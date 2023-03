«Stronger Together»: Canon Afrique Centrale et du Nord renforce son partenariat commercial avec Smart Tunisie pour se rapprocher des consommateurs Tunisiens

• Conformément à la stratégie commerciale clé de l’entreprise, qui consiste à être «plus proche des consommateurs», Canon conclut une nouvelle alliance synergique avec son actuel partenaire, Smart Tunisie, pour renforcer sa branche commerciale B2C en Tunisie.

• Grâce à ce partenariat entre les deux sociétés, la clientèle tunisienne accèdera directement à la gamme exceptionnelle de produits Canon via le vaste et robuste réseau de distribution établi dans le pays par Smart Tunisie.

Canon Afrique centrale et du Nord a annoncé aujourd’hui son partenariat B2C avec Smart Tunisie. Cette nouvelle alliance renforce l’engagement de Canon envers les consommateurs tunisiens en élargissant l’empreinte de la société qui peut ainsi offrir sa gamme diversifiée de produits à tout le pays via le vaste réseau national de distribution de Smart Tunisie. Pour Canon, ce partenariat stratégique sera un canal solide qui lui permettra de poursuivre ses opérations B2B et B2C en Tunisie et de rester fidèle à son objectif d’être plus proche des consommateurs.

Fondée en 1997, Smart Tunisie exploite quatre entrepôts et deux agences dans la région; c’est également un distributeur à valeur ajoutée de matériel, accessoires et produits informatiques en Tunisie. La société propose une gamme complète de produits, notamment des logiciels d’entreprise, des serveurs, des systèmes de réseau tels que des pare-feu, des smartphones, des produits d’impression et multimédia, des photocopieurs, des ordinateurs portables, des tablettes, des accessoires, et bien plus encore. Déjà partenaire B2B de Canon en Tunisie, Smart Tunisie assumera désormais également la responsabilité du partenariat B2C.

«Nous sommes ravis que Smart Tunisie, notre partenaire pour les opérations B2B en Tunisie, enrichisse son portefeuille en y ajoutant le canal de distribution du segment B2C des activités de Canon dans le pays. Grâce à ce partenariat stratégique, nous sommes convaincus que les exceptionnelles capacités de distribution de Smart Tunisie et sa connaissance approfondie du marché tunisien permettront à Canon d’établir un écosystème solide au service de ses clients tunisiens. Nous avons hâte d’entamer cette collaboration mutuellement bénéfique qui, nous en sommes sûrs, renforcera considérablement la présence et la croissance de Canon dans la région», déclare Amine Djouahra, directeur de l’unité commerciale B2C, Canon Afrique centrale et du Nord.

Ensemble vers un avenir durable

Le lancement de ce partenariat B2C nouvellement conclu a été l’occasion d’organiser deux journées de célébration, dont les faits saillants étaient un lancement de produits et l’annonce du partenariat. Lors de la première journée, les consommateurs et les passionnés de Canon et les créateurs de contenu ont été invités à assister au lancement des produits Canon exclusifs en Tunisie. Canon a présenté trois de ses produits hautes performances de la gamme EOS –l’EOS R6 Mark II, l’EOS R8 et l’EOS R50 – qui seront distribués en Tunisie par Smart Tunisie, ainsi qu’une gamme diversifiée d’autres produits.

Canon avait également organisé des ateliers spécialisés sur la photographie culinaire, dirigés par l’ambassadrice Canon Yasmin Al Batoul, et sur la photographie de mode, dirigés par la photographe et influenceuse Roumaissa. Ces séances de formation ont permis aux utilisateurs finaux de tester et d’expérimenter la gamme des nouveaux produits lancés par Canon tout en bénéficiant des connaissances et de l’expertise de professionnels de la photographie. L’évènement comprenait également une exposition d’images imprimées par des imprimantes Canon qui a permis aux participants de se familiariser avec les capacités d’impression de Canon et de s’immerger dans l’écosystème Canon.

Ouvrir la voie de l’excellence

La deuxième journée de célébration du partenariat Canon – Smart Tunisie comprenait une conférence de presse concernant les événements, suivie d’une soirée dédiée spécifiquement aux partenaires et revendeurs SI-VAR. Cette journée a également été le cadre du lancement des trois principaux produits EOS de Canon – R50, R8 et R6 Mark II – ainsi que d’un partage d’informations sur l’ensemble de la gamme des produits Canon.

« C’est un très grand honneur d’être le partenaire privilégié de Canon en Tunisie. Ensemble, nous avons hâte de faire figurer la Tunisie sur la carte du monde en matière d’utilisation d’appareils photo, d’imprimantes et autres produits d’imagerie de pointe. Ces dernières années, nous avons constaté une augmentation de la demande des clients tunisiens et pour Smart Tunisie c’est le moment idéal pour commercialiser les produits Canon », déclare Mohamed Ali Gharsallah, directeur marketing de Smart Tunisie.

Par ailleurs, en s’inspirant des principes du programme phare SI-VAR qui vise à autonomiser les intégrateurs de systèmes et les revendeurs à valeur ajoutée en Afrique, Canon créera pour les revendeurs en Tunisie un robuste système de soutien intégrant des programmes de fidélité, des formations sur les produits et des stratégies commerciales qui leur permettront d’offrir en toute confiance à leurs clients les solutions et services haut de gamme de Canon. Le programme SI-VARa identifié la demande croissante des consommateurs pour des solutions entièrement intégrées. Le réseau de distribution de Smart Tunisie constituera par conséquent un avantage supplémentaire pour Canon. En s’appuyant sur la forte position de Smart Tunisie dans le pays en termes de pénétration du marché et de réputation, Canon compte tirer parti de nouveaux segments de clientèle et renforcer son empreinte commerciale en Tunisie en s’assurant de l’accessibilité des solutions Canon sur l’ensemble du marché national.