tant qu'actionnaire majoritaire, une alliance qui a renforcé considérablement son expertise technologique et son empreinte mondiale. Cette nouvelle dynamique a permis à Glovo d'investir plus de 60 millions d'euros en Afrique, ce qui a conduit à son expansion dans plus de 100 villes, réparties dans 7 pays d'Afrique du Nord, de l'Est et de l'Ouest, représentant environ 30% de sa présence mondiale. Cette initiative a créé des opportunités pour près de 700 talents locaux et a permis à plus de 14 000 partenaires de renforcer leurs revenus grâce aux outils offerts par Glovo.

Un des atouts majeurs de Glovo réside dans sa capacité à opérer localement. Dans chaque marché où l'entreprise s'établit, elle s'engage profondément dans le tissu local en créant des entités locales, en collaborant étroitement avec des entreprises locales et en recrutant des employés locaux qui comprennent les particularités de chaque mar ché. Glovo, depuis son implantation en Tunisie en mars 2022, compte déjà une équipe de 30 employés, principalement basée à Tunis, ainsi qu'un service client local composé de plus de 40 agents. L'entreprise prévoit de doubler son effectif à l’horizon 2024, renforçant ainsi son engagement envers la Tunisie. La Tunisie est un marché dynamique et prometteur pour l’entreprise, dernière arrivée dans la liste des plateformes technologiques. Majdouline El Idrissi, Directrice générale de Glovo Tunisie, a souligné que «la Tunisie est un marché clé pour Glovo et la densité de talents est exceptionnelle. Nous souhaitons renforcer notre présence dans les années à venir tout en gardant la même vision : continuer à créer de la valeur et générer un impact positif pour notre écosystème de coursiers, partenaires et utilisateurs.»

Glovo a transformé la manière dont les Tunisiens consomment en mettant l'accent sur la rapidité et la commodité. L'entreprise qui souhaite offrir une expérience multi-catégories s'identifie à ce que les livres représentaient pour Amazon à ses débuts, avec une vision audacieuse d'offrir un accès inégalé à tous les produits et services disponibles dans les villes où elle opère. Cette approche profite non seulement aux consommateurs et 400 coursiers qui tirent leurs revenus de la plateforme, mais également aux partenaires qui trouvent en Glovo une plateforme solide pour innover et prospérer dans un marché en constante évolution. En moins d'un an, plus de 1 000 partenaires et restaurateurs tunisiens ont bénéficié de cette plateforme, augmentant leur visibilité en ligne et améliorant leurs ventes. Glovo vise à devenir le partenaire privilégié de ces partenaires qui constituent majoritairement des PME locales, en leur offrant une gamme complète d'outils technologiques pour leur transition numérique, ce qui génère en moyenne une augmentation de leur chiffre d'affaires de 15 à 20%.

Glovo, une vision pour un travail juste et équitable

Glovo se positionne également comme pionnier en ce qui concerne le bien-être des coursiers et souhaite inspirer les autres acteurs du secteur. Reconnaissant la nouveauté du modèle de travail dans l’économie de plateforme, l’entreprise y a répondu en établissant son programme global “The Courriers Pledge”, visant à concilier flexibilité du travail et avantages sociaux indépendamment du statut. Le programme “The Courriers Pledge”, créé avec le conseil du projet Fairwork de l’université d’Oxford, a été déployé dans 17 pays depuis sa création en 2021 et sera étendu à tous les marchés où Glovo est présent. Lancé en Tunisie en juin 2023 pour les 400 coursiers qui tirent leurs revenus de la plateforme, il se décline en quatre engagements principaux:

• Des gains horaires justes et transparents calculés grâce aux données de WageIndicator et prenant en considération les dépenses quotidiennes des coursiers ainsi que les revenus locaux;

• Une assurance individuelle pour la sécurité des coursiers ainsi que des sessions de sensibilisation à la sécurité routière;

• Un dialogue ouvert et transparent;

• La formation des coursiers grâce à une plateforme de e-learning gratuite leur permettant de développer leurs compétences et de faire évoluer leur carrière.

Ces engagements feront l’objet d’audits externes et indépendants par Fairwork qui évaluera et rendra compte des progrès réalisés par Glovo par rapport aux cinq principes de travail juste et équitable pour l’économie de plateforme.

Glovo s'est imposé en Tunisie comme un acteur majeur de la scène technologique, redéfinissant le paysage commercial du pays grâce à sa vision audacieuse et son engagement envers l'innovation. L'avenir prometteur de Glovo en Tunisie laisse entrevoir une transformation significative de la façon dont les Tunisiens consomment et interagissent avec les biens et les services.

Une entreprise mondialement engagée et solidaire

Face à l'urgence, à la suite du séisme survenu à Marrakech et dans la région, Glovo a activé son Crisis Relief Fund. Ce programme d'aide d'urgence, opérationnel dans 25 pays, permet aux restaurants partenaires et aux coursiers touchés par des catastrophes naturelles d'accéder rapidement à un soutien financier. Le but étant simple mais crucial : offrir un soutien tangible aux partenaires touchés par cette catastrophe naturelle. Au-delà du soutien d’urgence, et dès le 8 septembre, l’entreprise a mis sa plateforme à disposition des associations pour contribuer aux efforts de secours : Une "bulle de don" a été créée sur l’application, rendant ainsi le geste de don aussi facile qu'un clic. Grâce à cette belle synergie, ce sont plus de 2 millions de dirhams qui ont été levés, avec des contributions venant de diverses villes du pays et du monde, entièrement redistribuées à des associations reconnues d’utilité publique.