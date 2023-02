Internet: l’après ChatGPT

Par Mohamed Ali Mahjoub - "ChatGPT est un exemple incroyable de la façon dont l'intelligence artificielle peut être utilisée pour améliorer la vie des gens. Sa capacité à répondre aux questions et à fournir des informations utiles peut avoir un impact positif sur de nombreuses personnes." commentait sur Twitter Mustafa Suleyman, co-fondateur de DeepMindentreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle appartenant à Google.

ChatGPT est un chatbot, c’est à dire un robot (agent logiciel) conversationnel, avec qui on peut interagir et formuler des requêtes; écrire une lettre de motivation, résoudre un problème de maths, répondre avec un certain style un certain format ou même avec une autre méthode. Plus on communique avec ChatGPT plus on peut lui préciser ce dont on a réellement besoin. Derrière ChatGpt une équipe de développeurs et de chercheurs en IA (Intelligence Artificielle) qui ont travaillé à son développement et à son entraînement, au sein d’une société américaine Open IA créée en 2015. A noter au passage qu’à l’origine Open IA n’était qu’une association à but non lucratif mais elle est devenue une entreprise à part entière en 2019. Son directeur le justifie par un levé de fond pour rentabiliser les efforts et continuer à progresser. En outre, ChatGPT a été rendu accessible comme prototype le 30 novembre dernier et c’était tout de suite un énorme succès! On a compté un million d’utilisateurs en cinq jours ce qui est absolument génial. A titre de comparaison, le temps qu’il a fallu à Netflix pour atteindre le même nombre d’utilisateur : 3 ans et demi, 2 ans pour Twitter, 10 mois pour facebook, 2 mois et demi pour Instagram.

1. Comment fonctionne CharGPT?

En gros en peut imaginer ChatGPT comme un giga ordinateur qui a absorbé une énorme masse de textes extraits de différents types de documents, et c’est à partir de cette matière que ChatGPT va faire du deeplearning (apprentissage profond) lui permettant de comprendre les requêtes et de s’améliorer en temps réel pour tenter à terme de reproduire de langage humain. A titre indicatif la version actuelle de ChatGPT a assimilé toute la base Wikipédia en anglais (environ 7000 milliards de mots!) et qui ne représente que 0.6% de toute la quantité d’information apprise.

Techniquement, ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer 3) est un modèle de langage basé sur des réseaux de neurones artificiels qui a été pré-entraîné sur de grandes quantités de données textuelles. Le modèle est entraîné sur des tâches de prédiction de mots manquants dans les phrases, en utilisant un mécanisme appelé "auto-encodage de prévision de masquage de mots" (masked word prediction auto-encoding). Il est considéré comme une avancée majeure dans le domaine de l'IA appliquée au traitement du langage naturel. Avant l'introduction de ChatGPT, les modèles de langage basés sur des réseaux de neurones étaient souvent entraînés sur des tâches spécifiques, telles que la classification de texte, la traduction de texte, ou la reconnaissance de la parole. Ces modèles étaient souvent limités dans leur capacité à comprendre la signification et le contexte du langage naturel.

Lorsque l'utilisateur pose une question à ChatGPT, le modèle analyse la phrase entrante et la transforme en un vecteur de caractéristiques, qui est ensuite utilisé pour prédire la réponse la plus appropriée. ChatGPT est capable de générer du texte de manière autonome en fonction des entrées précédentes et peut répondre à une grande variété de questions et de demandes.

Ce qui fait en plus la spécificité de ChatGPT c’est qu’on lui a ajouté des couches de contrôle, de l’entrainement progressif avec l’homme, pour lui apprendre non seulement un texte à construire mais bien un texte qui sonne bien. C’est ce qu’on appelle apprentissage par renforcement, qui permet à ChatGPT d'apprendre de nouveaux comportements. Les réponses de ChatGPT sont améliorées au fur et à mesure par des retours d’être humain.

2. Est-ce que ChatGPT peut remplacer certains métiers?

ChatGPT a le potentiel de remplacer certains métiers qui impliquent principalement des tâches répétitives et prévisibles, comme la saisie de données, la rédaction de contenu simple ou la réponse à des questions fréquemment posées. Cependant, il est important de noter que ChatGPT n'est pas un substitut complet pour les travailleurs humains, car il a des limites et ne peut pas remplacer certaines compétences et qualités uniques que les humains possèdent, comme la créativité, l'empathie, l'intelligence émotionnelle, etc. Cela dit, l'utilisation de ChatGPT peut avoir un impact sur certains emplois et secteurs. Par exemple, les chatbots alimentés par ChatGPT peuvent remplacer certains travailleurs du service clientèle qui répondent aux appels et aux e-mails de manière répétitive. Les rédacteurs de contenu qui se concentrent sur la production de contenu simple et prévisible peuvent également être remplacés par des systèmes de génération de texte basés sur ChatGPT. Dans le secteur de la traduction, les traducteurs humains peuvent également être remplacés pour des tâches simples et répétitives. En fin de compte, l'impact de ChatGPT et des technologies similaires sur l'emploi dépendra de nombreux facteurs, notamment les coûts, l'efficacité et la qualité de l'IA par rapport aux travailleurs humains.

3. ChatGPT: quel avenir?

ChatGPT a suscité beaucoup d'intérêt et d'excitation dans le domaine de l'IA et du traitement de langage naturel. Le développement de ChatGPT a également montré la puissance des modèles de langage à grande échelle et de l'apprentissage automatique dans la résolution de problèmes complexes de langage naturel. Cela a ouvert la voie à de nouvelles recherches et développements dans le domaine, ainsi qu'à de nouvelles applications commerciales et industrielles. Cependant, il est important de noter que ChatGPT ne représente qu'une étape dans le développement de l'IA et du traitement de langage naturel, et que de nombreux autres modèles et techniques sont également en cours de développement et d'amélioration. En effet, bien que ChatGPT soit un outil puissant pour traiter et générer du texte, il a également des limites, comme la difficulté à répondre aux questions qu'il n'a pas rencontrées auparavant, ou le risque de générer des contenus inappropriés, ou encore le besoin de ressources importantes pour l'entraînement. Il y aura donc probablement un "après ChatGPT", où d'autres modèles de langage plus avancés et plus sophistiqués seront développés pour répondre aux besoins futurs.

Ainsi, bien qu’on ne puisse pas prédire l'avenir avec certitude, on peut avancer une idée de certaines des fonctionnalités potentielles que ChatGPT pourrait offrir dans le futur:

1. Capacité à comprendre et à répondre à des questions de manière plus contextuelle: Les futurs développements pourraient permettre à ChatGPT de mieux comprendre le contexte des questions posées et de fournir des réponses plus précises en conséquence.

2. Capacité à utiliser des données multimodales: Actuellement, ChatGPT se base principalement sur du texte, mais à l'avenir, il pourrait être capable de prendre en compte des données multimodales telles que des images, de l'audio et de la vidéo pour répondre aux questions.

3. Personnalisation de l'interaction: ChatGPT pourrait être capable de s'adapter aux préférences des utilisateurs, comme leur style de communication et leur niveau de connaissances, afin de fournir des réponses plus personnalisées.

4. Capacité à générer des réponses créatives: ChatGPT pourrait être capable de générer des réponses créatives, telles que des poèmes ou des histoires, en réponse à des questions spécifiques.

5. Capacité à effectuer des tâches complexes: ChatGPT pourrait être capable de comprendre des tâches plus complexes et de fournir des réponses en fonction de celles-ci, telles que la planification d'un voyage ou la recherche de recettes en fonction d'ingrédients spécifiques.

4. Des craintes de ChatGPT?

Comme toute technologie, ChatGPT a le potentiel d'être utilisé à des fins malveillantes, telles que la diffusion de fausses informations ou la création de contenus trompeurs. Cependant, cela n'est pas inhérent à la technologie elle-même, mais plutôt à la façon dont elle est utilisée par les personnes qui en ont le contrôle.Il est important de se rappeler que ChatGPT est un outil, et que son utilisation dépend de la façon dont il est programmé et utilisé par les êtres humains. Comme avec toute technologie, il existe des risques associés à l'utilisation de ChatGPT. En voici quelques-uns :

1. La propagation de la désinformation: ChatGPT peut générer du contenu qui est trompeur ou même faux. Cela peut avoir des conséquences graves, notamment la propagation de la désinformation à grande échelle.

2. Les biais dans les réponses: ChatGPT peut refléter les biais qui existent dans les données d'entraînement sur lesquelles il est basé, ce qui peut entraîner des réponses biaisées.

3. Le risque de piratage: ChatGPT utilise des réseaux de neurones sophistiqués pour fonctionner, et ces réseaux peuvent être vulnérables aux attaques de pirates informatiques.

4. L'automatisation des emplois: l'utilisation de ChatGPT peut entraîner la réduction des emplois qui impliquent des tâches répétitives, prévisibles ou routinières, ce qui peut avoir un impact négatif sur les travailleurs.

5. Les problèmes de confidentialité: ChatGPT peut générer du contenu à partir de données d'utilisateur, ce qui soulève des préoccupations concernant la confidentialité.

6. La responsabilité légale: les entreprises qui utilisent ChatGPT pour générer du contenu peuvent être tenues responsables des réponses générées par l'outil.

Il est important de noter que ces risques ne sont pas uniques à ChatGPT, mais sont des risques communs associés à l'utilisation de technologies de l'IA en général. Il est important que les utilisateurs de ChatGPT et d'autres technologies de l'IA soient conscients de ces risques et travaillent à les atténuer. Aussi, il est essentiel que les développeurs et les utilisateurs de ChatGPT prennent des mesures pour garantir que la technologie est utilisée de manière éthique et responsable, en respectant les normes de confidentialité et de sécurité appropriées, ainsi que les normes éthiques et légales.

5. Le jour où ChatGPT sera connecté à Internet

Aussi surprenant soit-il, ChatGPT n’est pas connecté à Internet pour le moment, mais il le révolutionne déjà !En effet, toutes les connaissances de ChatGPT sont enregistrées dans des data centers, et résultent d’un long apprentissage qui s’est arrêté en 2021. Mais ChatGPT continue à apprendre en ligne, même partiellement, à partir de nouvelles données à mesure qu'il interagit avec les utilisateurs.

Aux yeux de nombreux spécialistes, ChatGPT pourrait tout simplement remplacer Google. Plutôt que d’effectuer une recherche sur le web, il sera possible de poser une question directement à cette IA, les réponses sont plus précises et détaillées que sur un moteur de recherche. Demain lorsque ChatGPT sera connecté à internet et obtient la capacité de parcourir le web, il révolutionnera Internet et ouvrira le champ des possibles, de façon encore plus large.

NB: Je suis sûr que vous vous n’êtes rendu compte qu’une bonne partie de ce texte a été générée par ChatGPT.

Mohamed Ali Mahjoub

Professeur à l’ENISo

Lire aussi

Faut-il interdire chat GPT?