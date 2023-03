GROHE honore les professionnels de la plomberie

GROHE, marque mondiale leader dans le domaine des solutions complètes pour la salle de bains et des équipements de cuisine célèbre ce 11 mars la journée mondiale de la plomberie pour la deuxième année consécutive ainsi que les professionnels du métier au niveau des pays où l’entreprise est installée. L’occasion pour GROHE de renforcer son soutien à la communauté des plombiers et de célébrer le rôle important qu’ils jouent dans l’industrie sanitaire, au Tunisie et dans le monde.

A ce propos, Antoine Kaissar, a déclaré : “ GROHE célèbre pour la deuxième fois la journée mondiale de la plomberie et cette année nous avons décidé, en plus de sensibiliser le public sur l’importance du métier de plomberie, de rendre hommage aux plombiers de Tunisie. Car ils sont les spécialistes techniques quotidiennement en contact avec les utilisateurs finaux et il est important pour nous de les soutenir afin de garantir un meilleur service aux clients”. Il poursuit : “ nous souhaitons nous assurer qu’ils peuvent puiser dans l’expertise de GROHE pour répondre aux besoins de leurs clients”.

Ainsi, la journée internationale de la plomberie a été l’occasion pour GROHE de célébrer les réalisations professionnelles des plombiers et de leur rendre hommage en cette journée spéciale. D’ailleurs, il faut noter que depuis son lancement, GROHE a toujours fait preuve d’engagement en faveur de son écosystème. Cet engagement se matérialise par des initiatives lancées par la marque afin d’améliorer davantage les conditions de vie des populations mais également en faveur de la formation professionnelle.

Parmi ces initiatives, le programme GIVE («GROHE Installer Vocational Training and Education») lancé par GROHE dans la région Afrique du Nord et de l’Ouest.

Il s’agit d’un programme visant à renforcer les capacités des installateurs sanitaires à travers la région EMENA et offrant une formation pratique selon les dernières normes de l'industrie. Le Programme GIVE ambitionne d‘aider les jeunes de tous les horizons en améliorant leur qualité de vie et celle de leur famille. Antoine Kaissar, déclare à ce propos : “ nous offrons aux étudiants un programme de formation et d'éducation qui les préparera à devenir des plombiers qualifiés et leur procurera un meilleur avenir professionnel”.

Rappelons que le programme GIVE a déjà été lancé dans des pays comme le Ghana en 2021 et le Maroc en 2022. D’autres ouvertures sont prévues dans la région Afrique du Nord et de l’Ouest pour toucher encore plus de monde et contribuer à la formation d’installeurs qualifiés dans l’industrie sanitaire.

