Le niveau d'endettement mondial risque de compromettre à long terme la croissance mondiale

La pandémie de Covid-19 a représenté un choc négatif d'une ampleur sans précédent pour l'économie mondiale, provoquant la plus forte contraction de l'activité jamais enregistrée dans les comptes nationaux trimestriels. Face à cette situation, des politiques monétaires et fiscales exceptionnelles ont été mises en place pour soutenir les ménages et les entreprises, afin de préserver les économies d'un effondrement potentiel plus profond. Les taux d'intérêt bas et l'assouplissement quantitatif des banques centrales, combinés à une politique budgétaire expansionniste, ont alimenté une croissance du crédit sans précédent. Cela a entraîné une montée en flèche de la dette publique et privée dans le monde entier, renforçant ainsi la tendance amorcée lors de la crise financière mondiale. Depuis lors, la dette publique a plus que doublé pour atteindre 85,7 billions de dollars, tandis que la dette mondiale totale s'élève à 304,9 billions de dollars.

Les niveaux d'endettement sont non seulement élevés par rapport aux normes historiques, mais ils devraient également continuer à augmenter dans le monde entier. Dans le contexte de taux d'intérêt élevés et croissants, la dette devient encore plus pertinente en tant que frein potentiel à la croissance du PIB. Selon nous, pour comprendre la dynamique globale de la dette et les risques qu'elle représente pour la croissance à long terme, il est important de décomposer l'origine des augmentations de la dette et de faire la distinction entre les économies avancées (AE) et les marchés émergents (EM).

Total de la dette publique mondiale

(trillions USD, fin de période) Source: Institut de finance internationale, QNB Economics

Premièrement, l'augmentation des niveaux d'endettement dans les pays de l'AE est principalement due à la détérioration des comptes du secteur public et à la nécessité de financer des déficits sans cesse croissants. En 2023, la dette publique totale des pays émergents atteindra 59,7 milliards USD, soit une augmentation de 60 % par rapport aux 37,4 milliards USD enregistrés après la crise financière mondiale, ce qui équivaut à 113,6 % du PIB mondial.

Ratios dette/PIB par secteur

(secteurs non financiers, fin de période) Source: Institut de finance internationale, QNB Economics

Le niveau élevé de la dette publique dans l'AE devrait nuire à la croissance en détournant les ressources de l'investissement. Lorsque les gouvernements augmentent leurs emprunts, les émissions de nouvelles dettes entrent en concurrence avec le secteur privé pour un montant donné d'épargne disponible. En conséquence, les taux d'intérêt réels augmentent, ce qui peut "évincer" l'investissement privé et donc limiter la croissance économique.

Par ailleurs, l'endettement élevé des entreprises, combiné à des taux d'intérêt plus élevés, peut créer un problème de "surendettement" qui entrave les investissements des entreprises. La pandémie du virus Covid-19 a provoqué une perturbation massive de l'activité économique qui a eu un impact sur les ventes et les bénéfices des entreprises dans le monde entier. Afin de maintenir les entreprises en activité et de limiter la destruction d'emplois, les gouvernements ont procédé à des injections de liquidités par le biais de garanties de prêts et de nouvelles lignes de crédit. Bien que la dette totale des sociétés non financières en pourcentage du PIB ait diminué par rapport aux sommets atteints en 2020 dans les pays d'Afrique de l'Est et les pays émergents, elle reste supérieure à ses niveaux d'avant la pandémie. Or, dans un scénario où les taux d'intérêt sont plus élevés et les normes de crédit plus strictes, il peut en résulter un "surendettement" des entreprises, qui auront plus de mal à obtenir des financements pour de nouveaux investissements.

Finalement, l'évaluation de la dynamique de la dette dans les pays émergents nécessite une différenciation plus poussée entre la Chine et les autres pays émergents. Entre le premier trimestre 2010 et le premier trimestre 2023, la Chine a représenté 65 % de la croissance de la dette publique et 76 % de la croissance de la dette privée non financière dans les marchés émergents. Cela évite au pays de subir les pressions habituelles sur la balance des paiements qui affectent d'autres pays émergents en période de stress économique. La Chine est donc mieux placée pour mettre en place un processus de désendettement à l'avenir.

En revanche, la dette des autres pays émergents a tendance à avoir un profil de financement avec une participation plus importante du financement externe, ou en devises fortes des économies avancées, ce qui les rend vulnérables aux chocs externes et aux "arrêts soudains" des entrées de capitaux. Cette vulnérabilité pourrait être encore plus prononcée dans le scénario actuel, où le resserrement de la politique monétaire dans les principales économies avancées éloigne les capitaux des pays émergents plus risqués. Dans le passé, les crises de la dette dans les pays émergents ont été déclenchées par de fortes hausses des taux d'intérêt internationaux. Les niveaux élevés d'endettement exposent désormais les pays émergents les plus risqués à une détresse financière qui peut rendre le refinancement difficile et déboucher sur une crise qui ressemble aux expériences précédentes.

Dans l'ensemble, les niveaux d'endettement sans précédent et croissants font peser des risques importants sur l'économie mondiale à l'avenir, en raison du détournement de fonds des investissements productifs, des contraintes financières dans le secteur des entreprises et des vulnérabilités potentielles dans les pays émergents.