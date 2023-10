Premier appel à projet lancé par ‘’Savoirs éco’’: 400 000 € pour appuyer les think tanks tunisiens spécialisés dans les questions économiques et de développement

Le projet "Savoirs éco" prend son envol pour dynamiser le paysage de la production de connaissances économiques en Tunisie et soutenir les efforts en faveur du développement durable. Dans le cadre de cet appel à projets, "Savoirs éco" vise à renforcer les capacités des think tanks tunisiens spécialisés dans les domaines de l'économie et du développement durable en leur fournissant des subventions de 50 000 et 75 000 €.

Cet appel à projets est le tout premier lancé par le projet "Savoirs éco", financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France. Le projet global bénéficie d'un budget total de 4,5 millions d'euros, dont 400 000 € sont dédiés exclusivement à cet appel à projets. Ces contributions financières, réparties sur une période de 14 mois, visent à permettre aux organisations sélectionnées de les appuyer dans leurs missions et activités en vue d’alimenter le débat public sur les questions économiques et de développement. Le projet "Savoirs éco" se positionne comme un projet visant à renforcer les capacités des producteurs de savoirs et connaissances économiques afin de renforcer le caractère rigoureux et accessibles des analyses. Sur une période de 36 mois, les organismes publics d'aide à la décision et les think tanks privés bénéficieront de ses appuis techniques et financiers pour concrétiser leurs initiatives de production et de diffusion de savoirs économiques, dont les avantages sont cruciaux pour l'avenir économique de la Tunisie.

En octroyant des ressources financières substantielles aux think tanks tunisiens, "Savoirs éco" consolide l'expertise tunisienne dans la production et la diffusion de connaissances économiques. Ces moyens permettront d’accompagner les think tanks dans la réalisation d’analyses rigoureuses et accessibles, stimulant ainsi le débat public éclairé sur les grands enjeux économiques et de développement. En effet, "Savoirs éco" encourage et favorise un dialogue public ouvert au sein de la société tunisienne, contribuant à une meilleure compréhension des défis économiques.

Parallèlement, les connaissances économiques produites grâce à l'appui de ce projet pourront servir à éclairer les décideurs nationaux dans leurs prises de décision. En ayant accès à ces analyses de qualité, les décideurs seront davantage informés pour prendre des décisions stratégiques et éclairées, contribuant ainsi à garantir une gestion économique solide et réfléchie.

De plus, la promotion du développement durable occupe une place centrale dans "Savoirs éco". Les think tanks soutenus par ce projet jouent un rôle essentiel dans la recherche de solutions durables aux défis économiques. Le projet vise ainsi à assurer une étroite convergence entre le développement économique et social.

En résumé, "Savoirs éco" transcende largement le cadre d'un simple programme de subventions. Il représente une opportunité majeure de renforcer l'expertise nationale, de stimuler le dialogue public afin de participer à la construction d’un avenir économique de la Tunisie à la fois stable et durable.

L'appel à projets est ouvert aux organisations à but non lucratif actives dans la production de connaissances économiques, telles que les organisations non gouvernementales, les associations de la société civile et les syndicats. Les candidatures doivent être soumises en suivant les directives disponibles sur le site web du projet, à l'adresse https://savoirseco.tn/. La date limite de soumission des dossiers complets est fixée au 25 octobre 2023, à 23h59 (heure de Tunis)."