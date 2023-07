GAM Tunisie, filiale du groupe UTIC, annonce le lancement en Tunisie de la marque chinoise SANY d’engins de chantier

GAM Tunisie, une société filiale du groupe UTIC, est fière d'annoncer le lancement officiel de la marque SANY en Tunisie.

Ce lancement a été marqué par la signature d'une convention de partenariat entre GAM Tunisie et SANY. La cérémonie s’est déroulée au Circus Gammarth, le 13 juillet 2023, en présence des invités de la marque.

Partenaire privilégié des leaders mondiaux, GAM Tunisie est désormais le distributeur officiel de SANY, considéré comme le premier constructeur chinois spécialisé dans la fabrication d'engins de chantier. Le constructeur propose une large gamme d'équipements pour diverses activités telles que le bâtiment, la manutention, la construction de routes et de bâtiments, l'industrie pétrolière et minière, l'énergie éolienne, les carrières et les mines.

Vers une croissance de l'industrie de la construction et de la manutention en Tunisie

Les deux entreprises partagent une vision commune: développement et renforcement de leur présence sur le marché tunisien des équipements lourds.

Cette collaboration représente une étape stratégique pour GAM Tunisie et SANY en Tunisie, car elle apportera d'énormes avantages aux clients et aux professionnels tunisiens du secteur. Les clients auront accès à une gamme complète d'équipements de construction et de manutention de haute qualité, répondant aux normes les plus exigeantes de l'industrie.

Un bon rapport qualité-prix

Dans le cadre de cette nouvelle collaboration, GAM Tunisie distribuera plusieurs engins SANY, notamment la chargeuse sur pneus SYL956H5, la niveleuse STG210C-8, le compacteur Mono-bille SSR120C-10, le camion malaxeur SY309C-8 et la pelle sur chenille SY335C.

Ces équipements de pointe répondent aux besoins des professionnels du secteur et témoignent de la qualité et de la performance exceptionnelle des produits SANY.

Les produits SANY offriront une durabilité accrue et des coûts d'exploitation réduits, ce qui se traduira par une meilleure efficacité opérationnelle et une rentabilité améliorée pour les clients.

De plus, GAM Tunisie et SANY s'engagent à fournir un service client exceptionnel, comprenant l'assistance technique, les pièces de rechange et les solutions personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.

À propos de GAM Tunisie

GAM Tunisie est une entreprise de renommée opérant dans divers secteurs d'activités.

GAM Tunisie (Générale des Applications Mécaniques) est une filiale du groupe privé tunisien Ulysse Trading and Industrial Companies (UTIC), spécialiste dans la distribution et dans la vente du matériel de bâtiments et travaux publics BTP( Chargeuse sur pneus, pelle sur chenille, tractopelle, trax, camion malaxeur, compacteur, niveleuse), les chariots élévateurs (Forklift), les engins de chantier et de manutention et levage, les équipements de levage (nacelle), les groupes électrogènes, les pièces de rechange (filtres et batteries) pour les automobiles légères et poids lourds, les lubrifiants (OLA Energy, ELF).

Pour assurer un service clients de qualité, GAM dispose d’un magasin de pièces de rechange, d’un atelier et d’un service après-vente pour la réparation des engins de construction.

Pour en savoir plus, veuillez visiter : https://www.gam.com.tn/.

À propos de SANY

Fondé en 1989, le groupe Sany est aujourd’hui le plus grand fabricant d'équipements de construction chinois et figure parmi les 5 premiers constructeurs dans le monde.

En 2021, et parmi tous les fabricants d'équipements lourds, SANY occupait la première place en Chine et la deuxième dans le monde.

SANY est une marque Full Liner. Elle offre une panoplie d’équipements pour diverses activités : bêton, manutention, construction de routes et de bâtiments, pétrolières et forage, éoliennes, carrières et mines...

Pour en savoir plus d’informations, veuillez visiter : https://www.sanyglobal.com/; https://www.sanyglobal.com/milestones/; https://www.sanyglobal.com/press_releases/866/

À propos du groupe UTIC

UTIC est l'un des principaux groupes privés tunisiens, actif dans les domaines de la distribution, des services et de l'industrie. Il est composé d’une trentaine de sociétés présentes autour des six grands pôles d’activités : distribution, électromécanique, cosmétiques, emballage, tourisme, services et finances.