Riche moisson de la visite en Corée du Sud d’une délégation de l’Université de Carthage (Album photo)

Séoul – Correspondance particulière pour Leaders - De « marquantes » à « mémorables », telles sont les impressions laissées par la visite de la délégation de l'Université de Carthage effectuée en Corée du Sud du 10 au 12 mai 2023. Conduite par la présidente de l’Université, Mme Nadia Mzoughui Aguir, la délégation était composée notamment de M. Hassen Mzali, directeur de l'IHEC Carthage, M. Mabrouk Mchiri, directeur de l'IHET de Sidi Dhri, et Mme Olfa Benouda, professeur à l'Université de Carthage. Le voyage avait un objectif clair et ciblé: renforcer les liens avec les institutions d'enseignement supérieur sud-coréennes et forger des collaborations fructueuses à travers une variété de disciplines académiques et de recherche.

Au cours de son séjour, la délégation a eu le privilège de rencontrer les responsables de six universités renommées de Corée du Sud, dont l'Université de Corée, l'Université Kookmin, l'Université Sejong, l'Université Hankuk des études étrangères (HUFS), l'Université Hanyang, et l'Université Soongsil. Les discussions approfondies et les visites guidées des campus ont révélé des opportunités de collaboration enrichissantes, ouvrant la voie à des partenariats prometteurs.

Enrichissant davantage l'expérience, la délégation a eu l'honneur de rencontrer un groupe d'étudiants tunisiens résidant en Corée du Sud. Ces derniers, représentant un large éventail de spécialisations, de niveaux d'études et d'institutions, ont apporté leurs précieuses perspectives sur la vie et les études en Corée du Sud, tissant ainsi des liens encore plus solides entre les communautés académiques tunisiennes et sud-coréennes.

Le point culminant de cette visite a été la signature de cinq protocoles d'accord (MOUs) avec diverses institutions, ouvrant ainsi la voie à des collaborations durables et productives dans de nombreux domaines d'étude et de recherche. Un tel succès n'aurait pas été possible sans le soutien infatigable de l'Ambassade de Tunisie en Corée du Sud, qui a mené une campagne exhaustive pour identifier et faciliter ces opportunités prometteuses.