Feriel Chabrak épouse Kraiem

Date de naissance: 28 mars 1967

Nationalité: Tunisienne

Situation Familiale: mariée et mère de 3 enfants

Expert métier dans le domaine bancaire et financier. Spécialiste en matière de:

• Métiers et Stratégies bancaires

• Activité des marchés: marché monétaire et de la pension livrée/ marché des changes/ marché obligataire et des Bons du trésor / marché des titres de créances négociables

• Gestion Actif- Passif «ALM»

• Techniques Bancaires: moyens de paiement/techniques de placement/crédits de gestion et d’investissement etc

• Ingénierie Financière

• Finance Numérique

Etudes & diplômes

1994 Diplôme d’Etudes Approfondies de Gestion (DEA) «Spécialité Finance»

Université de Paris I – Panthéon SORBONNE - France

1993 Diplôme Supérieur de Gestion «Spécialité Marketing»

Université de Paris I – Panthéon SORBONNE – France

1989 Maîtrise en Gestion Commerciale – Marketing *LAUREATE*

Faculté des sciences économiques & de gestion Sfax – Tunisie

1987 Diplôme de Technicien Supérieur en Gestion «Spécialité Marketing» *Prix Journée de Savoir*

Faculté des sciences économiques & de gestion Sfax – Tunisie

1985 Baccalauréat Mathématiques Sciences

Lycée de jeune fille – Sousse– Tunisie

Autres diplômes professionnels

2021 Certificat d’Expert en Finance numérique

Frankfurt School of Finance & Management

2002 Diplôme d’Etudes Supérieures de l’institut Technique de Banque

Conservatoire Nationale des Arts et Métiers – Paris – France

Expériences professionnelles

Novembre 2012 – à ce jour Directeur Central chargée de la Direction de la Trésorerie

TSB (Ex STUSID BANK – Tunisie)

En charge de :

• Le refinancement de la banque et l’activité de la salle des marchés (marché monétaire TND et Devises/ marché de la pension livrée/ marché des titres de créances négociables)

• La gestion actif / passif (Asset and Liability Management):

- Le Pilotage de la liquidité de la banque et de ses ratios réglementaires LCR et LTD

- Le pilotage des coûts de ressources

• L’activité du SVT «Spécialiste en Valeurs du Trésor»

• L’activité de placement et investissement sur le marché des taux d’intérêt «Fixed Income»

• L’activité de la caisse centrale et change manuel

• La Télécompensation

• La Gestion des Opérations d’Escompte Commercial sur la Tunisie et du Portefeuille Central

Mars 2012 – octobre 2012 Chargée de la Direction de la Trésorerie

Tunisian Qatari Bank TQB (actuellement QNB – Tunisie)

En charge de la salle des marchés: marché monétaire dinar et devises et marché des changes, de la Caisse Centrale et Compensation et du Portefeuille Central

2010 – 2012 Chargée de la Direction de la Trésorerie

Société Tunisienne de Banque STB – Tunisie

En charge de la Salle des Marchés : marché monétaire dinar et devises et marché des changes, du SVT et du Portefeuille Central

2009 - 2010 Membre du comité ad hoc pour l’élaboration de plans d’actions 2009, chargée de l’élaboration du plan stratégique de la STB 2010-2012

Rattachée au conseiller auprès de la Direction Générale

Direction de la Trésorerie Société Tunisienne de Banque STB – Tunisie

1999 - 2008 Spécialiste en valeurs du Trésor

Direction de la Trésorerie Société Tunisienne de Banque STB – Tunisie

1997 - 1999 Chargée de mission auprès de la Société Partner Conseil (Filiale STB)

Bureau d’étude spécialisé dans la mise à niveau des entreprises tunisiennes Direction de la Trésorerie Société Tunisienne de Banque STB – Tunisie

1996 -1997 Chargée d’études des dossiers de mise à niveau des entreprises tunisiennes

Direction du Contrôle des Engagements Société Tunisienne de Banque STB – Tunisie

1995 - 1996 Chargée de la gestion des Bons du Trésor cessibles

Direction de la Trésorerie Société Tunisienne de Banque STB – Tunisie

26/12/1989 - 1992 Chargée d’études et d’analyse des dossiers de Crédits Extérieurs et de Gestion (Analyste Crédits)

Direction des Crédits à Court Terme Société Tunisienne de Banque STB – Tunisie

Expériences dans le domaine de l’enseignement et de la formation

Depuis 2000 - à ce jour Enseignante Professionnelle à l’Ecole Supérieure de Commerce

Mastère Professionnel Ingénierie Financière

Modules enseignés :

• Métiers et Stratégies Bancaires

• Ingénierie financière de l’Entreprise

• Gestion de la Trésorerie de l’Entreprise

Depuis 2000 à ce jour Formatrice agrée CNFCPP (Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle)

Thèmes enseignés :

• Gestion de la trésorerie bancaire et de l’entreprise

• Gestion des Bons de Trésor

• Gestion des risques financiers

• Les techniques de placement

• Le pilotage de la liquidité bancaire par les ratios réglementaire LCR et LTD

• La pension livrée

• Les titres de crédits

Accomplissement majeur en matière de gouvernance

2018 à ce jour Présidente du Conseil d’Administration

Société d’Aménagement de Sfax El Jadida

03/2017 – 09/2017 Directeur Général (Administrateur Délégué)

Société Tunis Center «Le PALMARIUM»

2013 à ce jour Administrateur

Société Tunis Center «Le PALMARIUM»

2013-2015 Présidente du Conseil d’Administration

Société d’Investissement à Capital Variable «SICAV EL HIFADH»

2013-2014 Administrateur

Société EL KANAOUET – Tuyaux en Béton –

2012-2013 Administrateur

Société d’Investissement LAFICO «SICAF non résidente de nationalité libyenne»

2010-2012 Administrateur

Banque d’Affaires de Tunisie «BAT»

Participation majeure aux comites de réflexion

2016 - 2020 Membre permanent de TUNIMAF

«Tunisian Interbank Market Forum» pour le développement du marché monétaire, sous l’égide de la Banque Centrale de Tunisie

2016-2017 Président de TUNIMAF

«Tunisian Interbank Market Forum» pour le développement du marché monétaire, sous l’égide de la banque Centrale de Tunisie

2016-2017 Membre permanent du comité en charge du Projet de Refonte du Système National de la Télécompensation

Sous l’égide de l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et Etablissements Financiers

2013 à ce jour Membre du Forex Club Tunisie

Forum interbancaire pour le développement du marché des changes sous l’égide de la Banque Centrale de Tunisie

Accomplissement majeur en gestion de projet

03/2022 à ce jour Chef de projet «PMO»

Projet de mise en place de la solution « Fixed Income » pour la gestion des instruments à taux fixe

10/2021 – 02/2022 Chef de projet pour la mise en place d’un nouveau produit de placement

«TSB FIDELITY»

Octobre 2020 Assistance de la banque BFPME dans le projet de dématérialisation des effets et mise en place des titres de crédits

11/2017 – 05/2018 Direction du Projet «ACT» pour la mise en place d’un système de global bancaire

«SAB AT»

04/2017 – 05/2018 Co-Direction du Projet «ACT» pour la mise en place d’un système de global bancaire

Directeur de Projet Fonctionnel «SAB AT»

01/2016 – 05/2018 Directeur Sponsor en charge des domaines fonctionnels : Moyens de paiement/ALM/Placement/ Titres de créances négociables/ Caisse centrale et Change manuel/Financement en devises

Projet «ACT» pour la mise en place du système de Global Bancaire «SAB AT»

2014-2015 Chef de Projet «PMO»

Projet de mise en place d’un système de gestion des opérations de la salle des marchés «MEGARA FOREX»

Principales certifications de formation professionnelle

Février - 2021 La codification et l’admission des certificats de dépôt et des billets de trésorerie auprès du dépositaire central des titres

ASH Institute – Building Skills -

Juillet - 2020 Intelligence artificielle et Big Data avant et après la crise COVID 19

Association Professionnelle Tunisienne des banques et Etablissements Financiers «APTBEF» - TRAINING ACADEMY

Février - 2020 Backtesting Trading Stratégy

Association Professionnelle Tunisienne des banques et Etablissements Financiers «APTBEF» - TRAINING ACADEMY

Juin - 2019 PNL (Programme Neuro-linguistique) et Entreprise

Institut International de Formation et d’Edition

Octobre - 2019 Stratégie et Bonnes Pratiques dans l’industrie financière

ATTF Luxembourg- House of Training – Académie des Banques et Finances

Septembre - 2019 Gestion des Projets avec Agilité

ATTF Luxembourg- House of Training – Académie des banques et finances

Décembre - 2017 PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL «PMP» Préparation à la certification PMP du Project Management Institute « PMI »

ADVANCIA Training

Juin - 2012 Programme de formation «Cycle du Manager»

Dale Carnegie Training

Janvier - 2011 Stage de Formation sur le trading «réussir son trading sur le Forex»

Pro-AT/ Trading School – TOURS- FRANCE

Mai - 2005 Formation des formateurs STB

Institut El Amouri

Juin - 1996 Cycle de formation «Principles of investment potfolio formation and Management»

The Arab Academy for Banking and Financial Sciences

Langues

Arabe Langue Maternelle

Français Langue Professionnelle

Anglais Maîtrise

Connaissance en informatique

• Toutes les versions Microsoft Office

Hobbies

• Sport (Volley ball / Natation)

• Chants et musique