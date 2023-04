Ahlem Belhadj: La passion, l’amour et le courage

Par Pr Rym Ghachem Attia - Parler de ou avec Ahlem au passé est insupportable.

Tu as été la meilleure là où tu es passée.

Professeur en psychiatrie, présidente de plusieurs associations, syndicaliste, et tenace dans ses positions. On sait tout cela de toi.

Ahlem, je te définirai par les cinq lettres de ton prénom: Rêves.

A, tu incarnais l’altruisme.

Même au plus mal tu t’inquiétais, tu me demandais des nouvelles de chaque membre de ma famille.

A Paris où c’était difficile pour moi, froideur, déshumanisation des soins, tu me disais c’est maturant, sans ta présence, je n’aurais pas tenu.

Tu me consolais, tu tentais de me rassurer. Pas un jour en 34 ans, nous n’avons manqué d’échanger sur les choses de la vie. Nous avons passé quatre années de résidanat ensemble à tout partager: les joies, des cas difficiles, des staffs compliqués d’un certain patron, aimant.

H, comme humaine, humaniste, tu n’as pas choisi la psychiatrie par hasard mais par passion.

Tu voulais aider les démunis, les handicapés, les discriminés et surtout combattre l’injustice là partout. Tu étais dans tous les combats humanitaires et j’ai appris tant de choses à tes côtés.

L, comme lueur, tu étais un soleil pour nous psychiatres, pour tes ami(e)s, tes compagnons de route et pour ta famille. Tu t’es battue comme une lionne suivant avec rigueur et sérénité les différents protocoles.

Tu voulais avant tout être rassurée quant à l’avenir de Mariem. En même temps et avec autant de ténacité, tu as réalisé le service de pédopsychiatrie de Mongi-Slim. Toujours et encore ton souci c’est les autres, les êtres qui te sont très chers. Tu savais que tu allais partir mais c’est pour Mariem, encore jeune, et tata Soukeina que tu t’inquiétais. La maman qui t’a accompagnée et soutenue dans tous tes combats.

Youssef, tu peux compter sur lui.

Jalel, l’homme de ta vie, un bon père comme tu le disais souvent. Deuxième d’une fratrie de cinq enfants ; tes frères et ta sœur dont tu disais : «J’ai une chance énorme, ce sont mes piliers » et avec chacun d’entre eux tu as tissé « une relation particulière».

E, comme empathie, tu en étais l’incarnation, facilitatrice, médiatrice dans chaque conflit : au syndicat, à l’Atfd et aussi entre les psychiatres.

Je finirais par M, notre magnifique Ahlem unique et intelligente qui a accompli à tous les niveaux des exploits (en pédopsychiatrie pour la femme libre et indépendante et pour les enfants). Ta famille, tes enfants, tes amis et amies sont fiers de toi pour tout ce que tu as accompli et pour ton abnégation. Le 17 janvier 2011, tu as décliné le poste de ministre de la Santé.

Comme plus tard le poste de P.D.G. de l’Office national de la famille et de la population. Tout comme en 2018 un poste de pédopsychiatrie au sud de la France, alors que tu aurais pu bénéficier des soins d’appoint.

Il n’était pas question pour toi de quitter ta Tunisie.

Tu nous manques, mais tu es en nous, nos escapades, nos fous rires, nos sorties nocturnes, nos soirées cinéma … Désormais avec qui vais-je partager tout cela ?

Ahlem, tu as été une grande sportive, un grand médecin, une humaniste hors pair, une passionnée par toutes les causes humanitaires et une amie irremplaçable.

« Il restera de toi ce que tu as donné. Au lieu de le garder dans des coffres rouillés. Il restera de toi de ton jardin secret.

Une fleur oubliée qui ne s’est pas fanée. Ce que tu as donné, en d’autres fleurira. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera.

Il restera de toi ce que tu as offert

Entre les bras ouverts un matin au soleil.

Il restera de toi ce que tu as perdu

Que tu as attendu plus loin que les réveils. Ce que tu as souffert, en d’autres revivra. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera.

Il restera de toi une larme tombée. Un sourire germé sur les yeux de ton cœur. Il restera de toi ce que tu as semé. Que tu as partagé aux mendiants du bonheur.

Ce que tu as semé, en d’autres germera.

Rym Ghachem Attia

