Huawei Tunisie organise le Huawei ICT Summit 2023: la 5G comme élément central de l’accélération digitale de la Tunisie

Huawei Tunisie a organisé le «Huawei ICT Summit 2023», ce lundi 08 mai au Four Seasons Hôtel Gammarth à Tunis.

L’ouverture de cet événement s’est déroulée en présence de M. Nizar Ben Néji, Ministre des Technologies de la Communication, de son Excellence l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine en Tunisie, M. Wan Li, et de M. Hou Wei, Président of Northern Africa Region CNBG de Huawei.

L’événement a débuté par la visite d’un mini stand exposant les dernières solutions de Huawei présentées lors du Mobile World Congress (MWC) 2023 à Barcelone et les dernières tendances de la connectivité mobile.

S’exprimant dans son discours d’ouverture, le ministre des Technologies de la communication, M. Nizar Ben Néji, a fait savoir qu’avec le temps, les technologies des réseaux mobiles vont continuer à évoluer et avec l’arrivée de la 5G, beaucoup de nouveaux usages et de nouveaux services vont se développer.

«Pour garantir la réussite du 5G en Tunisie et le saut en performance promis par cette cinquième génération, il est essentiel de maintenir un dialogue continu entre l’ensemble des intervenants: gouvernement, régulateurs, opérateurs télécom, tous les exploitants de l’infrastructure, les fournisseurs et les équipementiers du domaine des télécommunication», il a par ailleurs remercier Huawei pour l’organisation de cet évènement permettant le renforcement des partenariats nationaux et internationaux, échanger des idées et collaborer pour relever les défis introduits par les technologies émergentes.

L’ambassadeur de la République Populaire de Chine a, quant à lui félicité Huawei pour les efforts déployés dans le développement du secteur des TIC. En effet, il a loué l’engagement de Huawei en faveur de l’innovation et en tant que partenaire historique de la Tunisie dans le cadre de sa transition digitale.

«La Chine est prête à approfondir les échanges et la coopération dans le domaine digital avec la Tunisie. Nous mettrons en œuvre I'initiative mondiale pour la sécurité numérique et construirons ensemble une civilisation numérique ouverte, équitable, inclusive et partagée, pour un destin commun dans le cyberespace», dévoile l’ambassadeur de Chine.

Pour sa part, le President of Northern Africa Region CNBG de Huawei, M. Hou Wei a souligné, l’impact des technologies numériques sur le développement de l’économie, des cultures, des sociétés et de l’environnement dans le monde. «Huawei se concentrera sur la connectivité, l’informatique, le cloud et d’autres technologies numériques. Nous continuerons à inspirer l’innovation pour conduire la transformation numérique de l’industrie», a-t-il déclaré.

Cette journée a été également une occasion, pour aborder le thème de la 5G.

En effet à la fin de l’année 2022, la 5G avait déjà fait ses preuves et s'était imposée comme un véritable succès commercial dans le monde, avec plus d'un milliard d'utilisateurs mobiles se connectant grâce à cette technologie.

A travers cette manifestation, le thème de la stratégie nationale de digitalisation a également été abordé. En effet, la Tunisie avance vers la numérisation de son économie pour faire de la digitalisation un véritable levier de croissance et d’inclusion numérique. Les experts ont, dans ce contexte, souligné le rôle important dont joue la 5G en tant qu’élément principal de la stratégie.

Lors de cette journée, les experts de Huawei ont saisi l’opportunité pour évoquer l’évolution de la 5G to Business. Le marché de la 5G présente de nombreuses opportunités pour les entreprises et les industriels, et il est attendu que ce marché connaisse une croissance significative au cours des prochaines années en raison de la forte demande pour des solutions de connectivité de haute qualité et de latence réduite. L'idée fondamentale de la 5G est un réseau unique suffisamment flexible pour gérer une variété de cas d'utilisation différents. C’est dans ce contexte que les dernières tendances et de nombreux cas d’usages applicables à la Tunisie ont été présentés.

La 5G est donc un véritable moteur de la transformation numérique, surpassant les précédentes générations, qui se sont plutôt attachées à augmenter les débits. Huawei, géant chinois des télécommunications, veut ainsi confirmer sa volonté de participer à l’essor de l’industrie des télécommunications en Tunisie et se positionner comme un partenaire stratégique dans la transformation digitale du pays.