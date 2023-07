GROHE Professional: un programme de formation destinés aux experts pour répondre aux exigences des professionnels de la plomberie

GROHE, marque mondiale de production et commercialisation de solutions pour salles de bains et cuisines, lance sa sous marque GROHE Professional, spécialement conçue pour répondre aux exigences des professionnels de la plomberie d'aujourd'hui, tels que les grossistes, les salles d'exposition, les installateurs et les promoteurs de projets. Ces acteurs jouent un rôle central dans les efforts de GROHE et ont besoin de solutions de pointe, expertes et innovantes lorsqu'ils planifient et réalisent de nouvelles salles de bains pour leurs clients.

Comme la planification et l'installation de ces solutions requièrent leur expertise spécifique, GROHE Professional inclut ainsi un service complet et un programme de formation permettant à ces experts de suivre les nouveautés de GROHE, ses dernières technologies et derniers produits de manière à offrir les meilleures consultations aux consommateurs.

Afin de permettre aux experts de représenter les goûts d’intérieurs et les modes de vie de leurs clients, GROHE Professional repose sur un large portefeuille de solutions personnalisés et holistiques qui respecte les normes les plus élevées en termes de qualité, de technologie, de durabilité et de design.

GROHE Eurosmart - Un design accessible pour des besoins personnalisés

Les exigences en matière de confort et de design sont aussi personnelles que les consommateurs eux-mêmes. Pour que chaque salle de bains devienne un foyer, la collection GROHE Eurosmart propose un design contemporain et accessible, durable et compatible avec un mode de vie plus durable, tout en s'adaptant à toutes les situations de vie. Cet appareil polyvalent peut répondre à des besoins très personnalisés : La gamme se décline en quatre tailles différentes, de S à XL, des variantes à levier extractible ou alternatif, et même une version sans contact ou hybride. Le mitigeur de lavabo à levier unique pour salles de bains est doté de la technologie GROHE SilkMove ES (Energy Saving = économie d'énergie) dans un grand nombre de variantes de produits. Avec la technologie de démarrage à froid, le robinet fournit de l'eau froide quand le levier est en position centrale, limitant ainsi la consommation inutile d'eau chaude. La technologie GROHE EcoJoy réduit le débit d'eau et enrichit l'eau avec de l'air, ce qui permet d'obtenir un débit parfaitement volumineux. Les deux innovations facilitent l'économie en matière d'eau et d'énergie sans compromettre les performances. Pour des concepts d'intérieur holistiques, les consommateurs ont la possibilité de choisir dans le portefeuille GROHE des céramiques GROHE BauEdge assorties. Avec ses bords doux, la collection est en parfaite adéquation en termes de design et de fonction avec le robinet GROHE Eurosmart. Pour compléter la solution globale pour la salle de bain, le nouveau Grohtherm 500 est une variante d'entrée de gamme de la famille Grohtherm, destinée à tous ceux qui disposent d'un budget limité et qui souhaitent profiter des avantages d'un thermostat, ainsi que des accessoires.

GROHE Eurosmart Cosmopolitan - Mise à niveau personnalisée de la salle de bain par des professionnels

La gamme GROHE Eurosmart Cosmopolitan est conçue pour exprimer un style personnalisé et un confort absolu dans l'une des parties les plus appréciées de nos maisons. Elle permet de personnaliser la salle de bains et de créer ainsi un environnement urbain et chic durable. Finie en chrome brillant GROHE StarLight, la gamme Eurosmart Cosmopolitan est également équipée des technologies GROHE SilkMove ES (Energy Saving = économie d'énergie) et GROHE EcoJoy. De plus, cette ligne de robinets peut être parfaitement combinée avec la gamme de douches GROHE Tempesta, qui offre un design élégant, un choix de différents types de jets et des caractéristiques permettant d'économiser l'eau.

GROHE Essence - la technologie PVD haut de gamme donne vie à de nouvelles couleurs

De par ses formes légèrement organiques, ses profils élancés et ses lignes naturelles, GROHE Essence est parfait pour ceux qui considèrent la salle de bains comme un lieu de relaxation et de contemplation. Ce design emblématique est en outre disponible dans une large gamme de couleurs pour refléter les goûts et la personnalité de tout un chacun. La nouvelle couleur Phantom Black vient enrichir la gamme déjà large de 9 options de couleurs et de finitions différentes.

En ce qui concerne les couleurs telles que Warm Sunset, Cool Sunrise ou Hard Graphite, GROHE utilise la technologie PVD (physical vapor deposition) qui est appliquée dans nos propres usines de production. Cette technologie est issue de l'industrie aérospatiale et a établi une nouvelle norme pour la qualité des finitions : Le processus assure une plus large gamme de couleurs tout en offrant des finitions trois fois plus solides et dix fois plus résistantes aux rayures que les finitions galvanisées - ce qui permet aux robinets de résister aux besoins les plus exigeants de l'utilisation quotidienne.

Indépendamment des exigences de design et de fonctionnalité de votre vie quotidienne, GROHE propose la solution la mieux adaptée à la vision de chaque consommateur - apportée et installée par des professionnels.