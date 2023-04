Maledh Marrakchi - Le Système Educatif : place des «valeurs et attitudes»

Un monde de plus en plus incertain et complexe nécessite de saisir avec agilité les opportunités et de trouver des solutions toutes aussi réactives aux défis. Un programme scolaire qui englobe les opportunités et les défis, fournit aux élèves les compétences nécessaires pour prendre des responsabilités et agir pour naviguer avec succès dans leur avenir.

Ces compétences comprennent «les connaissances et les aptitudes», ainsi que «les valeurs et les attitudes» que les élèves peuvent développer pour s'épanouir et façonner un avenir meilleur, qu'ils peuvent apprendre à la fois à l'école et au-delà. Dans un rapport publié en Décembre 2021(i), l’OCDE s’est intéressée à étudier comment intégrer les valeurs et les attitudes dans le programme scolaire.

Le rapport définit les valeurs et les attitudes comme suit:

• Les valeurs sont les principes directeurs qui sous-tendent ce que les gens jugent important lorsqu'ils prennent des décisions dans tous les domaines de la vie privée ou publique,

• Les attitudes sont sous-tendues par des valeurs et des croyances et exercent une influence sur le comportement. Elles reflètent une disposition à réagir positivement ou négativement à quelque chose ou à quelqu'un. Elles peuvent varier selon des contextes et des situations spécifiques.

Le rapport classe en outre les attitudes et les valeurs en quatre grandes catégories:

• Personnelles: celles liées à la définition des objectifs individuels de vie d'une personne,

• Sociales: celles liées aux interactions positives et aux relations avec les autres,

• Sociétales: celles liées à la promotion de la cohésion sociale et institutionnelle,

• Humaines: celles liées à la promotion du bien-être culturel et global,

Il est mentionné aussi que les valeurs et les attitudes exprimées dans les programmes scolaires diffèrent selon les pays et les juridictions. Cependant, il existe un certain socle d'objectifs communs dans ces programmes dans la mesure où ils soutiennent et promeuvent tous une société équitable, humaine, juste et diversifiée (respect, diversité culturelle, responsabilité personnelle et sociale, dignité humaine, tolérance, démocratie, égalité, intégrité, justice, liberté, inclusion, ouverture sur le monde, équité...). Les valeurs et attitudes identifiées, et la manière dont elles sont articulées dans le programme scolaire pour maximiser l'apprentissage et le bien-être des élèves, varient considérablement à travers les pays.

Le développement des attitudes et des valeurs des enfants et des jeunes commence avant l'entrée à l'école et se poursuit bien au-delà. Dans un écosystème d'apprentissage, chacun devient un agent de changement et s'influence ou se renforce mutuellement - intentionnellement ou non - à travers ses interactions. Cet écosystème implique l’environnement des enfants, immédiat et plus large, des parents, de la communauté, des pairs et des organes gouvernementaux, et inclut les enseignants et d'autres personnes dans les contextes scolaires et d'apprentissage.

La complexité de l'intégration des valeurs dans les programmes scolaires peut être appréciée selon trois domaines.

Le premier est celui où l’intégration se fait à travers la refonte du programme scolaire, avec les difficultés que cela peut représenter, telles que soulevées par certains pays: parvenir à un accord sur la question de savoir si les valeurs doivent être abordées ou non dans le cadre de la refonte du programme; parvenir à un consensus sur les valeurs et les attitudes à inclure dans le programme; si un accord pour les inclure est atteint, il peut exister une dissonance entre les valeurs inculquées par les médias et les médias sociaux et celles destinées à être encouragées par le programme scolaire; les valeurs destinées à être incluses dans le programme scolaire doivent rester alignées sur les changements sociétaux et économiques.

Dans ce contexte, il est important de souligner que l'alignement entre les valeurs et le programme scolaire est la clé du succès des stratégies éducatives. Cet alignement peut être à différentes facettes: Alignement à travers les priorités locales, nationales et internationales; Alignement sur les points de vue des principales parties prenantes et la recherche d'un consensus; Intégration des valeurs dans le contenu spécifique à la matière ou création de matières spécifiques pour enseigner les valeurs; Capitalisation sur le lien de l'élève avec les communautés et leurs contexte social.

Le second domaine est celui où l’intégration est réalisée à travers l’école et son environnement. A ce niveau, les pays ont signalé des défis en termes de: différence des niveaux d'engagement entre les écoles dans la conception et la gestion du contenu du programme sur les valeurs; la dissonance entre les valeurs et croyances communes des enseignants et les valeurs dans le programme.

Néanmoins, des stratégies prometteuses ont été rapportées par certains pays, telles que: Fournir des directives générales aux écoles sur le type de valeurs à intégrer et comment, dans le cadre de la législation sur l'éducation ou du programme national; Intégrer les valeurs dans le contenu spécifique à la matière; Récompenser une bonne conception et une mise en œuvre pratiques qui favorisent l'apprentissage des valeurs dans différentes écoles.

Le troisième et dernier domaine est celui où l’intégration se fait par l'alignement avec d'autres politiques. Les pays ont rapporté des difficultés dans les situations suivantes: Non alignement des valeurs avec celles des pédagogies, des manuels et du matériel d'apprentissage; Non alignement des valeurs avec celles des politiques et pratiques d'évaluation.

Certains pays ont opté pour une série de stratégies pour réussir au mieux cet alignement, notamment:

• Renforcer la confiance et les compétences des enseignants en articulant l'éducation aux valeurs dans la formation et le développement professionnel des enseignants,

• Revoir le contenu des manuels pour s'aligner sur les valeurs promues dans le programme,

• Encourager les initiatives nationales et locales pour former et soutenir les enseignants pour des pédagogies adaptées dans le but d'inculquer des valeurs,

• Définir le but de l'évaluation des valeurs et d'examiner attentivement les méthodes d'évaluation qui conviendraient à cet effet,

• Concevoir un «cadre stratégique» ou une série de mesures pour soutenir le développement des valeurs.

A l’aube d’une refonte de notre système éducatif en Tunisie, on serait bien inspiré de conjuguer à la fois l’attention à porter aux «connaissances et aptitudes» contenues dans les programmes scolaires, et aux «valeurs et attitudes» à inculquer aux jeunes générations pour leur bien-être futur et celui de la société et du pays.

S’agissant des «connaissances et aptitudes», un cadre établi par le CCR (Center for Curriculum Redesign)(ii) à propos de sonframework «4D Education» (Connaissances, Aptitudes, Caractère et Meta-apprentissage) pourrait être inspirant pour la définition des contenus des programmes, d’autant plus qu’il a débouché sur l’élaboration d’un index des compétences. Le CCR a aussi fait des propositions pour les programmes d’enseignement de l’informatique et des mathématiques en primaire et secondaire, considérés comme parmi les connaissances et aptitudes nécessaires pour les générations futures à l’ère de l’Intelligence Artificielle.

Maledh Marrakchi

(i) Embedding Values and Attitudes in Curriculum : Shaping a Better Future | OECD iLibrary (oecd-ilibrary.org)

(ii) https://curriculumredesign.org/wp-content/uploads/Assessing-countries-competencies-CCR-CSE-Leading-Education-Series3-06-2021.pdf