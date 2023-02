L'Epson Ecotank L6490 : La solution d'impression durable et économique pour les bureaux à domicile et les PME

Avec des vitesses d'impression rapides et une qualité d'impression exceptionnelle, l'EcoTank L6490 est un choix idéal pour les bureaux à domicile et les petites entreprises.

Compacte et élégante, cette imprimante est équipée de fonctionnalités de pointe telles que l’impression recto verso, la numérisation, le fax et la copie, ainsi que de la connectivité sans fil WIFI et WIFI Direct via les applications Epson iPrint et Smart Panel.

Ce modèle à usage facile et rapide vous offre des avantages en termesde coût par page considérablement plus bas, ainsi qu’une vitesse d’impression et de numérisation hyper-rapide et ce grâce à ses caractéristiques distinctives qui se présentent par un bac papier frontal de 250 feuilles et un chargeur automatique de document de 35 pages.

Alliant efficacité et performance optimale, la L6490 garantit des tirages d'une netteté remarquable grâce à l’encre EcoTank gamme 112 à séchage rapide composée exclusivement d’encres pigmentaires pour des impressions résistantes au maculage, à l’eau et aux surligneurs. Vous pouvez produire jusqu’à 13 300 pages en noir et 5 200 pages en couleur avec l’encre incluse.

L'imprimante EcoTank L6490 est dotée d'un système de réservoir d'encre intégré qui facilite le remplissage rapide grâce à l'utilisation de bouteilles d'encre refermables qui empêchent les salissures.

La technologie unique Zéro Chaleur PrecisionCore d'Epson garantit une grande fiabilité, des temps d'arrêt réduits et un impact environnemental moindre. Sans temps de préchauffage nécessaire, la première page s'imprime rapidement en consommant moins d'électricité.

Avec une garantie de 3 ans, la L6490 vous offre une plus grande tranquillité d’esprit. Remplissez simplement le formulaire d’enregistrement ci-dessous

www.epson.eu/extended-warranty