Qui est Majdouline El Idrissi, directrice générale de Glovo en Tunisie

Majdouline a été récemment nommée directrice générale de Glovo en Tunisie, après avoir occupé le poste de directrice du marketing et de l’expansion chez Glovo au Maroc, le plus grand marché de l’entreprise en Afrique et 4e à l’échelle mondiale. Cette nouvelle étape dans sa carrière représente pour elle un défi de taille et une mission importante. Cependant, au vu de la croissance fulgurante de l'entreprise en Tunisie, Majdouline est sur la bonne voie pour rendre la Tunisie le deuxième plus grand marché de Glovo en Afrique. Son expertise et sa vision lui permettent de gérer efficacement les opérations de Glovo et d'assurer une expérience optimale pour les utilisateurs tunisiens. Grâce à son leadership, Glovo continue de se développer et d'étendre son empreinte en Tunisie.

Défenseure passionnée du leadership féminin et de la philanthropie, bénévole dévouée au sein de plusieurs associations reconnues d’utilité publique, Majdouline El Idrissi est titulaire d’un diplôme d'études exécutives en stratégie et leadership de la Harvard Business School en ligne et une maîtrise en commerce et marketing de l'École nationale de commerce et de gestion du Maroc. Elle est également doctorante chercheur dans le domaine du futur du travail au sein de l'économie de plateforme.