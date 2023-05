Fériel Chabrak, Directeur général de la Banque de Tunisie et des Emirats: BTE, passer à une banque verte et digitale

Renouant avec des résultats positifs, la Banque de Tunisie et des Emirats (BTE) entame une transformation profonde devant lui permettre d’évoluer en un véritable acteur du développement économique en Tunisie, mais aussi de contribuer à l’accroissement du courant d’affaires entre la Tunisie et les Emirats Arabes Unis. Renforçant son potentiel pour la création de valeur, elle vient d’adopter une nouvelle stratégie pour les années 2023 -2025 fondée sur son engagement dans le développement durable, la digitalisation et la promotion de ses ressources humaines. La célébration du 40e anniversaire de la BTE et son installation dans son nouveau siège viennent donner un signal fort à cette transformation.

Nouvellement désignée directeur général de la Banque en novembre dernier, Fériel Chabrak apporte une longue expertise et une grande détermination pour conduire ces vastes chantiers. Spécialiste en marketing et finances (Université Paris I – Panthéon Sorbonne), elle aligne plus de 30 ans d’expérience bancaire à des positions élevées au sein de la STB, la TQB et la TSB (ex-Stusid). Elle a également siégé en tant qu’administrateur et présidé le conseil d’administration de nombreuses entreprises.

Sa conviction est faite : «La stratégie de développement pour les trois années à venir conduira à une véritable transformation de la banque, affirme-t-elle. Elle constituera une chaîne de création de valeur reposant sur des leviers à court et à moyen terme assurant le retour à la profitabilité et aux équilibres financiers.».

Interview

Comment s’annoncent les indicateurs du 1er trimestre 2023?

Ils marquent une bonne amorce avec une envolée de 60% du produit net bancaire, une évolution significative des produits d’exploitation bancaire et une stabilisation des charges financières, avec une augmentation du portefeuille titres d’investissement. Evidemment, de grands efforts restent à faire, mais nous sommes sur le bon chemin.

Plus en détail, les indicateurs montrent que les produits d’exploitation bancaire ont enregistré au cours du premier trimestre 2023 une évolution de 6,735 millions de dinars (+24,3%) par rapport au premier trimestre 2022, du fait de la hausse des intérêts de 3,984 millions de dinars, des gains nets sur opérations de change de 1,573 million de dinars et des revenus du portefeuille commercial et d’investissement qui ont affiché une hausse de 70,1% (+1,268 million de dinars).

Les charges financières ont enregistré une certaine stabilité pour se situer à 16,118 millions de dinars.

Par conséquent, le Produit net bancaire a enregistré à fin mars 2023 une évolution de 60,3% par rapport à fin mars 2022. Il a atteint 18,287 millions de dinars à fin mars 2023. Le portefeuille titres d’investissement a enregistré une augmentation de 45,256 millions de dinars (+38,1%).

L'encours net des crédits s’est élevé à fin mars 2023 à 856,486 millions de dinars contre 878,333 millions de dinars à fin mars 2022, enregistrant ainsi une régression de 2,5% (-21,847 millions de dinars); résultant essentiellement de la baisse des crédits CT aux entreprises de 26,467 millions de dinars (‐12,7%) et des crédits MLT aux entreprises de 11,761millions de dinars (‐7,3%). En revanche, l’encours des crédits aux particuliers s’est élevé à 411,889 millions de dinars, enregistrant une évolution de 17,553 millions de dinars (+4,5%).

Les dépôts ont affiché une hausse de 11, 186 millions de dinars, soit +1,2%, pour passer de 908,4 millions de dinars à fin mars 2022 à 919,6 millions de dinars à fin mars 2023. Les dépôts à terme ont connu une augmentation de 100,345 millions de dinars (+26,0%). Les dépôts à vue ont subi une baisse de 95,267 millions de dinars (‐29,1%). Les certificats de dépôts sont passés de 49,5 millions de dinars à fin mars 2022 à 113,0 millions de dinars à fin mars 2023. Les dépôts sous forme d’épargne se sont élevés à 161,913 millions de dinars, enregistrant ainsi une évolution de 3,8% (+5 ,865 millions de dinars).

Quels ont été les évènements majeurs pour la BTE au cours de l’exercice écoulé ? Et quel est leur impact?

L’année 2022 a été marquée par le déménagement vers un nouveau siège social moderne alliant fonctionnalité et esthétisme, sis au Centre Urbain Nord. La symbolique était forte: célébrer le quarantième anniversaire de la BTE dans un nouveau siège imposant, qui incarne le parcours accompli et prépare un avenir prometteur.

Le siège comprend des espaces bureautiques, avec des open-spaces, des salles de réunion et une agence centrale. Des locaux ont été dédiés à un Datacenter, une salle des marchés et des espaces de détente, offrant des conditions de travail privilégiées aux employés. Le nouveau siège est également doté d’un business center qui nous a permis de mettre en place un centre de formation intégré, comme préalable pour développer le capital humain et le valoriser.

Bâtiment intelligent, totalement connecté aux réseaux numériques, le nouveau siège est également un édifice ami de la nature, respectueux de l’environnement. La conception a en effet pris en compte des solutions techniques relatives à l’écoconstruction, visant à réduire la demande et les besoins énergétiques.

L’année 2022 a été aussi marquée par l’entame du projet de digitalisation dans le cadre de la stratégie nationale de promotion du paiement électronique. En effet, la BTE a été l’une des premières banques de la place à avoir adhéré à la plateforme PaySmart.

En novembre 2022, lors du Forum consacré au thème «Innovation et paiement digitaux : véritables leviers pour une croissance inclusive en Tunisie», organisé par la Banque centrale de Tunisie et l’IFC, la BTE a été l’une des 5 banques lauréates ayant réussi le challenge de lancer le service «Grand facturier» qui consiste à payer en ligne et via des applications mobiles les factures des services publics via 3 canaux: Wallet, carte et virement.

La BTE a été également l’une des premières banques à avoir adhéré au système de règlement inter-arabe « BUNA ». Ce système, affilié au Fonds Monétaire Arabe, permet d’effectuer des paiements en monnaies arabes et internationales en vue de favoriser l’intégration économique et monétaire dans la région arabe.

Et le challenge continue sous le slogan «La BTE, une banque digitale avant tout».

Un nouveau positionnement de la BTE se dessine. Quels en sont les axes et les perspectives?

Les orientations stratégiques de la BTE sur les trois prochaines années (2023-2025) s’inscrivent dans le cadre de sa politique RSE qui se voit en harmonie avec les objectifs de développement durable ainsi qu’avec les stratégies nationales dans les domaines technologique, énergétique et environnemental. Elles s’articulent autour des 3 axes stratégiques suivants:

1. «La BTE, une banque qui se met au vert»; la BTE ambitionne de se positionner sur le marché de la finance verte à même d’ancrer sa vocation de banque citoyenne qui se mobilise et participe à l’effort collectif en matière de préservation de l’environnement et de développement durable. L’accompagnement des entreprises et des particuliers dans le financement des investissements favorisant la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique constituera la pierre angulaire de sa stratégie de développement orientée vers l’Investissement Socialement Responsable (ISR).

2. «La BTE, une banque digitale avant tout»; la BTE a entamé une démarche de transition digitale à un rythme soutenu qui a été couronné en avril 2023 par le lancement de la première agence virtuelle dans le secteur bancaire « NéoBTE » ainsi que l’étoffement de son offre de produits de paiement 100% digitaux. Et le challenge continue pour évoluer en un véritable fer de lance de l’Etat tunisien dans sa stratégie d’accélération de l’inclusion financière visant à atteindre toute la population en quête de services financiers.

3. «La BTE, il n’est de richesses que d’Hommes» (citation du philosophe Jean Bodin) ; la BTE place le capital humain au cœur de ses préoccupations, considérant que le bien-être des employés est un facteur clé de succès et un levier important d’efficacité et de productivité. La stratégie RH sur les 3 prochaines années aura pour but de favoriser le développement des compétences, l’égalité des genres et l’équité des chances. La mise en place d’un centre de formation intégré n’est qu’un préalable pour la promotion des compétences, le développement de l’engagement collectif et la dynamique coopérative.

Lire aussi

Qui est Feriel Chabrak, nommée directrice générale de la Banque de Tunisie et des Emirats (BTE)