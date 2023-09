Le Général de Brigade Ahmed Noamane: L’aviateur

Chef d’état-major de l’Armée de l’air du 16 septembre 1986 au 7 novembre 1987, le Général de Brigade Ahmed Noamane est décédé le 2 août 2023. L’Armée nationale lui a rendu hommage lors d’une oraison funèbre prononcée par le Général de Division Mohamed Hajjem, chef d’état-major de l’armée de l’Air. Marié, père de quatre enfants et grand-père de huit petits-enfants, le Général de Brigade Ahmed Noamane est né à Tunis le 6 septembre 1935.

Il est le fils des militants Mohamed Salah Noamane et Chadlia Bouzgarrou, nièce du Leader Habib Bourguiba. Il a grandi dans une ambiance de militantisme et de dévouement à la patrie. Il effectue ses études primaires et secondaires au collège Sadiki. Le jour du baccalauréat coïncida avec le retour triomphal de Bourguiba le 1er juin 1955. Il disait à sa mère qu’il n’irait pas passer le bac à la session principale de juin pour ne pas rater le retour de son oncle. Sa mère l’en dissuada mais il persista, arguant d’une logique implacable: «Le bac, je pourrais le passer en septembre, le retour de «Khali Habib» (oncle Habib), on ne le vit qu’une seule fois». Il obtient son baccalauréat en France au mois de septembre 1955 haut la main et s’inscrit au concours préparatoire «maths sup - maths spé» au Lycée de Poitiers. En avril 1956, à peine un mois après la déclaration de l’indépendance de la Tunisie, il se présente au concours d’entrée à l’Ecole supérieure militaire inter armes (Esmia).

Il rejoint les rangs de l’Armée nationale le 25 septembre 1956. En octobre de la même année, il est admis à l’Ecole de l’air à Salon-de-Provence en France, pour poursuivre sa formation militaire et sa formation de pilote.

Parallèlement, il poursuit ses études à la faculté d’Aix-en-Provence où il obtient les diplômes en propédeutique lettres et les certificats en géographie générale et en géographie humaine et sociale.

Il est promu sous-lieutenant le 1er septembre 1958, et lieutenant l’année suivante. Entre 1959 et 1961, il effectue un stage de radio navigateur à la Base aérienne 702 Avord, seconde base aérienne de France.

Après des stages successifs à l’école de pilotage de la base d’El Aouina en Tunisie, puis à l’école militaire d'aviation d'Avord en France, école de spécialisation et de perfectionnement au «vol sans visibilité», il obtient en 1965 son brevet de spécialisation «Pilote de transport».Il est promu capitaine le 1er janvier 1966. Entre 1971 - 1973, parallèlement à sa vie active, il valide le premier cycle supérieur en droit à la Faculté de Tunis. Il est promu commandant le 1er avril 1972.

Entre 1974 et 1976, au cœur de Paris, dans l’enceinte de l’Ecole militaire, il obtient 2 diplômes:

• Le premier, de l’Ecole de guerre, section Air,

• Le second, du Centre d'enseignement supérieur interarmées de défense (Cesid).

Véritable école du commandement, l’École de guerre prépare les meilleurs officiers supérieurs des armées françaises, amies et alliées à devenir les chefs militaires de demain.

Sur son appréciation de fin de stage du Cours supérieur interarmées, nous pouvons relever d’excellentes appréciations, notamment «Officier très doué sur le plan intellectuel et très apte au commandement ainsi qu’au travail en état-major».

De retour en Tunisie, il poursuit sa carrière professionnelle par la direction de la base de l’aviation militaire à Bizerte.

Il est promu lieutenant-colonel le 1er janvier 1978 et colonel le 18 octobre 1980. Il est nommé attaché militaire en Espagne en 1981.

Il a occupé les postes de directeur de la Direction de l’éducation physique et du sport militaire et inspecteur à l’Inspection générale des forces armées. Il est promu au grade de général en 1985. Il est diplômé de l’Institut de défense nationale de Tunisie en 1985 (3e promotion).

Le 16 septembre 1986, il est nommé chef d’état-major de l’Armée de l’air. Il a occupé ce poste jusqu’au 7 novembre 1987. Le 8 mai 1988, il est mis à la retraite d’office par l’ancien président Ben Ali. Il avait 52 ans.

Il passa sa retraite au sein de sa famille, entouré de son épouse Belkis Khaznadar ainsi que de ses enfants (Salma, Zeid, Imen, Dorra) et leurs petites familles. Le Général de Brigade Ahmed Noamane décède paisiblement chez lui, le mercredi 2 août 2023 à 9h45, et est enterré le 3 août au cimetière de Carthage Hannibal, le jour de la naissance de son oncle Habib Bourguiba, son modèle de toujours. Le Général de Brigade Ahmed Noamane était détenteur de la Médaille militaire, de l’Ordre de la République, de l’Ordre de l’Indépendance et de l’Ordre Royal Ethiopien.