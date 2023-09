Ahmed Ayoub Hafnaoui: Chasseur d’or

L’enfant de Métlaoui, bassin minier des phosphates, rafle l’or dans les grands bassins de natation du monde ! Phénoménal ! A vingt ans seulement, le nageur tunisien Ahmed Ayoub Hafnaoui se fraye un brillant chemin vers les stars de l’olympe mondial de la natation. Double médaillé tout récemment aux championnats du monde de Fokuoka au Japon (1 500 m nage libre et 800 m nage libre) et une médaille d’argent au 400 m nage libre, il retient l’attention de tous et suscite une grande admiration, particulièrement des Tunisiens. Porteur de grandes promesses, il se concentre sur les prochains jeux olympiques de Paris 2024. Sur le même élan que celui qu’avait tracé Oussama Melloui, il entend faire plus et mieux et accéder à un maximum de podiums.



Une véritable star est née et une grande saga commence.

Grand de taille (1m95), l’apparence joviale, avec l’air d’un étudiant dans une université américaine - ce qui est son cas-, Ahmed Ayoub Hafnaoui poursuit tranquillement une fulgurante ascension de champion mondial. Son père, pourtant amateur de basketball, l’avait mis très jeune dans une piscine. Nager, nager et nager : il en fera sa grande passion. Se hisser aux premières places, battre des records et gagner des médailles d’or : il s’y consacrera de toute son énergie.Repéré par la Fédération tunisienne de natation, il bénéficiera du programme national dédié aux jeunes sportifs prometteurs. Ayoub Hafnaoui intègrera le lycée sportif d’El Menzah (par où était passée Ons Jabeur), tout près des piscines de la Cité sportive. Son cœur battant pour l’Espérance sportive de Tunis, il rejoindra ses équipes. Des années durant, son chemin sera tracé entre le lycée et les bassins. Un brillant palmarès commence alors à se garnir de médailles et de trophées. Tour à tour, il se distingue aux Jeux africains de la jeunesse à Alger en 2018, puis aux championnats d’Afrique, avant de participer aux Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires, en Argentine. Il participera aux championnats du monde juniors de natation à Budapest. Mais ses premiers succès majeurs viendront dès 2021. C’est ainsi qu’il gagnera la médaille d’or, en juin 202, lors des championnats de France sur 400 m et 800 m. Créant une grande surprise, Hafnaoui remportera la médaille d’or aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo au 400 m nage libre. Dans la foulée, il ajoutera à son palmarès la médaille d'argent sur 1 500 mètres nage libre lors des championnats du monde en petit bassin.

En parallèle, Ayoub Hafnaoui poursuivra studieusement ses études secondaires au lycée sportif de Tunis. Il décrochera son baccalauréat, fondant alors tous ses espoirs sur l’intégration d’une grande université américaine, connue pour avoir permis à de jeunes sportifs de réussir leurs études et de promouvoir leur ascension en futurs illustres champions.

Son rêve se concrétise. Ayoub sera admis à l’Université de l’Indiana, à Bloomington, aux États-Unis, pour des études en management sportif, et rejoindra le club sportif Hoosiers. Un très grand changement s’opère dans sa vie et sa carrière sportive. L’ambiance du campus américain, la maîtrise de la langue anglaise et un régime d’entraînement très rigoureux. Ayoub s’intègre dans son nouveau milieu sans la moindre difficulté. Participant à des compétitions universitaires américaines, il accèdera plusieurs fois au haut du podium. Ces succès, il les rééditera cette année à la Mare Nostrum à Barcelone, gagnant de l'or sur 400 mètres et sur 1 500 mètres.

La grande consécration viendra en juillet dernier aux championnats du monde à Fukuoka. En attendant Paris 2024.