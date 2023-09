Lancement de l'Appel à Projets de 'Savoirs éco' Fiancé par l'UE et mis en oeuvre par Expertise France Pour appuyer les think thanks Tunisien

Le Projet «Savoirs éco» financé par l'Union Européenne et mis en œuvre par Expertise France lance son Premier Appel à Projets pour appuyer les think tanks tunisiens spécialisés dans les domaines économiques et développement.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un effort plus vaste visant à promouvoir la production et la diffusion de connaissances économiques de qualité, rigoureuses et accessibles.

L'objectif principal de cet appel à projets est d'accompagner la structuration et l'amélioration des performances des think-tanks tunisiens en les dotant des ressources nécessaires pour produire des connaissances économiques rigoureuses et accessibles. Ces connaissances seront essentielles pour éclairer les décideurs politiques et stimuler le débat public sur les grands enjeux économiques et de développement en Tunisie. En accroissant la diffusion du savoir économique, le projet "Savoirs éco" vise ainsi à contribuer au développement économique durable de la Tunisie.

Le fonds dédié à cet appel à projets dispose d'une enveloppe totale de 400 000 € (1,336 million de dinars tunisiens) avec des subventions allant de 50 000 € (167 000 TND) à 75 000 € (250 000 TND) pour des actions d'une durée de 14 mois. Ces contributions financières visent à permettre aux organisations sélectionnées de mener à bien leurs initiatives de recherche économique.

Cet appel à projets est ouvert aux organisations à but non lucratif actives dans la production de connaissances économiques, telles que les organisations non gouvernementales, les associations de la société civile et les syndicats.

Les candidatures doivent être soumises en suivant les directives disponibles sur le site web du projet, à l'adresse https://savoirseco.tn/.

La date limite de soumission des dossiers complets est fixée au 25 octobre 2023, à 23h59 (heure de Tunis).

A noter que Le projet "Savoirs éco", mis en œuvre par Expertise France et financé par l'Union européenne, accompagne les Structures Productrices de Savoirs à vocation Économique pour la production de savoirs économiques de qualité, tout en les rendant accessibles à un large public dans le but d'animer le débat public.