Quelles sont les raisons du retour des capitaux mondiaux dans les pays émergents ?

Malgré un environnement macroéconomique mondial difficile, alimenté par des facteurs tels qu'une inflation élevée, des conditions monétaires plus strictes et des frictions géopolitiques, les marchés émergents (ME) devraient bénéficier d'une année 2023 plus positive. Au fur et à mesure que l'année avance, les acteurs du marché reconnaissent de plus en plus la résilience et les opportunités de plusieurs économies des ME.

Selon l'Institute of International Finance (IIF), les flux de portefeuille des non-résidents vers les pays émergents, qui représentent les placements des investisseurs étrangers dans les actifs publics locaux, ont connu une évolution significative. Après une période de chiffres négatifs ou timides pendant la majeure partie de l'année 2022, ces flux ont augmenté pour atteindre une moyenne de plus de 30 milliards d'USD sur trois mois. Cet afflux de capitaux a contribué à des gains significatifs dans toutes les classes d'actifs des pays émergents, dont plus de 17 % de rendement total pour les actions (MSCI EM) et 14 % pour les obligations (J.P. Morgan EMBI Global) par rapport à leurs récents points bas.

Flux de portefeuille des non-résidents vers les pays émergents

(Moyenne à 3 mois, en milliards d'USD, 2020-23)



Sources: Haver, IIF, analyse QNB

Dans un contexte macroéconomique mondial difficile, qu'est-ce qui motive l'optimisme entourant certaines économies émergentes ?

Selon nous, deux facteurs clés expliquent la toile de fond de plus en plus positive dans l'espace EM : l'inversion de la surévaluation du dollar et des fondamentaux macroéconomiques plus solides dans la plupart des EM par rapport aux économies avancées.

Tout d'abord, la surévaluation du dollar est en train de s'inverser, ce qui constitue un puissant vent arrière pour les actifs des pays émergents. En tant que valeur refuge classique, le dollar tend à être négativement corrélé à la plupart des actifs à risque, y compris les actions et les obligations des pays émergents, qui sont considérées comme encore plus risquées que des actifs similaires provenant d'économies avancées plus stables.

Le dollar s'est déjà déprécié de près de 5 % par rapport aux principales devises des pays émergents depuis la fin de l'année dernière. Il est important de noter que, malgré la modération de la force du dollar au cours des derniers mois, le taux de change effectif réel (TCER) du dollar - un taux de change corrigé de l'inflation et pondéré en fonction des échanges commerciaux - continue d'indiquer une surévaluation de 15 % de la monnaie américaine par rapport à sa tendance à long terme. Le TCER est souvent utilisé pour déterminer la "juste valeur" des différentes monnaies, car il tient compte des changements dans la structure des échanges entre les pays ainsi que des déséquilibres économiques sous la forme d'inflation et de différentiels d'inflation.

Écarts du TCER par rapport à la moyenne à long terme

(en % à partir d'avril 2023; pays du G-20 en situation de flottement libre)

Sources: Haver, Bank for International Settlement, analyse QNB

De nouveaux ajustements du dollar au cours des prochains trimestres devraient pousser les capitaux hors des États-Unis vers d'autres économies, car un dollar plus faible favorise les portefeuilles diversifiés à l'échelle mondiale. Cela devrait être particulièrement bénéfique pour les économies avancées dont les monnaies sont sous-évaluées, comme le Japon, le Canada, le Royaume-Uni, la zone euro et l'Australie. Toutefois, les pays émergents dont les monnaies flottantes sont sous-évaluées devraient également en bénéficier, notamment l'Afrique du Sud et le Brésil. En fait, une diversification générale par rapport au dollar devrait favoriser tous les pays, y compris les autres pays émergents.

Par ailleurs, les fondamentaux macroéconomiques sont actuellement plus solides dans la plupart des pays émergents que dans les économies avancées. Plusieurs économies avancées ont accumulé de graves déséquilibres en raison des mesures de relance excessives prises à la suite de la pandémie et de la guerre russo-ukrainienne, ce qui a entraîné des problèmes tels qu'une dette publique élevée et des pressions inflationnistes. Cette situation s'explique par la nécessité de protéger les revenus des ménages et des entreprises contre des chocs négatifs importants.

En revanche, la plupart des pays émergents disposaient d'une marge de manœuvre moindre pour s'adapter au choc de la pandémie. En outre, les banques centrales des pays émergents ayant un passé d'inflation chronique, comme le Brésil et le Mexique, ont subi des pressions pour procéder à des hausses préventives des taux d'intérêt à un stade précoce du cycle d'inflation. Cette approche proactive a été cruciale pour éviter que l'inflation ne devienne incontrôlable et pour maintenir la stabilité macroéconomique.

Par conséquent, les pays émergents subissent moins de pressions pour resserrer leur politique et pourraient même entamer des cycles d'assouplissement anticipés, car leurs économies se sont déjà largement adaptées à des conditions mondiales moins favorables.

Globalement, les flux de capitaux mondiaux ont commencé à revenir vers les pays émergents, sous l'effet du renversement en cours de la surévaluation du dollar et des fondamentaux économiques comparativement plus solides dans la plupart des pays émergents. Une nouvelle quête de diversification des investissements, motivée par des facteurs tels que les valorisations élevées sur les marchés développés et les inquiétudes concernant l'inflation, pourrait l'emporter sur le sentiment dominant qui privilégie les actifs américains comme " onlygame in town " (le seul jeu en ville). Actuellement, les investisseurs institutionnels détiennent moins de 10 % de leur portefeuille d'actions dans les pays émergents, alors que l'indice de référence MSCI EM est de 12 % et que 34 % du total des revenus mondiaux proviennent des pays émergents. Tout changement significatif dans les politiques d'allocation peut engendrer d'importants afflux de capitaux vers les pays émergents.