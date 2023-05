Nouvelle stratégie environnementale de LIXIL pour renforcer son impact positif sur la planète et la société

Le fabricant de produits pionniers pour l'eau et le logement, et maison mère de la marque GROHE, a annoncé la mise à jour de sa stratégie environnementale. Cette stratégie met en avant l'approche de LIXIL pour traiter les problèmes environnementaux - l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la durabilité de l'eau et la contribution à la réalisation d'une économie circulaire.

Dans chacun de ces trois domaines d’actions, la stratégie mise à jour fixe de nouveaux objectifs à moyen terme pour l'ensemble des activités de LIXIL, de la chaîne de valeur et au-delà, afin d'accroître l'impact positif de l'entreprise sur les questions environnementales et sociales dans le monde. Outre l'atténuation des risques et l'adaptation, l'approche de l'entreprise s'étend à l'ensemble de sa chaîne de valeur, tirant parti de son expertise afin de changer la manière dont nous vivons aujourd'hui et vivront demain.

À ce propos, Kinya Seto, Président-Directeur Général de LIXIL, a déclaré : "En tant qu'organisation motivée par un but précis, LIXIL intègre les activités et les engagements ESG dans sa stratégie commerciale de base, afin de garantir un impact positif et de renforcer notre activité sur le long terme. Notre nouvelle stratégie environnementale est au cœur de cette approche, elle garantira l'alignement de nos activités à des engagements environnementaux importants, et nous permettra de saisir de nouvelles opportunités et de maitriser les risques".

Pour sa part, UchuMukai, Directeur de la Technologie et Président du Comité de Stratégie Environnementale, a souligné : " Notre nouvelle stratégie environnementale se concentre sur la réduction de notre empreinte carbone en évaluant nos émissions totales, y compris les différentes étapes du processus, ainsi que sur la protection de l'eau, une ressource précieuse. Nous sommes déterminés à trouver des solutions circulaires pour réduire les déchets dans nos installations, améliorer l'efficacité de nos ressources et promouvoir la circularité de nos produits tout au long de la chaîne de valeur. En intégrant la biodiversité comme une préoccupation majeure et interconnectée, nous sommes convaincus que cette stratégie est un grand pas en avant pour relever les défis environnementaux et avoir un impact positif sur notre activité et sur l'environnement."

Pour démontrer son engagement accru en faveur de pratiques commerciales durables dans ses activités et en collaboration avec ses partenaires commerciaux, LIXIL a été récemment classée pour la troisième année consécutive sur le Supplier Engagement Leaderboard et sur la Water Security A List du CDP, l'un des partenaires fondateurs de la SBTi.