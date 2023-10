Musée du Bardo: Des trésors exceptionnels réunis (Album photos)

Maintenant qu’il est rouvert, il faudrait le visiter et découvrir ses précieuses richesse. Attentat du 18 mars 2015, pandémie de Covid en 2020 et fermeture en juillet 2021: l’actualité n’a pas épargné le Musée national du Bardo. Rouvrant ses portes, le 14 septembre dernier, après près de deux ans de fermeture il se donne de nouvelles ambitions. Le plus grand musée de Tunisie, créé en 1888, dans l’enceinte même du palais beylical, et deuxième plus grand musée en Afrique après celui du Caire, jouit de grandes richesses. Mettant à profit sa fermeture, il a bénéficié du réaménagement de certains espaces, du redéploiement de certaines collections et de l’exposition de nouvelles pièces, comme l’explique sa directrice, Fatma Naït Yghil, archéologue, spécialiste de l’époque romaine. L’aménagement d’un important département des trésors exceptionnels n’aurait pu se réaliser en temps normal, souligne-t-elle.

Riche par sa collection de mosaïques et ses multiples autres pièces de grande valeur, le musée du Bardo incarne l’histoire et l’identité des Tunisiens. L’objectif est de renouer avec des flux significatifs de visiteurs tunisiens et étrangers. Il serait bien difficile de réussir la performance de 2005, avec 500 000 visiteurs, ou du moins d’atteindre les 200 000 visiteurs comme en 2011, mais une montée en puissance progressive n’est guère impossible, surtout avec la relance du tourisme et le retour des croisiéristes. Un effort particulier doit cependant porter sur l’attraction des Tunisiens. Bien qu’une gratuité d’accès soit accordée le début de chaque mois, les effectifs des visiteurs tunisiens restent très modestes. L’organisation de visites scolaires et celles de groupes de jeunes et autres sont en effet à promouvoir.

Tant de trésors à explorer et tant d’histoire à connaître.