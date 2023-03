De la relativité à l'éternité: Joyeux anniversaire, Einstein

Par Mohamed Ali Mahjoub - Albert Einstein, le plus célèbre des physiciens modernes, aurait eu 144 ans aujourd'hui. Né en Allemagne le 14 Mars 1879, Einstein a révolutionné la science avec ses théories sur l'espace et le temps, la relativité et la matière. Il a également apporté des contributions importantes à la théorie quantique et a été l'un des premiers à comprendre l'effet photoélectrique. Einstein a été récompensé pour ses contributions par de nombreux prix et distinctions, notamment le prix Nobel de physique en 1921.

La théorie de la relativité a eu un impact énorme sur la science et la technologie modernes, conduisant à des développements tels que le GPS et les télescopes spatiaux. Mais Einstein était également préoccupé par les implications éthiques de ses découvertes. Il était très conscient des dangers potentiels de la technologie et de la science, et a exprimé à plusieurs reprises ses préoccupations quant à leur utilisation abusive.

Son influence s'étend bien au-delà du monde de la physique, touchant tous ceux qui cherchent à comprendre le monde qui les entoure. Einstein a montré que la science est bien plus qu'une simple accumulation de connaissances, c'est une quête de la vérité et de la compréhension. En ce jour de commémoration, nous honorons la vie et l'œuvre d'un homme qui a changé notre compréhension de l'univers et qui continue d'inspirer des générations à venir. L'héritage d'Einstein se poursuit aujourd'hui, alors que de nombreux scientifiques continuent de s'appuyer sur ses idées pour leurs recherches.

Mais qui était l'homme derrière la légende ? Qu'est-ce qui a rendu Albert Einstein si exceptionnel ? Des scientifiques, des proches et des admirateurs du monde entier ont été interrogés pour découvrir le vrai génie qui se cachait derrière le visage légendaire.

"Albert Einstein a toujours été un enfant différent", explique son neveu, Bernhard Caesar Einstein. "Il était très curieux, posait des questions sans fin et avait une imagination débordante." Enfant, Einstein aimait construire des maquettes, des puzzles et des mécanismes compliqués, explique Bernhard. "Il a même essayé de construire une petite machine à vapeur avec un ami. Bien sûr, cela n'a pas marché, mais cela montre à quel point il était passionné."

La passion d'Einstein pour la science a commencé à un jeune âge. Enfant, il était fasciné par les mathématiques et la physique. "Il a commencé à lire des livres de science à l'âge de 12 ans", raconte un de ses amis d'enfance. "Il a lu tout ce qu'il pouvait trouver sur la physique, y compris des livres pour adultes." Einstein était un élève brillant, mais il n'aimait pas l'école et s'ennuyait souvent en classe. "Il était souvent perdu dans ses propres pensées, à rêver d'autres mondes", se souvient son ami.

Albert Einstein était un personnage fascinant, non seulement pour ses contributions scientifiques, mais aussi pour ses relations avec ses pairs. Il était connu pour ses conversations intellectuelles avec ses amis scientifiques, notamment Erwin Schrödinger et Niels Bohr. Lors d'un dîner en 1927, Einstein et Bohr ont débattu de la théorie quantique pendant des heures, jusqu'à ce qu'Einstein fasse sa célèbre déclaration "Dieu ne joue pas aux dés avec l'univers". Schrödinger a également raconté une anecdote amusante dans laquelle Einstein a essayé de le convaincre que les chats peuvent être à la fois morts et vivants, une idée qui a finalement conduit à la célèbre expérience de pensée de Schrödinger. Ces interactions intellectuelles entre les grands esprits de l'époque montrent à quel point Einstein était respecté et apprécié de ses pairs scientifiques. En 1910, en montant l’ascenseur à l’université de Prague, Einstein aurait dit à Marie Curie "ce qui se passe dans l’ascenseur m’intrigue". Il réalise ce qu’on appelle des expériences de pensées qui l’ont amené à établir principe d’équivalence concept clé de la relativité générale. En 1922, Einstein a rencontré l'astronome américain Edwin Hubble lors d'un voyage aux États-Unis. Einstein avait alors du mal à accepter que l'univers puisse être en expansion, mais Hubble avait des preuves convaincantes pour soutenir cette théorie. Lorsqu'Einstein a vu les données de Hubble, il aurait dit : "Je me trompais peut-être", montrant son ouverture d'esprit et sa capacité à changer d'avis sur la base de nouvelles preuves.

Il y a d'autres histoires intéressantes sur la vie d'Einstein qui illustrent son esprit unique et son sens de l'humour. Par exemple, lorsqu'il était professeur à l'université de Princeton, il était connu pour se promener à vélo autour du campus. Un jour, alors qu'il rentrait chez lui, il s’est rendu compte qu'il avait perdu la clé de sa maison. Au lieu de la chercher, il décida de retourner à l'université à vélo et de demander à un ami de l'héberger pour la nuit. Une autre fois, il a reçu une amende pour excès de vitesse en conduisant sa voiture. Au lieu de payer l'amende, il a envoyé une lettre à la police expliquant que la vitesse de sa voiture était en fait constante et que c'était l'univers qui avait changé autour de lui. En 1930, Einstein a visité la Californie pour une série de conférences. Il a été invité à dîner chez le producteur de cinéma Charlie Chaplin, qui avait une grande admiration pour le scientifique. Les deux hommes ont passé la soirée à discuter de la science et de la vie, et ont eu une conversation très agréable.

Plusieurs décennies après sa mort, les célèbres citations d'Albert Einstein sur l'imagination et le savoir nous rappellent l'importance de la créativité et de la curiosité dans la découverte et l'innovation. Pour Einstein, l'imagination était plus importante que la connaissance, car elle était à la base de toute réussite humaine. Le savant a également souligné que la connaissance était limitée, mais que l'imagination englobait tout le monde et était la clé du progrès et de l'évolution. Einstein a encouragé les individus à être passionnément curieux, à explorer le monde avec un esprit ouvert et à chercher constamment à apprendre et à grandir. Ces conseils intemporels continuent de résonner avec les gens aujourd'hui et de nous inspirer à poursuivre des idées audacieuses et à avoir confiance en notre imagination.

Mohamed Ali Mahjoub

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse