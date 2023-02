Noureddine Ennabli - La Tunisie à la croisée des chemins : la ruine ou le redressement ?

Par Amor Mtimet - La nouvelle année est au carrefour de nombreuses crises. Noureddine Ennabli essayiste représentant la génération formée pour la souffrance et le sacrificenous plonge dans une analyse passionnante et prometteuse pour redresser la situation inquiétante de la Tunisie. Son dernier ouvrage, intitulé: «La Tunisie à la croisée des chemins: la ruine ou le redressement?» nous emmène dans l’économique, le politique et le social, des anciens bâtisseurs aux générations actuelles et futures. Une œuvreremarquable.

En effet, le livre a le mérite de tenter en plus du coté historique, une présentation de la situation de la Tunisie post-révolution et de proposer un ensemble de solutions pour se relever desténébreusescrisesprésentes.

Dans la lignée de ses précédents ouvrages, «Tunisie: pour que l’espoir revienne» (2016), «Choc des civilisations: l‘alternative» (2017), Noureddine Ennabli, Professeur Emérites de l’Université de Tunis, spécialiste du Génie Rural et des sciences de l’eau dans la formation des Ingénieurs, dresse une rétrospective argumentée et nous incite à réfléchir sur les acquis de la Tunisie depuis l’Indépendance, les grands efforts consentis par ses constructeurs au cours d’importantes étapes de son Histoire contemporaine, «En tant qu’un des derniers témoins de la génération de l’Indépendance, la descente aux enfers du pays et de sa population, symbolisés par le spectacle lamentable de ces milliers de jeunes qui tentent d’échapper…… à la misère qui règne dans le pays où ils sont nés, se noyant dans la Méditerranée pour rejoindre ce qu’ils croient être un paradis sur terre, le vieux continent européen…».

Son livre, écrit d’une plume alerte et élégante dans un style facile à lire, présente un bilan exhaustif, appuyé par les multiples indicateurs des 40 dernières années (ressources, économie, agriculture, éducation, politique et environnement).

19 chapitres traitent trois parties essentielles:

1ère partie: consacrée à un état des lieux (4 chapitres) de l’acquis passé de la Tunisie (ses succès et ses faiblesses) àla décennie noireet les défaillances du système politique accompagné de malheureux impacts.

2ème partie: présente un diagnostic (10 chapitres), comparatif et condensé avec un inventaire des obstacles, dans l’évolution du pays sur plus de 60 ans traitant successivement: l’éducation, la justice, l’administration, les impôts, les entreprises, patronats et syndicats, les infrastructures et la politique étrangère.

3ème partie: traite le redressement du pays et les différentes voies susceptibles de conduire aux réussitesen fonction de l’environnement international et le positionnement de la Tunisie à l’échelle régionale (5 chapitres), suivi de propositions dans la «réparation», la modernisation (numérisation, intelligence artificielle), le retour de la confianceet la mise à l’échelle de tout le système de fonctionnement du pays,avec des objectifs atteignables et réalistes pour la paix sociale, le rendement et une meilleure efficience dans les divers domaines de la société.

L’auteur souligne les grandes leçons inspirées et tirées de l’histoire du monde occidentale et surtout asiatique (les exemples de la Chine et du Japon) pour que le Tunisie avec ses 12 millions d’habitants se relève et s’engage dans le sérieux, la détermination et la planification des programmes de développement économique et social, dégager les différentes épreuves et contraintes actuelles qui la ruinent et empêchent son décollage. L’agriculture aux enjeux alimentaires et socio-économiquesconsidérables dans un contexte de changement climatique généralisé,secteur cher à l’auteur (Chap.18) particulièrement l’aspect consacré aux PME agricoles où il fait le constat en corrélation avec le foncier et la spécialisation de l’exploitation dans son cadre agro-économique. Les encouragements financiers sont indispensables pour le démarrage de l’Exploitation/Entreprise et les exigences à fournir pour une meilleure productivité et une amélioration des bénéfices.Au cours de son analyse Il propose une stratégie globale à long terme pour relever la majorité des défis par une gouvernance responsable,éclairée et performante.

Bien entendu, l’auteur nous incite à réfléchir sur le rapport entre l’acquis pré-révolution (bien endommagé et même «abimé») et l’actuelle crise avec ses nuisances surtout par rapport aux jeunes. Noureddine Ennabli suggère des réformes à mettre en œuvre immédiatement, parfois douloureuses, dans une vision d’innovation et de croissance économique en dépit des multiples handicaps à l’échelle nationale et internationale pour éviter le dangereux spectre de l’effondrement.

En conclusion, de par la diversité des approches et de l’analyse des riches données, et des chapitres de synthèse, cetouvrage est fort utile pour tous ceux qui étudient la planification économique, les grands aménagements et actions réalisées au cours du 20ème siècle et la rupture révolutionnaire de 2011 avec ses conséquences en Tunisie par l’œil de l’enseignant, l’ingénieur, le chercheur et l’aménagiste…

«L’espoirest encore là. Il n’est pas tout à fait éteint.» Uneréplique de l’auteur !Dans un monde où sévissent encore l'exclusion, l'injustice, les catastrophes naturelles et les guerres… Que cet espoir ne s’éteigne jamais à l’intérieur de nous les tunisiens.

Noureddine Ennabli

La Tunisie à la croisée des chemins: La ruine ou redressement?

Carthaginoiserie, 226 p., 25 TND



Amor Mtimet

Ingénieur Consultant