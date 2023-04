Xbox annonce le lancement du PC Game Passen Tunisie

Avec PC Game Pass, les gamers profiteront de centaines de jeux, y compris Forza Horizon 5, Sea of Thieves, Grounded, Age of Empires IV, FIFA 22 et bien d'autres encore.

Xbox annonce le lancement du "PC Game Pass" ce mercredi 12 avril 2023en Tunisie et dans 40 pays. De ce fait, les joueurs de Tunisie peuvent accéder dorénavant à des centaines de jeux et jouer avec leurs amis et leur famille, élargissant ainsi la communauté Xbox à un plus grand nombre de joueurs à travers le monde.

"En février, nous avons présenté en avant-première le PC Game Pass dans 40 nouveaux pays, et la réaction a été formidable ", a déclaré Jerret West, CVP Gaming Marketing, Xbox. " Nous remercions tous les joueurs qui se sont prêtés au jeu pour tester l'expérience et qui nous ont aidés à façonner la version d'avant-première. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que tous les joueurs de ces pays peuvent désormais rejoindre la communauté PC Game Pass."

Afin de célébrer ce lancement, Xbox propose aux nouveaux membres de Tunisie une offre spéciale de bienvenue pour leurs 3 premiers mois pendant une durée limitée. Les joueurs ayant participé à l’Insider Program recevront également deux mois d'abonnement gratuit au PC Game Pass, sans aucune autre action requise, en guise de remerciement pour leur contribution à façonner l'expérience et pour avoir été parmi les premiers membres du PC Game Pass dans leur pays. Cette offre sera disponible directement sur leurs comptes dans les jours à venir.

Avec le PC Game Pass, les joueurs ont un accès immédiat à une bibliothèque de centaines de jeux sur Windows depuis l'application Xbox sur PC. Cela inclut les nouveautés Xbox Game Studios dès le premier jour de leur lancement, les jeux mythiques de Bethesda, une adhésion à EA Play et des avantages réservés aux membres de RiotGames dont League of Legends et Valorant. Les membres peuvent jouer à des jeux tels que Forza Horizon 5, Sea of Thieves, Grounded, Age of Empires IV, FIFA 22 et bien d'autres, ainsi qu'à de nouveaux jeux qui sont régulièrement ajoutés, tels que Minecraft Legends, prévu pour le 18 avril, Redfall, pour le 2 mai, et Starfield, pour le 6 septembre.

Les nouveaux membres souhaitant souscrire au PC Game Pass peuvent se renseigner sur les tarifs locaux et les modalités d'inscription sur xbox.com/pc game pass.

Les joueurs peuventparcourir et jouer, se connecter et discuter avec leurs amis en téléchargeant l’application Xbox sur PC.

Une liste complète des pays ayant accès au PC Game Pass peut être consultée dans le Xbox Wire post ici.

Pour rappel, Xbox est la marque de jeux vidéo de Microsoft, ayant pour mission d’étendre la joie et la communauté du jeu à travers le monde.