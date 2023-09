Talents tunisiens à l’étranger: Se connecter et servir la Tunisie

«A ce rythme-là, dans quelques années, la moitié de la matière grise tunisienne risque de se retrouver à l’étranger!», s’exclame un ingénieur tunisien établi lui-même en Europe. «S’il n’est pas parti poursuivre ses études supérieures à l’étranger, juste après le bac, ajoute-t-il, le jeune Tunisien s’expatriera quelques années plus tard. C’est une tendance qui se généralise. Partout dans le monde, on trouve alors aujourd’hui des Tunisiens qui excellent et réussissent. Comment les connecter entre eux d’abord, mais aussi et surtout avec la Tunisie, et comment les mobiliser pour contribuer au développement de notre pays?» Cette réflexion commune interpelle différentes associations de Tunisiens à l’étranger.

Qu’il s’agisse de la pionnière, l’Atuge (Tunis, France, Londres), ou de celles couvrant la Suisse (STN), l’Allemagne (TAG), les Etats-Unis d’Amérique (Tayp), le Canada (RTC), ou les pays du Golfe (TTU), toutes s’emploient à y œuvrer utilement. A la base, pour reprendre Henry Ford, «se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite...» Tout commencera alors par une grande rencontre des talents tunisiens à l’étranger («Diaspora Summer Networking 2023»), organisée le 27 juillet dernier à Gammarth. La réussite sera totale. Deux grandes initiatives seront alors lancées. La première est la création d’une alliance des associations de talents de la diaspora. La seconde est le lancement du Tunisia Global Forum.

«On ne s’y attendait pas du tout, déclare à Leaders l’un des organisateurs de cet évènement. Les invitations étaient réservées aux membres pouvant se trouver en Tunisie, estimant accueillir 400 à 500 participants : nous en avons reçu près de 750, tous ravis d’y prendre part. Plus de la moitié venant des quatre coins du monde : France, Royaume-Uni, Suisse, Allemagne, États-Unis, Canada, Émirats arabes unis, Espagne, Irlande, Pays-Bas, Belgique, Arabie Saoudite, Koweït, Bahreïn, Égypte… Un sentiment commun partagé: faire bouger les choses en Tunisie et y contribuer. Une forte conviction, aussi, l’importance des compétences pour notre pays. Différentes thématiques seront à l’étude: l’éducation et l’école en tant que terreau d’excellence, l’entrepreneuriat et l’esprit d’initiative, la connexion avec le monde, et autres… Il s’agit de débattre ensemble des approches les plus efficaces et les plus pertinentes.»

La création de l’alliance est appelée à «se développer et collaborer avec toutes les forces du changement en Tunisie pour promouvoir une nouvelle stratégie nationale ambitieuse à la hauteur du formidable potentiel de la diaspora et des immenses défis du pays.» Plus et mieux de visibilité pour les talents tunisiens à l’étranger et une prise en charge plus efficace de leurs attentes en termes de nouveau code de change, d’appui à la création d’entreprises, d’incitation à l’investissement et de révision de certaines réglementations. Bref, une nouvelle vision et une nouvelle stratégie.

Un grand évènement: Tunisia Global Forum

La deuxième initiative annoncée est l’organisation dans différents pays, à partir de ce mois de septembre et jusqu’à la fin de l’année, et sous un même label, du Tunisia Global Forum. Il est conçu comme un grand événement international et sera la version globalisée et unifiée des différents forums et évènements organisés jusqu’ici par les six associations dans leurs pays d’accueil respectifs. De grande ampleur, il mobilisera de nombreux partenaires institutionnels et entreprises, et se déroulera sur plusieurs journées à travers le monde. Le forum permettra de dynamiser les réseaux des talents tunisiens du monde, de booster la visibilité business de la Tunisie à l’international et d’ouvrir de nouveaux horizons d’opportunités pour nos talents, nos entreprises et notre pays.

«Séances plénières, débats, ateliers, rencontres d’affaires, mise en valeur des start-up à la recherche de financement et d’expansion ainsi que d’autres formats seront ainsi conçus, précise à Leaders l’un des organisateurs. L’ambition est certes grande, ajoute-t-il, mais la démarche est pragmatique. Nous avons la chance de pouvoir compter sur l’appui de nos partenaires, des entreprises, des ONG, des chambres mixtes de commerce et d’industrie, la BCT, la CDC, Smart Capital et autres… et de l’engagement des membres.