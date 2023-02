Ahmed El Amouri: Une grande voix des années Bourguiba

Le timbre de sa voix résonne encore à l’oreille des vétérans de la radio-télévision tunisienne. La bataille de Bizerte (1961), le contingent tunisien déployé sous la bannière de l’ONU au Congo (1960- 1963), le périple de Bourguiba au Moyen-Orient (1965), l’ouverture de Radio Sfax (1962) et de la télévision tunisienne (1965-1966) et tant d’autres rendez-vous historiques étaient couverts par Ahmed El Amouri. Grand reporter, présentateur et producteur d’émissions diverses, il s’est éteint début janvier 2023 à Tunis à l’âge de 84 ans. Boy scout, il avait appris de son père la passion du théâtre et de ses enseignants à Sfax (Sadok Mazigh, Abdelmajid Attia et Taher Cheriaa) le talent de l’éloquence. Le patriotisme lui était chevillé au corps, ce qui lui avait valu arrestation et renvoi du lycée. Monté à Tunis, il poursuivra ses études, s’activera au sein de diverses associations culturelles et sera admis au casting de speakers à la radio. Il sera le premier à assurer le lancement de Radio Sfax.

Ahmed El Amouri sera choisi par Chedli Klibi, sur proposition de Mustapha Fersi. Il se rendra ainsi à Paris pour assurer le doublage voix des Actualités tunisiennes, un journal cinématographique diffusé dans les salles de cinéma. Encadré par Léon Zitrone et Guy Lux, il s’initiera aussi à la télé. Mohamed Mzali le rappellera pour renforcer l’équipe de la télévision tunisienne. L’aventure à l’antenne et à l’écran ne s’arrêtera pas, ou presque, pendant un demi-siècle (1958-2008). Poète, délégué, notaire, et imam, il portera sans cesse la bonne parole.